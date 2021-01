En 2024, les Champs-Elysées se transformeront en jardin à dominance piétonne !

Depuis toujours, on entend que la plus belle avenue du monde se trouve à Paris, les célèbres Champs-Elysées font le bonheur des touristes… Cependant cette artère incontournable de la capitale pourrait bien avoir un nouveau visage dès 2024.

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, fidèle à sa politique « anti-voitures » envisage de faire des Champs-Elysées, un méga jardin piétonnier. Dés la fin des Jeux Olympiques 2024 prévus à Paris, les deux kilomètres de l’avenue seront rénovés et les voitures ne seront plus les bienvenues… Elles pourront apparemment encore y circuler mais dans une moindre mesure. Les Champs-Elysées de la discorde se dessineraient-ils pour les parisiens ?

Nom de Code : Le Champs des Possibles. Acteurs Principaux : Anne Hidalgo et l’équipe municipale. Metteur en Scène : Cabinet PCA-Stream et Philippe Chiambaretta, architecte. Objectif : Végétalisation XXL et chasse aux voitures. L’étude de l’agence d’architecture intitulée « Ré-enchanter les Champs-Élysées », menée à l’initiative du Comité Champs-Élysées, a été récompensée avec la Mention Spéciale aux German Design Awards 2021 dans la catégorie « Excellent Architecture : Urban Space and Infrastructure ».

Des Champs-Elysées plus polluée que le périphérique

Selon l’actuelle équipe municipale et certains habitants, l’avenue des Champs-Elysées serait plus polluée que le périphérique parisien ! 3000 véhicules par heure, des touristes à gogo quand le coronavirus n’est pas là. Mais également des boutiques de luxe, une zone shopping ultra select où il est de bon ton de se ravitailler quand on a les moyens ! Bref une rue totalement à contresens de l’objectif de la Municipalité : faire de Paris en 2030, une capitale sans voiture.

250 millions d’euros d’investissement

Si l’on observe les plans dévoilés il y a peu, les futurs Champs-Elysées devraient ressembler à ceux qui existaient à la création de l’avenue. Le plan prévoit de réduire de moitié la concentration de véhicule et d’agrandir les voies latérales aux piétons.

A la décharge d’Anne Hidalgo, qui dit investir 250 millions d’euros dans le projet, il faut bien avouer que les Champs-Elysées à pied, c’est un véritable calvaire… Concert de klaxons, d’insultes et pollutions s’entremêlent et les parisiens n’en peuvent plus !

Un projet ambitieux

Un projet ambitieux pour une ville comme Paris qui draine de nombreux véhicules chaque jour et où les transports sont peu fiables. Si l’on en juge par les plans, c’est plutôt joli et donne envie de s’y promener. Mais qu’en sera-t-il de la réalité. Verdict après les JO, pour le moment, c’est la place de la Concorde qui doit se refaire une beauté avant la date fatidique de 2024 !