Tips et conseils pour se garer à l’aéroport

Souvent, le trajet vers l’aéroport et le stationnement de la voiture sont des étapes souvent négligées et une préparation à la va-vite peut créer des mauvaises surprises ou des frais supplémentaires, ce qui n’est pas génial si vous souhaitez profiter pleinement de vos vacances. Pour rendre la préparation de vos vacances aussi simple que possible, nous vous avons préparé un guide afin de connaître tous les bons plans et les pièges à éviter pour que vous puissiez garer votre véhicule en sécurité et à petit prix.

Les parkings officiels : solution classique et parfois onéreuse

Les parkings officiels des aéroports sont souvent sécurisés et très proches des terminaux, mais les tarifs peuvent s’y révéler assez élevés. Vous aurez le choix entre des parkings premiums à distance de marche des terminaux ou des parkings ECO qui sont plutôt situés à une dizaine de minutes de marche ou en navette de l’aéroport. Ces options sont relativement chères, en effet, pour un stationnement d’une semaine sur un parking Charles de Gaulle, il faudra compter environ 225 € sur un parking premium et 165 € pour un parking ECO sans réservation. Certes, réserver en avance vous permettra parfois de bénéficier de tarifs plus avantageux, mais ces prix restent toutefois élevés en comparaison de ceux proposés par les services de parkings privés aux aéroports.

Les bons plans : parking navette & service voiturier privés

Dans la plupart des aéroports, il existe de nombreux services de parking navette et de service voiturier qui peuvent prendre en charge votre véhicule à des tarifs moins élevés que les parkings officiels. Pour les trouver, le plus simple reste certainement de passer par une plateforme de comparaison et de réservation. Vous en trouverez de nombreuses différentes, comme Parkivé qui vous permettront de facilement visualiser les offres disponibles et les prix à vos dates.

Les parkings avec navette

Les parking navette sont souvent situés à moins d’une dizaine de minutes des terminaux de l’aéroport et s’imposent comme la solution la plus économique pour votre stationnement à l’aéroport. Vous pouvez vous y rendre le jour de votre départ, et après une inspection du véhicule, votre véhicule sera stationné. Une navette vous amènera proche de votre terminal et vous pourrez directement vous rendre au check in de l’aéroport. Le jour de votre retour, la même navette viendra vous rechercher à l’aéroport et vous reconduira vers votre auto. Leur avantage principal, c’est le prix. L’inconvénient, c’est qu’il vous faudra prévoir un peu plus de temps avant votre arrivée à l’aéroport que pour un service de voiturier.

Les parkings avec voiturier

Les services voituriers sont similaires à l’exception qu’au lieu de vous rendre au parking, vous pouvez directement vous rendre à un point de rendez-vous à l’aéroport (le plus souvent le dépose-minute de votre terminal). Un chauffeur vous retrouvera sur place et repartira avec votre véhicule vers un parking sécurisé pour le garer. Au retour, le chauffeur vous attendra avec votre véhicule à l’arrêt minute à une heure convenue et vous pourrez directement repartir à la maison. Ce service est un peu plus cher qu’un parking navette, mais cela vous permettra d’économiser tout le temps nécessaire pour chercher sa place, se garer, le transport vers l’aéroport. Le service voiturier est d’ailleurs souvent très compétitif en comparaison des parkings premiums de l’aéroport. Si vous avez beaucoup de bagages ou des besoins particuliers tels que des sièges bébé ou une personne en fauteuil roulant, il s’agit de la meilleure option, car vous irez vous-même jusqu’à l’aéroport et votre voiture sera équipée de tout ce dont vous aurez besoin.

Les autres avantages des parkings privés aux aéroports

Quelle que soit l’option que vous choisissez, votre voiture sera garée sur un parking sécurisé et vous pourrez partir en voyage l’esprit tranquille. Les parkings privés proposent également de nombreux services additionnels afin de se distinguer des parkings officiels. En effet, en fonction des disponibilités, vous aurez le choix entre des parkings couverts ou en plein air. Certains parkings proposent même le nettoyage ou l’entretien du véhicule pour que vous puissiez récupérer votre véhicule en parfait état après vos vacances. Pour les propriétaires de véhicule électrique, il est bon à savoir que de plus en plus de parking s’équipe de bornes de recharge afin que vous puissiez repartir avec votre voiture avec une batterie pleine.

Mauvaise idée : Les options « gratuites »

En général, vous ne trouverez pas d’option gratuite et fiable pour garer votre véhicule sur une longue période. Vous pouvez essayer de trouver une rue dans laquelle vous pouvez laisser votre véhicule, mais en règle générale ces places sont rares et assez éloignées des terminaux. De plus, ces places de parking ne sont pas sécurisées. Sachez également que vous risquez une amende, voir de devoir aller récupérer votre véhicule à la fourrière. Si vous souhaitez vous stresser pour trouver une place le jour de votre départ et n’avoir aucune certitude de l’état dans lequel vous récupérerez votre véhicule, libre à vous de choisir de cette solution, mais vous ne pourrez pas profiter de vos vacances autant que vous le souhaiterez.