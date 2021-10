Aspirateur balai Ultenic U11 : le top de la fonctionnalité ? Nous l’avons testé ! (code promo)  

Pour nettoyer la maison plus vite et sans (trop) se fatiguer, rien de plus pratique qu’un aspirateur balai ! Et c’est encore mieux quand le modèle est plein de fonctionnalités.

C’est notamment ce que promet le Ultenic U11. Cet aspirateur vous fait justement de l’œil depuis quelques temps, mais vous n’êtes pas sûr de ce qu’il vaut réellement ? Eh bien, ça tombe bien parce que nous l’avons testé, on vous dit tout !

Un aspirateur 4 en 1

Le Ultenic U11 a été pensé et conçu pour répondre à (presque) tous les besoins de nettoyage. Il s’agit en effet d’un modèle 4 en 1 qui s’accompagne de plusieurs brosses auxiliaires, offrant ainsi plusieurs alternatives pour mieux faire la chasse aux poussières dans chaque recoin de la maison. L’aspirateur peut notamment être utilisé en modèle droit pour une utilisation plus ou moins classique.

Ensuite en fonction de la surface, des meubles ou encore des objets à nettoyer, il est possible de le convertir avec une brosse motorisée, un suceur plat ou un suceur 360°. Et sans oublier la brosse à roulement rotative anti acariens pour dépoussiérer les zones difficiles d’accès.

Puissance d’aspiration

Le Ultenic U11 promet une puissance d’aspiration ultra-forte grâce à son moteur avancé sans brosse qui est capable de tourner à la très grande vitesse de 130000 rpm. Résultat, le modèle peut fournir jusqu’à 25000 Pa : c’est exactement ce qu’il faut pour tout aspirer (poussière, débris, saleté…) facilement.

Surtout que le Ultenic U11 peut automatiquement adapter sa puissance d’aspiration, c’est grâce à la technologie révolutionnaire Ultra Carpet Boost (UC boost). A préciser qu’en fonction de vos besoins (comme le type de plancher à nettoyer par exemple), l’aspirateur vous offre le choix entre trois niveaux d’aspiration différents.

Des fonctionnalités pratiques

Pour une utilisation encore plus pratique, le Ultenic U11 est doté d’un écran tactile LED qui permet d’ajuster manuellement le niveau d’aspiration de l’appareil. L’écran affiche aussi l’état de la batterie et tous les codes d’erreur.

A cela s’ajoute la présence de phares LED qui permettent d’éclairer les coins sombres pendant le nettoyage. L’aspirateur s’accompagne également d’un support au sol qui permet de stocker facilement et simplement les accessoires pour un meilleur rangement dans la maison, hyper pratique pour stocker tout les accessoires en un même endroit et recharger l’appareil directement dessus.

Autonomie et chargement

Le Ultenic U11 offre une autonomie maximale de 55 minutes lorsqu’il est utilisé en mode Eco. Comptez ensuite entre 17 à 31 minutes en mode Auto et enfin entre 13 à 15 minutes en mode Max, ce qui reste une très bonne autonomie. L’aspirateur est livré avec un support de chargement 2 en 1 : en plus de recharger l’appareil, il peut également faire office de support de rangement pour les brosses auxiliaires. Le temps de charge est de 2h30 maximum.

Facile à entretenir

Spécialement pensé pour vous faciliter la vie, le Ultenic U11 propose un système de nettoyage en un clic, c’est à dire simple et rapide. Tous les accessoires de filtre se détachent en effet très facilement.

Vous pourrez tous les laver avec de l’eau sans risquer de les endommager, ce qui est plus économique et écologique. En ce qui concerne le bac à poussière, deux possibilités, la libération rapide par l’avant sinon le bac s’enlève et il faut enlever le filtre pour vider le U11, attention à bien remonter le filtre du bon côté sinon il ne s’insèrera pas !

Déballage et Design

Le design est coloré avec des tons gris et un joli vert, il est fourni avec une multitude d’accessoires, le tout positionnable sur un socle où vous pourrez ranger l’aspirateur mais aussi les accessoires, et même permettre le rechargement de l’appareil. Le Ulteric U11 est assez lourd au première abord, ce qui s’explique par le puissant moteur embarqué ! Il propose des accessoires très pratiques notamment les deux brosses électriques qui permettent un nettoyage de qualité en profondeur.

Prise en main

La prise en main est immédiate, il suffit d’actionner une fois le bouton marche, attention le démarrage n’est pas très rapide, patience, une fois en action le Ultenic est extrêmement efficace et redonne vite un coup de neuf à vos tapis, par contre, il n’est pas très facile à manier à cause de son poids, mais franchement le système Ultra Carpet Boost est génial !

En effet l’aspirateur adapte sa vitesse d’aspiration par rapport au support, il devient plus facile de nettoyer les petits tapis ! Pour le réservoir de 650ml, c’est une très bonne contenance supérieure au modèle équivalent tel que le Proscenic P10 Pro testé dernièrement. Les brosses motorisées apportent un confort et une efficacité d’aspiration élevée.

En plus le Ulteric 11 est livré avec un socle multifonction très pratique et stable, il vous permet de le déplacer dans la pièce qui vous intéresse et de fournir les accessoires , ce qui rend le ménage plus facile !

On peut remarquer à l’aspiration que le filtre Hepa 10 est bien hermétique et permet une meilleur aspiration des particules fines. Petit bémol le système de vidage du bac à poussière n’est pas très pratique à l’usage quand il s’agit de retirer les filtres, de plus même le système rapide par le haut n’est pas très efficace, il faut quand même y mettre les doigts !

Performance

Alors là, le U11 impressionne par sa puissance d’aspiration, avec un moteur ultrapuissant, mais aussi très intelligent en ce qui concerne la reconnaissance des surfaces ! On peut constater que l’appareil ne laisse aucune poussière derrière lui, on n’est pas obligé de repasser plusieurs fois au même endroit !

Prix

Vous trouverez le Ultenic U11 à environ 260€, ce qui est un excellent rapport qualité prix, vu le moteur embarqué et la puissance d’aspiration du produit ! Voici également un code promo exclusif de 30 euros : U11NEOZONE à cumuler avec le coupon de 20 euros actuellement disponible sur Amazon. Une remise totale de 50 euros , soit 169 euros (code promo est valable du 8 au 15 oct).

Les points positifs

Aspiration ultrapuissant

Technologie Ultra Carpet Boost

Grande capacité du réservoir (650 ml)

Design modern et sympa

Socle multifonction autoportant avec tout les accessoires fournis

Grande autonomie (55min en mode normal)

3 puissance d’aspiration

Sans fil, batterie rechargeable

Filtre Hepa 10

Les points négatifs

L’aspirateur est un peu lourd (2.7 kg)

Le système de vidage du Bac n’est pas pratique

Maniabilité un peu difficile

Conclusion

L’aspirateur balai Ultenic U11 tiens ces promesses, avec une qualité d’aspiration exceptionnel, un aspirateur intelligent qui adapte sa puissance d’aspiration de façon autonome ! Avec en bonus un système de rangement bien pensé et fonctionnel qui assure rangement et chargement à votre aspirateur, pratique non ? Il respecte l’environnement en proposant des accessoires lavables et élimine la pollution aux micro particules avec son filtre Hepa 10. Quelques points négatifs qui n’empêche en rien la qualité et l’efficacité du Ultenic U11 !

