A quoi sert une carte bancaire prépayée ?

La carte prépayée est une carte qui est pré-créditée, qui permet à celui qui la détient de retirer des espèces, ou de faire des achats en magasin ou en ligne sans jamais dépasser la somme créditée sur la carte. C’est une solution pratique et sécurisée qui ne nécessite pas de posséder un compte bancaire adossé à la carte… Découverte.

Une carte bancaire prépayée pourquoi faire ?

Les cartes prépayées peuvent être achetées en ligne et rechargées évidemment, ou dans les bureaux de tabac… Pour les adolescents, ou les personnes en situation financière délicate, elles permettent de gérer une somme définie à l’avance, sans aucun risque de découvert… Comme elle n’est pas associée à un compte bancaire, une fois la somme épuisée, elle ne peut plus servir à dépenser plus ! Pour les proches vivant à l’étranger, elle permet d’envoyer très facilement de l’argent dans le pays où ils vivent… Comme il est possible de les recharger à distance, il suffit que la personne située dans le pays possède la carte pour que la personne, dans un autre pays, utilise le service de rechargement en ligne pour qu’il ait de l’argent à disposition, même à distance.

Quels montants peut-on créditer ?

Prenons l’exemple suivant. Vous souhaitez créditer la carte prépayée de votre adolescent pour qu’il puisse réaliser des achats sans vider son compte en banque… En utilisant le service de recharge Transcash, vous allez pouvoir créditer sa carte de 20€, 50€, 100€ ou 150€, la somme qu’il pourra donc utiliser pour ses achats… Des frais vous seront appliqués (entre 1.50€ et 10€) en fonction de la somme créditée, mais c’est bien moins cher que de combler un découvert bancaire ou de payer des agios… Lorsque vous payez en ligne, vous obtenez un code à transmettre à celui qui reçoit l’argent… Il crédite sa carte et peut utiliser la somme créditée pendant 3 mois au maximum. La carte bancaire prépayée, c’est un peu comme une carte cadeau, mais elle est valable partout et non pas uniquement sur certains sites ou dans certains magasins… Et elle peut être utilisée à l’internationale, pour payer ou retirer des devises. De plus, avec une carte prépayée, que vous pouvez aussi utiliser pour vos achats quotidiens, vous vous garantissez une sécurité plus importante qu’en payant par carte bancaire puisque s’il y a piratage de la carte, votre compte bancaire reste, lui, à l’abri des hackers…

La carte bancaire prépayée comment ça marche ?

Lorsque ces cartes prépayées sont arrivées chez nous, il était indispensable de se déplacer dans un bureau de tabac, et il n’existait pas d’établissements dans tous les villages de France, ce qui ne permettait pas à tous d’accéder à ce service facilement. Depuis l’apparition de services en ligne, ou d’applications comme Monisnap, tout se passe depuis votre canapé… Désormais, vous pouvez effectuer tous les rechargements en ligne ou depuis une application en moins de 3 minutes… Ce qui veut également dire que la personne à qui vous souhaitez donner de l’argent, dispose des fonds quasiment instantanément. Un gain de temps inestimable pour les situations d’urgence par exemple.