Cette innovation (libre de droit) a déjà sauvé 1 million d’automobilistes, grace à la générosité de son inventeur

Aujourd’hui lorsque vous vous asseyez dans votre voiture, que ce soit à l’arrière, au volant ou à l’avant, vous enclenchez votre ceinture de sécurité. Pour les plus jeunes, c’est un automatisme et naturel. Pour les plus anciens, la ceinture de sécurité n’était pas obligatoire, mais surtout elle était à deux points.

Depuis elle a été remplacée par la ceinture à trois points, beaucoup plus sécuritaire. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui était l’inventeur de cette ceinture de sécurité qui sauve chaque jour des milliers de vies ? Elle nous vient de Suède et elle n’a pas rapporté une couronne à son inventeur. Explications.

L’invention de la ceinture de sécurité

Quand vous tenez une invention, il y a deux solutions, en tirer profit ou s’appeler Gunnar Engellau ! Cet homme qui n’est autre que le président du groupe Volvo est l’inventeur de la ceinture de sécurité. Jusqu’en 1959, la ceinture était à deux points… Un simple harnais qui empêchait les projections vers l’avant mais ne protégeait pas le haut du corps.

Au début des années 50, Volvo invente une nouvelle ceinture à deux points qui se rejoint à la poitrine. Améliorée mais encore très dangereuse, c’est à la suite de la perte d’un proche que Gunnar Engellau décide d’agir sur cet élément essentiel.

Deux points c’est bien, trois c’est mieux !

Il fait appel à Nils Bohlin, ingénieur en aéronautique. L’homme réalise une ceinture à trois points en Y, elle est efficace mais provoque toujours de graves traumatismes au niveau du foie et de la rate. Et c’est donc en 1959 que la ceinture actuelle voit le jour avec une sangle sur l’abdomen et l’autre qui ceinture le haut du corps, en diagonale.

Les premières ceintures se trouvent en série dans les modèles Amazon13 et PV544 chez Volvo. La ceinture de sécurité à trois points vient de fêter ses 61 ans, elle a depuis sauvé environ 1 million de vies… Le constructeur suédois décide alors de laisser le brevet libre de droits pour que les autres constructeurs puissent en profiter. C’était en 1962, et depuis la totalité des véhicules en sont équipés sans jamais avoir payé aucun droit à son inventeur !

Un bel exemple d’altruiste pour un chef d’entreprise dont la renommée de la marque n’est plus à faire. A l’époque, il aurait pu, grâce à son invention devenir l’un des hommes les plus riches du monde… Il a préféré sauver des vies gratuitement ! Aujourd’hui encore, on peut le remercier !