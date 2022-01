Wondershare Dr.Fone : la trousse à outils pour les smartphones endommagés

Aujourd’hui nous possédons tous ou presque un smartphone, il existe pléthore de modèles, de toutes gammes et à tout prix. Mais ces petits concentrés de technologies ont un point commun dont on aimerait se passer… Ils peuvent nous lâcher sans crier gare… Et, bien souvent, cela arrive au pire moment, celui où l’on a absolument besoin de rechercher un document… Il faut alors se résoudre à perdre photos, documents, fichiers !

Mais tout cela peut être évité grâce au logiciel Wondershare Dr.Fone. En effet, Dr.Fone est une solution complète pour les appareils iOS et Android. Il va pouvoir vous aider à résoudre le moindre problème lié à la panne système, le transfert de téléphone, ou encore les pertes de données évidemment. Découvrez ce logiciel, qui pourrait bien vous sauver la vie, enfin celles de vos données !

Dr.Fone déverrouille vos écrans

En cas d’oubli de mot de passe, de schéma invalide ou de verrouillage inopinée, Dr.Fone vous aide… Compatibles avec tous les types d’écran de verrouillage, il peut déverrouiller iPhone sans code et supprimer les mots de passe de l’écran iPhone très facilement. Cette opération se fait sans aucune perte de données.

Les codes pour déverrouiller iPhone ou iPad peuvent être à

4 chiffres

6 chiffres

Touche ID

Face ID

Code d’accès à l’écran

Vous vous demandez peut-être comment débloquer un iPhone et il peut être utile de la savoir dans bien des circonstances. Vous pouvez avoir besoin de contourner le verrou d’activation d’ICloud après une restauration de votre appareil par exemple. Avec Dr.Fone, vous pourrez alors supprimer un compte iCloud et accéder à vos données. Il faudra cependant jailbreaker votre appareil ou en d’autres termes, l’avoir débridé pour qu’il puisse accueillir le logiciel. Sans cette condition, contourner le verrou d’activation s’avèrera impossible.

Concernant cette fonctionnalité de déverrouillage, Dr.Fone fonctionne sur iPhones 5S/6/6 Plus/6S/6S Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/SE 1, sur iOs 9 à 14.8 et sur macOS 10.x, 11 et 12. Pour Windows, Dr.Fone est compatible avec les versions 7/8/8.1/10/11. Mais dans la fonction déverrouillage, vous allez également pouvoir déverrouiller votre compte Apple ou Apple ID si vous ne parvenez pas à le supprimer par exemple. Vous retrouverez alors toutes vos fonctionnalités dès lors que le déverrouillage aura été effectué. Enfin, grâce à la fonction « Déverrouiller MDM iPhone » de Dr.Fone vous pourrez conserver vos données même en supprimant MDM… Ceci peut être très utile si vous oubliez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Dr.Fone va contourner le MDM afin de vous redonner accès à votre iPhone.

Dr.Fone récupère toutes les données de votre Android

Avec le taux de réussite le plus élevé en matière d’extraction, Dr.Fone est le meilleur logiciel pour la récupération de données Android. Vous pourrez récupérer vos photos évidemment, mais également les vidéos, vos contacts, d’anciens messages et même vos journaux d’appel. Dr.Fone est compatible avec plus de 6000 appareils sous Android, et spécialiste de l’extraction des données sur les smartphones Samsung. Dr.Fone va vous permettre de récupérer des données supprimées sur Android dans les cas suivants :

Suppression accidentelle

Panne du système

Dégâts causés par l’eau

Mot de passe oublié

Appareil endommagé

Appareil volé

Jailbreak ou flashage de ROM

Impossibilité de synchroniser la sauvegarde

D’autres possibilités sont proposées par ce logiciel, comme récupérer des données à partir d’un stockage interne. En connectant votre smartphone Android à un PC, le logiciel effectuera une analyse approfondie et récupèrera les fichiers supprimés. La récupération de données Android peut également se faire sur un smartphone avec écran cassé, simplement en le connectant à votre PC.

Dr.Fone vous permet le transfert de téléphone

Grâce à ce puissant logiciel, le transfert de téléphone devient un jeu d’enfant ! Vous allez pouvoir faire une sauvegarde iPhone, transférer des photos iPhone vers PC ou encore faire une sauvegarde iPhone sur PC. Tout devient simple et possible avec Dr.Fone. Concrètement, cela veut dire que vous pourrez transférer des données entre les appareils même si ceux-ci possèdent des systèmes d’exploitation différents. Et, même si l’un est sous Android et l’autre sous iOS, peu importe.

Envie de transférer vos photos, vidéos, SMS, playlists ou fichiers texte d’un appareil à une autre ? Aucun souci pour Dr.Fone, le processus est simple et rapide, il vous suffira juste de le lancer et de patienter moins de 3 minutes ! Le transfert de téléphone est opérationnel sur plus de 8000 appareils et parmi eux, les marques de smartphone les plus utilisées évidemment :

Apple

Samsung

Huawei

OPPO

Sony

Google

Et bien d’autres encore

Bon à savoir : il prend en charge les dernières versions d’iOS et Android, y compris les appareils fournis par AT&T, Verizon, Sprint, ou T-Mobile, ou débloqués. Si vous souhaitez passer d’un appareil Apple à un appareil Android, Dr.Fone prend en charge 12 types de fichiers : photos, vidéos, contacts, liste noire de contacts, messages, signets, calendrier, mémo vocal, musique, enregistrements d’alarme, messagerie vocale et sonneries. Il vous suffit de sélectionner les fichiers que vous souhaitez transférer vers votre nouvel appareil quelle qu’en soit la marque d’ailleurs. En moins de 3 minutes, toutes vos anciennes données, sont de nouveau opérationnelles sur votre nouvel appareil… Un gain de temps considérable lorsque la mémoire de votre ancien smartphone arrive presque à saturation.

Comparatif des différents logiciels de transferts de téléphone

Compatibilité des appareils : 8000 (Dr.Fone) / Samsung vers Samsung uniquement (Samsung Smart Switch) / Appareil Apple uniquement (Move to iOS

Types de fichiers : 15 types (Dr.Fone) / 15 types (Samsung) / 7 types (Apple)

Temps de transfert : 3 minutes (Dr.Fone) / 5 minutes (Samsung) / plus de 5 minutes (Apple)

Méthode de Transfert : USB (Dr.Fone) / USB + Cloud (Samsung) / Wi-fi (Apple)

Dr.Fone combien ça coûte ?

Concernant le prix du logiciel, vous avez un grand choix de fonctionnalités puisque les tarifs se déclinent en trois formules principales, mais qu’il est également possible d’acheter uniquement la fonctionnalité dont vous avez besoin.

Pour les trois versions complètes voici les détails :

Dr.Fone Toolkit Android (79.99€/an) est une solution complète avec récupération des données, déverrouillage, sauvegarde

Dr.Fone Toolikt iOs ( 99.99 €/an) propose exactement les mêmes fonctionnalités que la version précédente, mais se réserve aux appareils de marque Apple

Dr.Fone Toolkit Complet (139.99€/an) est le logiciel qui vous permettra de profiter de toutes les fonctionnalités, indépendamment du système d’exploitation de votre appareil.

Si, en revanche, vous n’avez pas besoin de la totalité du logiciel, mais seulement d’une fonctionnalité, vous aurez le choix parmi 12 fonctionnalités différentes à partir de 9.99€. Concrètement si vous n’avez besoin que de récupérer vos données à la suite d’un écran cassé par exemple, il vous en coûtera 39.99€.

Avec Dr.Fone, vous ne serez plus jamais pris au dépourvu en cas de blocage du smartphone, perte de vos données, transfert de téléphone etc. C’est actuellement l’un des meilleurs logiciels dans ce domaine.

Wondershare Dr.Fone