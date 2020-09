Les médecins des Urgences Médicales de Paris en vélo cargo pour intervenir plus rapidement et sauver des vies

Un médecin qui arrive à vélo cargo ? Non ce n’est pas une scène tirée d’un film mais ce qui va devenir réalité dans les grandes métropoles françaises. A Paris, ils sont déjà deux ou trois à utiliser ces nouveaux moyens de transports pour intervenir chez les patients. Habituellement, les vélos cargos transportent des colis ou des sorbets glacés.

Depuis peu, leurs caissons abritent les caisses à outils des plombiers ou les huiles de massage des ostéopathes. Désormais les médecins des Urgences Médicales de Paris se déplacent à vélo électrique ! Et c’est probablement une très bonne idée. Explications.

Fruit d’une collaboration entre Les Urgences Médicales de Paris et la société Ecox, ils créent les premiers vélos d’urgence. Ces vélos cargos sont dotés d’un grand caisson blanc et d’un gyrophare longue portée bleu… Aucun doute à avoir, le look de ces cargos ne laisse rien sous-entendre d’autre… Il s’agit bien d’un médecin qui le chevauche.

A Paris, les embouteillages sont tels que les médecins arrivent chez les patients bien trop longtemps après leurs appels. Certains médecins ne se déplacent même plus ! Si l’on ajoute à cela les problèmes de stationnement, faire venir un médecin à domicile dans Paris relève presque de l’impossible.

Un gain de temps pour les médecins et pour les patients

Les vélos d’urgence permettent aux médecins de se déplacer plus vite dans les embouteillages et de pouvoir se garer. Qui plus est, Ecox œuvre déjà pour la transition vers l’écomobilité et permet un déplacement propre de véhicules. Pour parfaire le tout, les vélos cargos médicaux sont équipés d’un klaxon puissant qui ne laisse aucun doute sur son objectif : se faufiler ! Et arriver le plus vite possible sur intervention.

Crédit photo : Ecox Entreprises

A Paris, ce sont environ 350 appels qui arrivent chaque jour au centre de régulation et 250 visites qui nécessiteraient un déplacement. Avant ces vélos cargos certains médecins affirment qu’ils devaient finir leur chemin en Véli’b ou à pieds… Désormais ils peuvent intervenir sur un vélo cargo ! Utile non ?