Oli la chouette : elle invente une peluche « hypnotisante » pour lutter contre les troubles du sommeil des enfants

Lorsque l’on devient parents, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne en termes de sommeil de nos progénitures. Certains enfants sont des dormeurs invétérés et laissent du répit à leurs parents, tandis que d’autres présentent des troubles du sommeil dès leurs premiers mois. L’insomnie des enfants toucherait, par exemple, 25 à 50 % des enfants de moins de cinq ans, explique le site Ameli. Ajoutons à cela, le somnambulisme, les réveils nocturnes ou encore les difficultés d’endormissement. Nous obtenons alors un panel de ce qui peut pourrir le sommeil des enfants et de leurs parents. Élise Bajen, infirmière à Muret (31) et maman de trois enfants, invente Oli la chouette, une petite peluche qui aide les enfants à s’endormir grâce à des séances d’hypnose. Actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule, elle n’attend plus que ses petits adoptants. Découverte.

Qui est l’inventrice et comment lui est venue cette idée ?

Élise Bajen est hypnothérapeute et infirmière au bloc opératoire de l’hôpital de Muret, près de Toulouse. Elle est surtout maman de trois enfants, tous porteurs de troubles du sommeil. Sa fille aînée est atteinte de somnambulisme, son fils, de troubles de déficits de l’attention et la cadette est confrontée à des crises de terreurs nocturnes. Après avoir usé et abusé de moult techniques d’endormissement et s’être aperçue que rien ne fonctionnait, elle a décidé d’inventer un nouvel outil thérapeutique. C’est donc de ce besoin de soulager ses enfants qu’est née Oli la chouette, une invention qui devrait plaire aux parents qui connaissent les affres des nuits sans sommeil !

Oli la chouette, qu’est-ce que c’est exactement ?

Oli la chouette prend la forme d’une grosse peluche toute douce, conçue avec un « gros ventre » et ce n’est pas une question d’esthétique ! En effet, le ventre de la chouette sert d’oreiller thérapeutique sur lequel l’enfant vient poser sa tête. L’oiseau lui raconte alors une histoire, qui l’embarque dans les bras de Morphée. Toutefois, la petite chouette ne lui raconte pas l’histoire d’Alice aux pays des merveilles ou des Trois petits cochons. Les histoires qu’elle conte sont, en réalité, inspirées des techniques d’hypnose. Elles invitent l’enfant à « lâcher prise et se relaxer afin de défocaliser son attention des soucis de la journée », comme l’explique Élise, dans une interview accordée au journal La Dépêche.

L’hypnose à la maison, avec Oli la chouette !

L’hypnose est de plus en plus utilisée dans les services médicaux, certaines interventions chirurgicales peuvent également se faire sous hypnose. Rappelons que l’hypnose est un état modifié de conscience dans lequel une personne est plus réceptive aux suggestions et aux instructions de l’hypnotiseur. Pendant l’hypnose, le sujet reste conscient et en contrôle de lui-même. Cependant, son état de conscience est altéré de sorte qu’il est plus susceptible de répondre aux suggestions de l’hypnotiseur. Pour Oli la chouette, Élise utilise donc des techniques de l’hypnose et de nombreuses métaphores, invitant l’enfant à « respirer au rythme de l’aile de l’oiseau en musique » par exemple.

La chouette invite aussi l’enfant à imaginer qu’il est allongé sur le dos d’un oiseau qui s’envole, qu’il sent le vent, etc. Si Élise a décidé de commercialiser son invention, c’est tout simplement parce qu’elle a parfaitement fonctionné sur ses propres enfants et qu’elle voulait que d’autres en bénéficient. D’ailleurs, cette peluche fonctionnerait aussi pour les adultes présentant des troubles du sommeil et Oli la chouette aurait même un petit secret à vous dévoiler, mais pour cela, il faudra l’installer sous votre tête ! Retrouvez Oli la chouette sur Instagram et sur Facebook, elle est disponible en précommande sur Ulule (stock limité) au prix de 110 € et sera livrée en octobre prochain.