Assurance : quelles sont les régions les plus chères et les moins chères pour assurer une voiture ?

Vous n’êtes pas sans savoir que pour rouler au volant de votre voiture, qu’elle soit thermique ou électrique, vous devez être couverts par une assurance auto ! L’assurance automobile en France est un principe indemnitaire destinée aux véhicules terrestres à moteur… Cette assurance est obligatoire en France depuis 1958 et est régie par le Code des Assurances, elle permet d’apporter un soutien financier aux pertes matérielles et/ou corporelles qui découlent d’un accident de la route… Le prix d’une assurance auto dépend de nombreux facteurs. Comme le bonus, ou le malus, mais également de la date d’obtention du permis de conduire du conducteur, de la puissance et de la nationalité du véhicule, ou encore de la région dans laquelle l’assurance est souscrite. Alors, il vaut-il mieux habiter à Paris ou en Bretagne pour s’assurer ? Explications.

Quelles étaient les régions les moins chères en 2021 ?

Dans une étude réalisée par le comparateur d’assurance LeLynx.fr, on apprend qu’il vaut mieux habiter la Bretagne que les Pays-de-la-Loire par exemple… En Bretagne, la prime annuelle moyenne s’élève à 545,32 € quand il faut débourser 571,43 € à Nantes, ou 568,16 € à Rouen, en Normandie ! La Nouvelle-Aquitaine, avec une prime annuelle de 583,13€ pour le même produit d’assurance, se trouvait en 4ème position des régions les moins chères de France…

Et les plus chères alors, elles se trouvent où ?

Tout le monde pensera que l’Île-de-France est la plus chère des régions en matière d’assurance. Et, pourtant, même si cette région fait partie des plus chères, elle n’est pas en tête du classement ! À la première place, on trouve les départements d’Outre-Mer avec une prime annuelle moyenne de 1195,54 €, suivie de la Corse avec 829,26 € et la région Provence-Alpes-Côte-D’azur avec 756,03 €… L’Île-de-France avec 718,47 € arrive donc en 4ème position, balayant un tant soit peu les idées reçues sur cette immense région de France, la plus peuplée évidemment ! Contrairement aux idées reçues, l’Île-de-France se plaçait en 4e position de ce classement des régions les plus chères, avec une prime annuelle de 718,74 €. Pour connaître le prix d’une assurance dans votre région, vous pouvez, par exemple, réaliser un comparatif d’assurance auto via un site comme LeLynx.fr pour trouver le meilleur prix pour votre assurance auto… Et, parfois, les écarts de prix sont vraiment conséquents !

Où faudrait-il vivre pour payer le moins cher possible ?

Amis télétravailleurs, il va falloir migrer vers Évreux, Guéret ou Auch pour payer moins cher votre assurance auto… Des départements à tendance « nature », qui permettent de faire quelques économies substantielles. En effet, à Guéret dans la Creuse, la cotisation annuelle s’élevait en 2021 à 469,16 €, pour Évreux, dans l’Eure, il fallait compter 474,86 € et pour Auch, dans le Gers, la prime annuelle était de 487,17 € !

Et, où ne faut-il pas déménager finalement ?

Le plus cher des départements français est un département paradisiaque en termes de climats et de paysages, mais beaucoup moins attrayant en termes de prix… A la Réunion, le département le plus cher de France, il faut débourser 1269,60 € pour un an d’assurance… On évitera aussi Bastia (Haute-Corse) qui affiche 844,66 €, Marseille (Bouches-du-Rhône) avec un prix de 821,16 € ou encore Ajaccio (Corse-du-Sud) avec 821,16 €.

Quels autres facteurs peuvent faire varier les prix des assurances auto ?

Les différences régionales ne sont qu’une petite goutte d’eau dans l’océan des différences de prix en matière d’assurance auto. Les jeunes conducteurs, ayant donc moins de trois ans de permis, sont parfois « assassinés », par les primes d’assurance, surtout s’ils ont le malheur d’avoir déjà du malus. Les primes annuelles pour les jeunes conducteurs oscillent de 1048,86 à 1321.11 € sans distinction régionale ou de puissance du véhicule… Les jeunes conducteurs ne sont pas uniquement ceux qui possèdent leur permis depuis moins de trois ans, mais également toutes les personnes qui n’ont pas été assurées durant les trois dernières années… Comparer avant de souscrire un contrat, reste aujourd’hui, la meilleure façon de trouver le meilleur prix pour les mêmes garanties. Pensez-y avant de signer votre contrat.

