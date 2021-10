Test de l’aspirateur sans fil Shunzao Z11 Max, avec brosse électrique anti acariens !

Vous en avez assez de votre vieil aspirateur qui ne fait que déplacer la poussière ou qui se bloque sur le moindre poil ou cheveux ? ! Le tout dernier modèle d’aspirateur de chez Shunzao, le Z11 Max, affiche sur sa fiche technique des caractéristiques et fonctionnalités qui devraient sans doute vous intéresser

Proposé avec une multitude d’accessoires et un look atypique, le constructeur promet sur le papier un dispositif performant et endurant. La marque chinoise va-t-elle tenir ses promesses ? Nous l’avons testé pour vous, verdict en bas de l’article.

Puissance et technologie

L’aspirateur Z11 Max intègre un moteur de 26000Pa avec une puissance de 150AW, ce qui lui permet d’aspirer 99.9% des acariens sur toutes les surfaces ! L’aspirateur est doté d’une brosse breveté anti-enroulement incorporant un dispositif “coupe cheveux” qui lui permet de se débarrasser lui-même des résidus et autres poils à l’aide d’une mâchoire coupante, plutôt pratique ingénieux.

Shunzao a développé indépendamment un moteur triphasé sans balais jusqu’à 125,000 rpm qui lui permet de nettoyer encore plus intensément les tapis ainsi que les tissus d’ameublements. Vous trouverez bien entendu les 3 modes de puissance classique, pour adapter le nettoyage selon vos besoins.

Des fonctionnalités très pratiques

Outre toutes les qualités d’un aspirateur à main classique, le Shunzao Z11 Max propose avec la technologie anti-enroulement très intéressante, en effet la brosse électrique vibre et survole vos tapis en récupérant au passage tous poils et cheveux de son chemin ! Avec ce dispositif la brosse reste parfaitement propre, ce qui est plutôt agréable au quotidien.

La brosse anti acariens électrique n’est pas en reste; cette dernière promet de nettoyer toutes les surfaces tel que canapé, lits et matelas… En ce qui concerne le mode d’assemblages des éléments, le système “multi-cônes” est innovant et très pratique à l’usage.

Le Z11 Max propose également un écran LCD indiquant clairement votre niveau de batterie ! Pour faciliter l’expulsion des déchets, l’appareil dispose d’un bouton qui permet de décharger directement le réservoir sans démonter le filtre.

Autonomie et chargement

Le Shunzao Z11 Max est un aspirateur à main sans fil qui vous indique le niveau de batterie lorsqu’il est en charge, il propose une autonomie de 60 min (en régime normal), pour un chargement 3h, ce qui reste bien au dessus de la moyenne des aspirateurs sans fils que nous avons testé.

Entretien

En ce qui concerne l’entretien de votre aspirateur, l’ensemble des éléments se lave à l’eau, avec un délai de 24h de séchage habituellement recommandé par le constructeur. En ce qui concerne le nettoyage de brosses électriques, il faut activer un loquet afin de libérer les brosses.

Déballage et Design

Le look du Z11 Max est très réussi, vêtu de rouge métallisé et d’un gris foncé, l’aspirateur est design et moderne ! Vous trouverez, un mode d’emploi en Français, avec des instructions d’installation très clair. Ainsi que des accessoires : suceur brosse, suceur fentes, brosse électrique anti-enroulement (45w), brosse électrique anti-acariens (10w), adaptateur secteur et la station d’accueil mural.

On regrette que le constructeur n’ait pas penser à un système de rangement tel que le Ultenic U11 testé dernièrement, qui réunis les accessoires aux mêmes endroits ! En revanche l’assemblage des éléments est un jeu d’enfants grâce au “système multi-cônes” qui permet de les connecter et de les retirer très facilement ! L’aspirateur est sans fil et dispose d’une batterie au lithium, rechargeable.

Prise en main

La prise en main est immédiate et très intuitive, l’aspirateur sans fil est très maniable et procure un nettoyage de qualité impressionnante ! En effet la technologie brevetée par Shunzao avec sa brosse anti-enroulement procure une expérience innovante. Le Z11 Max vient à bout de tous les poils, cheveux et autres détritus, l’aspirateur aspire tout ce qui bouge tout en gardant la brosse complètement libérée des poils grâce à la mâchoire tranchante !

La brosse antiacariens est un peu moins puissante, mais reste tout de même efficace, elle permet, selon la fiche du constructeur, d’éliminer 99.9% des acariens. Les accessoires fournis permettent de nettoyer toutes les surfaces du sol au plafond, une méthode de contre-poids permet de soulever plus facilement l’aspirateur !

En ce qui concerne le vidage, le système pop-up est globalement bien pensé, même si il faut quand même y mettre les doigts pour retirer les derniers déchets bloqués !

Performance

Nous avons remarqué que le Z11 Max devient encore plus performant sur les tapis et moquettes, avec un rendu vraiment excellent, il peut passer d’une surface à une autre sans problème. Avec un poids de 1.7 kg, il reste moyennement lourd, mais le système de brosse est très maniable et la motorisation fait le travail pour vous.

Avec une autonomie de plus d’une heure en vitesse un, l’aspirateur reste l’un des plus performant que l’on ait testé. La qualité d’aspiration est très bonne, et le système de filtration à cinq volets retient les poussières fines (0.3 microns) et permet d’assainir l’air en même temps !

Prix

Le Shunzao Z11 Max est proposé au prix de 329,99 € au lieu de 385,99 €. Il est possible de bénéficier de 30€ de réduction supplémentaire avec le code de réduction FRZBOCT299. (Offre limitée à 300 unités seulement). En cumulant les promotions le prix tombe à 299€ (le prix de l’offre du “Black Friday” ne sera pas inférieur).

Les points positifs

Aspiration ultrapuissant

Technologie anti-enroulement

Look moderne et design

Grande autonomie (60min en mode normal)

3 puissances d’aspiration

Sans fil, batterie lithium rechargeable

Système à 5 Filtres

Les points négatifs

Le système Pop-up de vidage pas très pratique

Pas de rangement pour les accessoires

Conclusion

Malgré deux points négatifs non rédhibitoires, Le z11 Max à tout pour plaire et va sans doute séduire un bon nombre d’entre vous, en effet cet aspirateur balai sans-fil est pratique, efficace, endurant et maniable. Sa technologie anti-enroulement breveté lui confère un avantage certain sur ces concurrents ! Pour info, l’aspirateur z11 Max a été récompensé par le prix allemand Red Dot Design 2020 ainsi que le prix du American IDEA Design Award, récompensant les meilleurs innovations 2020 !

