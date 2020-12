Paris : un parking à vélo de 375 places sécurisées ouvre ses portes sous la Tour Montparnasse !

Anne Hidalgo, maire de Paris depuis 2014 souhaite faire de la capitale, l’une des villes françaises où le vélo serait roi ! Une ville « Bike-Friendly » comme elle aime à la décrire. Mais pour cela, il faut encore que les nombreux vélos prévus puissent se garer plus facilement et de manière sécurisée…

Cela éviterait [peut-être] les amoncellements de vélos sur les trottoirs et les repêchages à l’aimant dans la Seine ! Pour pallier le manque de places de stationnement, un immense parking à vélo vient d’ouvrir sous la Tour Montparnasse, monument emblématique de la Ville de Paris ! Un vélo-station sécurisé pour tous les cyclistes parisiens ou on retrouve de nombreux équipements conçus et fabriqués en France par l’entreprise Altinnova.

Sous cette tour, un parking à vélo ouvert 7j/7 et 24h/24 vient donc d’ouvrir ses portes. Il dispose de 375 places dont 198 non couverts, 25 pour les vélos électriques et 12 pour les vélos cargos. Il dispose également de casiers fermés. Pour pouvoir profiter de ce parking il faudra débourser via le site parkingo.com la somme de 10€ par mois ou 25€ par trimestre. Ou encore 75€ pour l’année.



Ce parking de la Tour Montparnasse, situé au 22, rue de l’Arrivée, n’est que le début d’une longue liste de parking à vélo. Le trafic cycliste a augmenté de 66% par rapport à 2019. Anne Hidalgo annonçait il y a peu vouloir supprimer 60 000 places de stationnement auto et atteindre les 100 000 places de stationnement vélo…

Selon les chiffres du site veloperdu.fr on dénombre environ 1000 vélos volés chaque jour sur le territoir français, ce qui correspond à un vol toute les minutes. Les chiffres Européens sont encore plus « effrayants » avec près de 3 millions de vélos dérobés par an, soit plus de 330 vols chaque heure… Espérons que ce parking réduira un peu ces statistiques et fera de Paris, une ville entièrement cyclable.

