J’ai testé le Proscenic P11 Lite, un aspirateur-balai puissant et sans fil à seulement 139 €

Si vous recherchez un aspirateur balai puissant, mais plus accessible que certaines marques que je ne citerai pas, j’ai peut-être un modèle à vous proposer. Lorsque l’on m’a proposé de tester le Proscenic P11 Lite, j’ai immédiatement accepté, car le mien venait de rendre l’âme. Je vis en appartement, et j’ai deux chats qui ne savent pas très bien utiliser leurs litières, et qui me laissent des poils partout. Le Proscenic P11 Lite vendu au prix de 139 €* est un aspirateur balai design, présenté comme un appareil polyvalent, efficace sur tous les types de sols et équipé de nombreuses fonctionnalités innovantes. Après plusieurs semaines de tests en tous genres, voici mon retour d’expérience qui ne m’a pas déçu.

Premières impressions : un design élégant et une prise en main agréable

Je commence toujours mes tests par l’observation visuelle de mon produit, car généralement, c’est elle qui me guide pour un achat. L’aspirateur est arrivé parfaitement emballé et protégé, et le premier constat fut qu’il était très léger (1,8 kg seulement). En termes de design, il est plutôt sympa, moderne et épuré, j’ai beaucoup aimé la petite touche dorée qui cache le moteur. La légèreté est un véritable atout, car j’ai, par le passé, utilisé celui de ma mère, qui au bout de 15 minutes d’utilisation vous laisse des crampes dans les mains et dans les bras. Le montage est intuitif, et m’a demandé quelques minutes seulement pour que l’aspirateur soit prêt à l’emploi. Un autre détail intéressant : il est livré avec plusieurs accessoires, dont une brosse motorisée et un embout spécial pour les coins difficiles d’accès.

Premiers tests en aspiration…

Dès le démarrage, je l’ai trouvé bien plus puissant que celui que je possédais avant. Et, j’apprécie particulièrement que le bouton de mise en marche puisse s’enclencher. Ce n’est pas le cas de celui de ma maman, et il est très pénible de devoir rester appuyé sur le bouton pendant tout le nettoyage des sols. En termes de puissance, je n’ai rien à lui reprocher, il est même capable d’aspirer les grains de litière que mes chats passent par-dessus bord. De plus, il s’avère hyper maniable, grâce à sa tête pivotante, il glisse aisément autour des meubles et dans les espaces étroits. Cela s’avère particulièrement utile lorsque l’on doit nettoyer sous des tables ou entre les chaises sans avoir à tout déplacer. Je valide !

La puissance d’aspiration m’a impressionnée !

J’avais donc un vieil aspirateur balai poussif, qui aspirait quand il en avait le temps, j’étais même revenue au vieux balai avant de recevoir le Proscenic P11 Lite, c’est vous dire ! Bref, passons aux choses sérieuses : la puissance d’aspiration. Le Proscenic P11 Lite est doté d’un moteur puissant offrant jusqu’à 25 000 Pa d’aspiration. Cela peut sembler technique, mais en pratique, cela signifie qu’il est capable de ramasser la poussière, les poils d’animaux et les particules fines sans problème. J’ai un chat qui perd beaucoup de poils, et cet aspirateur a été très efficace pour maintenir mes tapis et mes sols exempts de poils. Le canapé en tissu est lui aussi dénué des poils blancs et noirs de Luna qui y passe une grande partie de sa vie !

Premier exemple d’utilisation : la litière de mes chats

Ainsi, je suis donc la « maîtresse » de deux matous : Luna, aux poils noirs et blancs, et Oups, aux poils tigrés. Ces deux-là s’amusent à faire des « châteaux de sable » dans le bac à litière, même si j’en ignore les raisons. Toujours est-il que Luna, en particulier, me laisse de la litière partout quand elle l’utilise. Mon ancien aspirateur était incapable de ramasser la litière, une matière lourde, c’est donc le premier test que j’ai fait subir au Proscenic P11 Lite. Comme vous le verrez sur la vidéo, réalisée sans trucage, le résultat est impeccable ! La brosse motorisée fait un excellent travail en aspirant non seulement la litière visible, mais aussi les petits grains qui se cachent dans les interstices.

J’ai particulièrement apprécié la puissance d’aspiration qui permet de ramasser les débris en un seul passage, sans avoir à insister. De plus, la brosse anti-emmêlement empêche les poils d’animaux de bloquer l’aspirateur, ce qui est un gain de temps énorme pour moi. J’ai aussi tenté l’expérience sur un tapis avec un peu plus de doutes, car les grains s’enfoncent dans les fibres, et je suis généralement bonne pour le secouer par la fenêtre ! Pourtant, le Proscenic P11 Lite a de nouveau prouvé son efficacité. Grâce à son mode turbo, il a réussi à retirer la litière et les poils sans difficulté. Encore un bon point, auquel je ne m’attendais absolument pas !

Second exemple : le nettoyage de routine dans toute la maison

Si la litière était mon point précis d’appréciation, j’ai aussi testé le Proscenic P11 Lite sur différents types de sols, comme du carrelage, du parquet, de la moquette et sur des escaliers. Pourquoi des escaliers ? Eh bien, parce que ce sont des endroits difficilement accessibles avec ce type d’aspirateur. Là, la brosse fait la largeur de la marche, et aspire parfaitement sur les extrémités. Néanmoins, il faut rester « face » à l’extrémité pour qu’il soit maniable, et donc le retourner pour aspirer l’autre extrémité, mais il fait parfaitement le job ! Pour chaque surface testée, c’est plutôt simple, j’ai été impressionné par la polyvalence du Proscenic P11 Lite. Sur le parquet, il a glissé sans effort tout en ramassant les moindres particules de poussière. Sur les tapis, son mode de puissance maximale a été particulièrement utile pour déloger les débris profondément enfouis. Après ces différents tests réalisés en conditions réelles, je suis convaincue de son efficacité, et ne suis pas près de m’en passer. Je vais le bichonner, nettoyer le réservoir et les filtres après chaque utilisation, pour prolonger sa durée de vie.

Quelques autres caractéristiques à connaître avant de passer commande

Parlons maintenant de caractéristiques plus techniques, qu’il est important de connaître. Par exemple, l’autre point fort de cet appareil est son autonomie. Le Proscenic P11 Lite est équipé d’une batterie lithium-ion qui autorise jusqu’à 50 minutes d’autonomie en mode standard et une vingtaine de minutes en mode turbo. Cette durée est largement suffisante pour nettoyer une maison de taille moyenne sans avoir à le recharger. Et, pour les moments où j’avais besoin de plus de puissance, comme sur les tapis ou lors du ramassage de gros débris, le mode turbo a effectué le travail en quelques minutes. Du côté de la filtration, elle est importante pour moi qui, comme je vous l’ai dit, héberge quelques animaux à poils !

Le Proscenic P11 Lite est équipé d’un système de filtration HEPA, ce qui signifie qu’il capture efficacement les petites particules, comme les allergènes et la poussière fine, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant d’allergies, ce qui n’est pas mon cas. J’ajouterai que les cheveux ne lui posent pas non plus de problème, et pourtant mon conjoint a de longs cheveux crépus, et la fâcheuse manie de les perdre ! Le Proscenic P11 Lite avale tout sur son passage, même ses cheveux drus et longs. J’ajouterai que l’entretien de l’aspirateur est également simple. Le bac à poussière de 0,65 L est amovible et facile à vider. Il suffit de le retirer et de le vider directement dans la poubelle, sans avoir à toucher la poussière. La filtration HEPA est également lavable, ce qui prolonge sa durée de vie et maintient l’efficacité de l’appareil. Ainsi, je valide aussi ces derniers points, sur un aspirateur qui coûte moins de 150 € !

Les plus du Proscenic P11 Lite

Puissance d’aspiration élevée : avec 25 000 Pa, le Proscenic P11 Lite est capable de ramasser même les débris les plus tenaces, comme les poils d’animaux et les grains de litière.

Légèreté et maniabilité : à seulement 1,8 kg, cet aspirateur est facile à manier, même dans les espaces restreints.

Autonomie solide : 50 minutes d’utilisation en mode standard, suffisamment pour nettoyer toute la maison sans recharger.

Système de filtration HEPA : idéal pour les foyers avec des animaux ou des personnes allergiques.

Accessoires variés : plusieurs embouts pour différentes surfaces, y compris une brosse motorisée efficace.

Les moins du Proscenic P11 Lite

Capacité du bac à poussière : certes, il est suffisant, mais j’aurai apprécié un bac plus grand pour le vider moins souvent, ou en cours de nettoyage.

Autonomie en mode turbo : le mode turbo, bien qu’efficace, réduit considérablement l’autonomie de la batterie. Je pense à mes parents, qui possèdent une maison plus grande, et trois chiens, l’autonomie serait insuffisante pour aspirer la totalité du rez-de-chaussée et le canapé.

Est-ce que je recommande l’achat du Proscenic P11 Lite ?

Si vous avez lu la totalité de mon test, vous devez vous douter de la réponse ! C’est oui, je le recommande évidemment pour les appartements et pour les petits budgets. Pour le coup, petit prix ne signifie pas appareil peu efficace, bien au contraire. Le Proscenic P11 Lite est un excellent aspirateur balai pour les foyers avec des animaux. Que ce soit pour ramasser les poils ou les grains de litière, il tient sa promesse avec une puissance d’aspiration impressionnante et une facilité d’utilisation appréciable.

Grâce à son autonomie et sa maniabilité, il devient rapidement un allié incontournable pour maintenir une maison propre sans effort. Si vous recherchez un aspirateur polyvalent, efficace et capable de s’adapter à toutes les surfaces, le Proscenic P11 Lite est une option à envisager sérieusement. Je vous rappelle qu’il est en vente au prix de 139 €* seulement, et c’est l’un des prix les plus bas constaté sur ce marché. Alors, convaincus par ce test ? Allez-vous le tester à votre tour ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Proscenic P11 Lite Aspirateur Balai sans Fil,400W 38KPa 40 Min Écran LED Aspirateur sans Fil, 5 Filtre Lavable, Léger Aspirateur avec Brosse Anti-Emmêlementet pour Sol Dur, Tapis,Poils d'animaux [Léger et facile à utiliser] Pesant 2,14 kg, conception ergonomique pour un nettoyage facile ; rotation flexible à 180° et mouvement de haut en bas à 90° pour un nettoyage polyvalent ; le phare... Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 23 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier.

Proscenic P11 Lite Design Prise en main Puissance d'aspiration Rapport qualité prix Autonomie Petit prix mais ultra puissance Le Proscenic P11 Lite est un aspirateur balai abordable et puissant, idéal pour les foyers avec animaux grâce à sa capacité d'aspiration de 25 000 Pa. Léger et maniable, il s’adapte à divers types de sols et propose des accessoires variés pour un nettoyage efficace, même dans les espaces restreints. Doté d’une autonomie de 50 minutes en mode standard, il utilise un système de filtration HEPA, parfait pour capturer les allergènes et la poussière fine. User Rating: Be the first one !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez