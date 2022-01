Guide d’achat : comment choisir une fontaine à eau ?

Le printemps reviendra bientôt et vous aurez peut-être envie de consommer de l’eau différemment. Et si vous passiez à la fontaine à eau ? Elles existent bien entendu pour les entreprises, mais elles peuvent aussi être d’une grande utilité dans votre maison !

Elles évitent aussi l’utilisation de contenants plastiques ou verres et proposent une eau saine et fraîche à volonté ou presque. Mais comment s’y retrouver parmi les différents modèles de fontaines à eau ? Quels sont les modèles qui existent et quelles sont leurs différences ? On va tout vous expliquer !

Une fontaine à eau à la maison pourquoi faire ?

Tous les spécialistes vous le diront, boire de l’eau c’est bon pour la santé. Mais boire une eau saine et fraîche lorsque l’on en ressent le besoin ou l’envie c’est encore mieux ! Les fontaines à eau peuvent par exemple être très utiles abritées dans un chalet de jardin, qui ne disposent parfois pas de point d’eau.

La fontaine à eau va vous permettre d’avoir constamment une eau filtrée et fraîche. Les systèmes de filtration des fontaines à eau sont fiables et ne laissent aucun goût ni aucune odeur à l’eau que vous boirez.

Un geste pour l’environnement ?

Même si les bouteilles plastiques sont recyclables, elles engendrent forcément des déchets dont vous pourriez vous passer. Côté écologie c’est toujours un plus, et côté économie, c’est aussi un facteur à prendre en compte. Tout dépendra de votre fontaine… Certaines fonctionnent avec un remplissage, avec des bonbonnes, ou branchées directement sur le réseau domestique… Au pire, vous devrez acheter des bonbonnes, que vous recyclerez bien évidemment aussi !

Quels sont les différents types de fontaines à eau ?

Il existe trois grands types de fontaines à eau : les fontaines à bonbonnes et sur réseau, les plus prisées, et les fontaines atmosphériques. (source : https://www.fontaine-a-eau.net)

La fontaine à eau à bonbonnes est probablement la plus utilisée car elle est très simple à mettre en service. Mais également à utiliser et à entretenir. Il suffit d’une simple prise de courant pour que la fontaine fonctionne. On peut également choisir plusieurs types d’eau (gazeuse, plate, minérale, de source).

La fontaine à eau sur réseau est une fontaine filtrante branchée sur votre réseau d’eau. Il est possible de la poser sur un plan de travail, mais aussi contre un mur. Comme sur une arrivée de robinet, elle peut fournir de l’eau froide, chaude ou tempérée, idéale pour les biberons ou pour la pause thé !

La fontaine atmosphérique est indépendante… Elle fonctionne sans bonbonne, ni réseau d’eau. Son système de fonctionnement fait qu’elle produit de l’eau potable en récupérant l’humidité de l’air. Elle va aspire et nettoyer l’air pour la transformer en eau et nécessite seulement une prise électrique.

Tempérée, chaude, réfrigérée quelles solutions pour l’eau ?

Là encore trois solutions s’offrent à vous en fonction de la fontaine choisie.

Une fontaine à eau tempérée distribuera de l’eau à une température de 12 à 15°C, parfaite pour l’intérieur

La fontaine à eau réfrigérée dispose d’un système de refroidissement qui proposera de l’eau toujours fraîche.

Une fontaine à eau chaude se destine évidemment aux boissons comme le café, le thé ou les potages.

Enfin certaines fontaines à eau proposent de l’eau gazeuse grâce à un système de cartouche de CO2 à installer dans la fontaine. La fontaine à eau est une alternative écologique et économique pour tous et en toutes circonstances… Et, il est possible d’en trouver à tous les prix, que ce soit pour votre entreprise ou pour votre domicile.