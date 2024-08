Qui a inventé la Phryge, la mascotte des Jeux olympiques de Paris 2024 ?

Si vous suivez un tant soit peu les Jeux olympiques de Paris 2024, elle n’a pas pu vous échapper ! Elle, c’est la mascotte officielle des JO, elle s’appelle Phryge, et s’affiche absolument partout. On la trouve en forme de peluche, de bonnet phrygien, de porte-clés, elle se décline sous toutes les coutures. Dans le mégastore des Champs-Élysées, à Paris, c’est la cohue pour rapporter sa Phryge parisienne. Une folie qui s’empare du monde entier, comme le relate cet article du Parisien. Un Américain aurait même acheté quatre énormes peluches à 800 € pièce ! Il va devoir payer une place de plus dans l’avion, vous croyez ? Mais, au fait, pourquoi lors de chaque édition des Jeux olympiques (été et hiver), une nouvelle mascotte est imaginée ? Retour sur l’histoire des mascottes, et de Phryge, bien entendu. C’est parti.

Comment sont nées les mascottes officielles des JO ?

Avant 1968, et les JO d’Hiver de Grenoble, qui avaient connu le sacre de Jean-Claude Killy, triple médaillé d’or (descente, slalom, slalom géant), à jamais le premier à avoir obtenu trois médailles dans les mêmes jeux. Cette année-là, les organisateurs avaient eu l’idée de créer une petite mascotte, qu’ils avaient baptisée Shuss, le skieur. Une tête ronde, rouge et blanche, et des jambes bleues, pliées à la manière d’un skieur. Cette mascotte a été l’instigatrice de la tradition des mascottes officielles des Jeux olympiques. Depuis 1968, chaque édition, quel que soit le pays dans laquelle elle se déroule, dispose de sa mascotte officielle. Néanmoins, la première apparition d’une mascotte remonte à 1932 et aux JO de Los Angeles avec un chien baptisée Smoky. Les années suivantes, il n’y aura plus de mascottes, jusqu’en 1968.

Une Phryge spécialement imaginée pour les jeux paralympiques !

Alors que les Jeux olympiques se termineront le 11 août prochain, les Jeux paralympiques, eux, débuteront le 28 août pour se terminer le 8 septembre. Pourquoi les deux éditions ne se déroulent-elles pas simultanément ? Je n’ai pas la réponse à cette question, et je trouverai logique que les valides et les moins valides puissent profiter du même engouement du public, mais là n’est pas le débat. Les paralympiques auront donc leur mascotte, semblable à celle des JO, mais avec une prothèse à la jambe droite ! Et, comme sa cousine la Phryge des JO, elle est rembourrée avec de la fibre de polyester 100 % recyclées et livrées sous sachet polybag biodégradable. Ces Jeux olympiques et Paralympiques avaient été placés sous le signe de l’écologie, avec, par exemple, les lits en carton des athlètes qui ont fait couler beaucoup d’encre. Réel enjeu écologique ou greenwashing, on vous laissera juger.

Et, pourquoi les JO ont-ils des mascottes officielles ?

Les mascottes officielles sont la représentation du pays organisateur de cet événement mondial. Pendant 15 jours, ce pays est le « centre du monde », et tous les regards sont tournés vers lui. La mascotte officielle se doit de refléter l’identité culturelle des pays organisateurs. La Phryge représente bel et bien un bonnet phrygien, et rappelle la devise de la France : liberté, égalité, fraternité. Cette devise de la République française symbolise, rappelons-le, la lutte contre les inégalités, les divisions et abus de pouvoir. Et, en passant, un petit rappel de « l’esprit révolutionnaire » de la France ! Et, vous ? Vous avez aussi craqué pour la Phryge ? Si ce n’est pas le cas, il est encore temps de l’adopter ! Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .