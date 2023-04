Harpoon : l’invention du premier remonte-pente électrique portatif

Au Canada, les pistes de ski sont nombreuses, le pays en comprend 4 017 km et 882 remontées mécaniques. Lorsque l’on est un skieur chevronné, il arrive que l’on évolue sur des pistes dépourvues de remontées mécaniques. Si la descente sur des pistes vierges peut être enivrante, la remontée à la force de ses muscles est parfois moins agréable. Pour répondre à cette problématique, un Montréalais, Alex Archambault, invente le premier remonte-pente électrique portatif. Baptisée Harpoon, l’invention se compose d’un petit moteur électrique compact accroché à une corde. Ce dispositif promet de vous remonter jusqu’au sommet, sans efforts et sans remontées mécaniques. Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Alex Archambault n’est pas réellement technicien, ni inventeur. Dans sa vie professionnelle, l’homme est un ancien avocat et entrepreneur. En 2020, il accompagne un ami planchiste sur un tournage dans une zone reculée des Montagnes Rocheuses. Pour ce tournage, son ami se voit obligé de remonter la piste enneigée une vingtaine de fois, asvec sa planche sur le dos. « Il était complètement épuisé à la fin, et se demandait s’il n’y avait pas un moyen d’utiliser un moteur électrique pour faire une sorte de remonte-pente portatif. », explique l’inventeur dans une interview accordée au journal canadien, La Presse. ⁠Ancien avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, Alex s’est reconverti en entrepreneur il y a cinq ans. Il a ainsi fondé l’entreprise Lacroix et fabrique des planches à roulettes électriques flexibles faites d’érable et de fibre de carbone. Voyant son ami en galère, il s’est dit qu’il y avait peut-être quelque chose à inventer de ce côté-là !

Harpoon, qu’est-ce que c’est exactement ?

La création d’Harpoon a débuté dans le garage de l’inventeur, puis s’est poursuivie dans des locaux flambants neufs installés à Montcalm, près de Morin-Heights, dans les Laurentides. Le « Harpoon » est un moteur de 4 500 W qui peut tirer trois skieurs simultanément. Il se compose d’une mallette étanche, résistante aux chocs dans laquelle se trouve une batterie au lithium. Cette dernière peut être transportée dans le sac à dos de l’utilisateur qui actionne le moteur. Chaque batterie contient assez d’énergie pour effectuer cinq remontées. « Lorsque j’ai eu l’idée de Harpoon™ en septembre 2020, j’ai passé plus de 100 heures à tout apprendre sur les métiers qui utilisent des cordes : arboristes, escalade, voile. En novembre, je construisais déjà le premier prototype. », précise le fondateur de Harpoon dans une publication sur Facebook.

Comment ça marche ?

Évidemment, l’idée n’est pas d’avoir à remonter pour accrocher la corde à des arbres, mais de l’accrocher à un arbre situé au sommet de la piste, puis d’effectuer la descente en la déroulant. Une fois la descente effectuée, il suffit de déclencher le Harpoon pour remonter tranquillement et envisager sereinement une nouvelle descente. En revanche, le prix du Harpoon est de 4 080 $. Il ne s’adresse donc pas à tous les skieurs ! D’ailleurs, l’entreprise cible plutôt les entreprises touristiques, les groupes de secours de haute montagne ou encore la police, l’armée, etc.

Le dispositif peut évidemment être utilisé pour remonter la civière d’un blessé en bas d’une piste ou d’une paroi. « Avec des remonte-pentes électriques, les skieurs peuvent skier toute la journée sans polluer et sans faire de bruit, et ils peuvent faire beaucoup plus de descentes parce qu’ils remontent rapidement sans s’épuiser. », conclut l’inventeur. Géniale cet Harpoon, non ? Il rend finalement la moindre pente accessible aux skieurs ou aux secours, et c’est plutôt une excellente idée ! Plus d’informations : harpoonlift.com