Serrurier d’urgence : des prix plus élevés ?

Catastrophe ! Vous êtes parti précipitamment de chez vous, ou vous rencontrez une difficulté inattendue avec la serrure de votre porte d’entrée ? Et nous sommes la veille de Noël… En bref, vous êtes piégé, coincé à l’extérieur de chez vous, et personne ne peut vous ouvrir. Vous n’avez que peu d’alternatives : attendre le passage d’un gardien mais le 24 décembre cela peut s’annoncer délicat ; défoncer la porte mais encore faut-il être outillé pour… Non, la seule solution est de faire appel à un serrurier en urgence.

Attendez lorsque cela est possible, et cherchez des alternatives !

Si vous avez laissé le gaz allumé, ou qu’un enfant est resté seul à l’intérieur, appelez d’abord les secours, vous aurez besoin d’un serrurier après leur passage. Mais si le dépannage peut attendre, ne vous précipitez pas ! Dans l’urgence et la panique vous aurez peut-être le réflexe d’appeler un professionnel, mais vous allez en payer le prix fort ! Faites d’abord le tour de ceux qui ont les clefs de chez vous… A condition de leur en avoir laissé un jeu évidemment.

Faites le tour de votre maison si vous en habitez une, avec un peu de chance, une fenêtre sera restée ouverte… En appartement, c’est un peu plus compliqué si vous vous retrouvez sur le palier en caleçon ! Faire venir un serrurier, c’est une bonne idée, mais il est préférable de programmer un rendez-vous plutôt que de l’appeler en urgence… Enfin parfois, vous n’avez pas vraiment le choix !

Convenez d’un prix avant l’intervention du serrurier d’urgence

Prenons un exemple concret. Vous avez tout essayé pour votre serrure mais il y a urgence, et vous devez faire appel à un serrurier sur Bruxelles ? Lorsque vous l’appelez, demandez lui un prix fixe incluant ses frais d’intervention et de déplacement. Pensez également à lui demander tout ce qui est inclus dans sa prestation :

le temps d’intervention,

le matériel utilisé,

le déplacement.

Si vous le pouvez, appelez plusieurs professionnels et comparez les prix. N’allez pas vers le moins cher, mais pas nécessairement vers le plus cher non plus. En revanche, il est certain que vous ne paierez pas le même prix si vous faites déplacer un serrurier en urgence un weekend ou jour férié…

Soyez le plus précis possible avec le serrurier d’urgence

Evidemment, la précision de votre description aiguillera le serrurier sur le prix à vous donner. Essayez de transmettre tout ce que vous savez, comme le type de serrure, si la porte est verrouillée de l’intérieur ou si elle a juste été claquée sans clefs dessus par exemple.

Faites appel à un professionnel reconnu de la serrurerie !

Attention aux escroqueries, elles sont malheureusement nombreuses dans la profession… Et les repérer est loin d’être une évidence ! Petite astuce, vous pouvez appeler… la police ! C’est un corps de métier qui fait souvent appel aux professionnels de la serrurerie, et ils possèdent une liste des professionnels fiables du secteur. Enfin, choisissez un professionnel géographiquement proche de vous, afin de limiter les frais de déplacement.

Si vous passez par un site web, là encore méfiance ! Vérifiez bien que le site possède des mentions légales, mais également qu’il ait un numéro de SIRET et un siège social. Ces informations se trouvent souvent dans la rubrique « Qui sommes-nous ? ». Si vous avez le temps, vérifiez ces données sur un site officiel qui recense les sociétés homologuées.

Soyez ferme avec le serrurier

Si celui si vous a donné par téléphone une fourchette de prix, veillez à ce qu’il ne vous facture pas d’opération supplémentaire. Restez aimable et courtois avec le professionnel, mais ne vous laissez pas facturer une nouvelle serrure si la vôtre peut être débloquée avec une simple astuce de serrurier… Comme dans toutes les professions, il y a bien plus de serruriers honnêtes que malhonnêtes, mais mieux vaut s’en assurer avant qu’il n’intervienne. Après une telle expérience, aucun risque que oubliiez vos clés chez vous en descendant les poubelles !