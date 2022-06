Nous avons testé le Pack Protéines shot. de Feed.

Avec les beaux jours qui reviennent et l’échéance des vacances d’été qui approchent, vous avez envie d’un corps irréprochable sur la plage… Vous avez peut-être aussi quelques restes de raclettes à faire disparaître pour afficher un corps de dieu ou de déesse… Et pour cela vous avez décidé de vous mettre (ou remettre) au sport, en salle, en extérieur ou dans votre salon, peu importe, vous êtes décidé à dompter vos kilos en trop… C’est une excellente idée, mais cela ne se fait pas n’importe comment… Il va par exemple falloir penser à ménager votre corps, en lui proposant une alimentation adaptée. Les suppléments en protéines sont importants en cas de sport intensif, et la marque Feed. pourrait vous aider à préserver la bonne santé de vos muscles…

Feed. c’est qui ?

Feed est l’œuvre d’Anthony Bourbon, un autodidacte qui a « construit » son entreprise de ses mains. Anthony se retrouve à la rue à 16 ans, il n’a aucune carte en main, mais la volonté de s’en sortir. Il veut secouer le système, changer la donne et faire primer la méritocratie sur l’héréditaire. Le jeune homme s’en sort avec de petits boulots pendant ses études, il essaie, tente, mais ne réussit pas vraiment. Faute de moyens, et pour manger à sa faim, il élabore des recettes pratiques en shaker qui lui apportent 100% de ses besoins nutritionnels. Ses échecs ? Il en fait sa force ! Il fonde Feed, une entreprise spécialisée dans la nutrition protéinée, énergétique et minceur. Plus tard, il participe à l’émission sur M6, Qui veut être mon associé ? et lève 40 millions de fonds en trois ans pour réaliser son rêve. Anthony Bourbon est également l’auteur d’un livre dans lequel il distille ses conseils pour réussir : Forcez votre destin. Un titre qui veut tout dire de son parcours !

Feed. c’est quoi ?

Feed. c’est un état d’esprit qui vous permet de vous dépasser au quotidien et d’atteindre vos objectifs personnels. Anthony s’entoure d’une équipe de 50 experts plutôt jeunes et très déterminés (médecins nutritionnistes, ingénieurs en nutrition) … Il n’oublie pas son leitmotiv : faire bouger les choses mais également aider les gens à atteindre leurs buts grâce à la nutrition fonctionnelle. En moins de trois ans, Feed. ouvre plusieurs milliers de points de vente dans 50 pays et vend des millions de repas tous les mois. Mais Feed. n’est pas qu’une boutique de vente de produits nutritifs, c’est aussi un engagement auprès d’associations et de collectifs qui œuvrent auprès d’enfants défavorisés, d’étudiants en difficultés etc. Pour chaque situation, un programme d’accompagnement est proposé.

Focus sur les barres « Protéines Shot »

Le pack Protéines Shot se compose de 8 barres protéinées aux parfums différents, coûte 24.90€ et se destine à ceux qui veulent préserver leurs muscles, donc aux sportifs… Dans ce pack, vous trouverez deux barres double caramel, au cœur coulant, deux barres amandes / chocolat, croustillantes et aérées, deux barres extra cacahuète gourmandes et croustillantes et deux barres fruits rouges, croustillantes, aérées et délicieusement concoctées. Ces barres se destinent à ceux qui pratiquent le sport régulièrement. Elles vont permettre aux muscles de récupérer des efforts fournis, mais également de se renforcer pour affronter la suite de votre programme sportif. Elles se consomment au petit-déjeuner, ou en en-cas avant l’effort, ou encore après l’effort pour une meilleure récupération musculaire.

vec les barres Protéines Shot, vous ne manquerez pas de protéines qui sont d’ailleurs issues des meilleures sources végétales pour une efficacité optimale. Performer, protéger, se dépasser, c’est tout cela que vous apporteront les barres Feed… 30% de protéines, un taux de sucre faible, délicieuses, et ultra-gourmandes, c’est la recette exacte de ces barres dont vous ne devriez plus pouvoir vous passer.

Pourquoi consommer des barres protéinées ?

Lorsque l’on veut « construire » ou maintenir ses muscles, les barres protéinées sont des incontournables de l’alimentation du sportif. Elles doivent donc être ajoutées de manière quotidienne au régime du sportif, mais elles doivent aussi respecter certaines conditions. Elles doivent notamment comporter plus de 15% de protéines et avoir un taux de sucre très faible… Attention donc de bien vérifier ces éléments lorsque vous achetez ces barres protéinées.

Comme nous vous l’avons expliqué plus haut, les barres « Protéines Shot » de Feed. respectent parfaitement ces conditions primordiales. La consommation de barres protéinées est une manière simple et rapide d’apporter à vos muscles ce dont ils ont besoin… Sous forme d’en-cas à l’unité, elles peuvent en quelques secondes combler le manque de nutriments. Pour résumer, une barre protéinée doit se composer de la manière suivante :

Taux de sucre le plus bas possible

Taux de protéines supérieur à 15 grammes par barre

Contenir certaines protéines de préférence comme la whey, une protéine en poudre issue du lait de vache, également appelée protéine de « petit-lait » ou de « lactosérum ».

Si la barre de protéine ne contient pas ces éléments, elle sera alors une friandise, mais ne comblera pas le manque en protéine auquel peuvent être confrontés les sportifs. Attention aux barres protéinées trop sucrées, elles pourraient vous faire prendre du poids, au lieu de vous aider !

Comment prendre les barres de protéines ?

Il n’existe pas vraiment de règles figées pour consommer des barres protéinées, elles peuvent être consommées à n’importe quel moment de la journée. Que ce soit avant ou après l’effort, ou en cas de petite faim dans la journée. Tout dépendra en fait, du besoin du sportif, certains les consommeront méthodiquement à heures fixes dans la journée, d’autres comme collation dans la journée. Attention, la barre protéinée doit rester un complément alimentaire et ne remplacera jamais un repas, puisqu’elle n’en n’est pas un substitut. Elle vous apportera des protéines, mais pas les nutriments essentiels que pourraient vous apporter les légumes, les féculents ou les viandes rouges ou blanches.

La barre protéinée se consomme donc à tout moment de la journée pour son effet coupe-faim, mais dans le cadre d’un régime alimentaire de « sportif », il est conseillé d’en consommer une fois par jour au petit-déjeuner par exemple… Attention également au budget si vous devenez accroc à ces petites barres délicieuses… Mieux vaut savourer et profiter de leurs bienfaits, plutôt que de les avaler goulûment et de voir votre budget exploser non ?

Article partenaire