Piggy GO – Préféré par les célébrités, Le jeu à la mode en France

En France, il a aussi atteint le top 3 du classement Google Play et IOS en une seule semaine et est devenu le jeu national par excellence. Selon des statistiques de l’ASP, Piggy Go a dépassé 1 million de joueurs actifs mensuels en France. Par ailleurs, de nombreux influenceurs très connus de YouTube et Tiktok tels que Ydrissia, Adem&Bilal et sami jouent également à ce jeu relaxant et agréable.

Pourquoi les Français se passionnent-ils autant à ce nouveau jeu ? L’explosion des jeux Piggy Go en France est aussi due à ses caractéristiques sociales intéressantes. Dans le jeu Piggy Go, vous pouvez choisir de jouer le rôle du cochon et lancer les dés sur le plateau pour gagner des pièces, construire une ville et explorer un monde inconnu avec la famille cochon.

Dans le jeu, vous pouvez collecter des cartes et des pièces d’or dans le coffre-fort d’autres joueurs! Bien sûr, les joueurs peuvent également se faire de nouveaux amis grâce à ce fonctionnement de jeu et profiter du plaisir de jouer avec leur famille et leurs amis. Des personnages vifs et vivants, des opérations simples et accessibles rendent Piggy Go très populaire auprès de tout le monde !

Michelle Xu, directrice marketing pour l’équipe Piggy Go, a déclaré que Piggy Go, en tant que jeu casual sur le thème de la famille, défend le concept de «Rendre le bonheur plus accessible» et «d’empêcher la solitude en accompagnant les joueurs», en espérant que Piggy Go puisse aider les familles hors ligne. Les rassemblements de jeux de société entre amis se font maintenant en ligne et le plaisir n’est plus limité par le temps, le lieu ou même les personnes. Il est facile de commencer en quelques étapes. Nous sommes également très reconnaissants pour ces excellents résultats en France. De nombreux joueurs ont également dit que Piggy Go allait devenir leur jeu social préféré, car on peut jouer avec des amis et des membres de la famille, c’est la meilleure façon de se rapprocher, nous en sommes très heureux.

Il n’y a rien de plus adapté à partager avec vos proches que Piggy Go. Cliquez sur ce lien et amusez-vous tout de suite en ligne en famille dans le Google App Store ou l’Apple Store. Le jeu suffit à passer un bon moment ensemble! Afin de récompenser l’amour des joueurs français pour le jeu, Piggy Go a également lancé un événement de récompenses à durée limitée. Invitez des amis à gagner des points Amazon. Plus vous invitez, plus vous recevez de récompenses!

Jouez les dés, aimez et allez!

