Le nanoTRAINO, l’invention québécoise d’un traîneau civière de la taille d’une gourde

En ce début d’année, les adeptes des sports d’hiver ne sont pas très bien lotis. Avec des températures bien au-dessus des normales saisonnières, la plupart des stations de ski françaises ont refermé leurs portes par manque de neige. Ce qui n’est pas évidemment le cas dans certains pays du monde comme celui des États-Unis où une vague de froid appelée cyclone polaire a fait plusieurs victimes à la fin du mois de décembre. Ce n’est pas non plus le cas du Canada, un pays réputé pour ses grands espaces skiables où l’on peut aussi pratiquer toutes sortes de sport de glisse. Et qui dit sport de glisse dit accidents potentiels. Une invention venue de Gaspésie pourrait permettre aux victimes d’accidents en montagne d’être secourues plus rapidement. Découverte du nanoTRAINO, un dispositif portable conçu pour servir de civière d’urgence

C’est quoi le nanoTRAINO ?

Une première version avait été proposée par la marque canadienne. En 2023, ils reviennent avec une version améliorée du nanoTRAINO, le modèle nanoTRAINO Nt2 se veut encore plus compact, plus durable et plus léger que le modèle initial. Le nanoTRAINO nT2 est un traîneau civière portable qui se glisse dans le sac à dos et qui permet de réagir vite lors d’un accident en montagne. Avec un poids de seulement 520 g, il se transporte facilement et se déplie en quelques secondes en cas d’urgence. Le concepteur recommande tout de même de posséder quelques notions de secourisme avant d’utiliser le dispositif, notamment celles concernant la manipulation du blessé.

Une invention québécoise destinée à tous les amateurs de montagne

La pratique des sports de glisse est de plus en plus intense au Canada comme partout dans le monde. Pour éviter la foule des stations de ski ou des parcs réglementés, de plus en plus d’adeptes choisissent le hors-piste et les randonnées hors des sentiers balisés. Des pratiques qui amplifient considérablement les risques d’accident hors des zones surveillées. C’est donc pour ces amateurs de hors-piste, mais également pour les chasseurs, que le nanoTRAINO a été inventé.

Lorsqu’il est plié, la nanoTRAINO a la taille d’une gourde d’eau qui s’accroche à tous les sacs à dos. En quelques secondes, il se déplie pour former une civière ou une planche dorsale, même s’il n’est pas conçu pour maintenir la colonne vertébrale comme le précise le constructeur. Par ailleurs, le nanoTRAINO peut être utilisé pour transporter du matériel encombrant et permettre une certaine liberté de mouvement à l’utilisateur.

Combien cela coûte ?

Avec une limite de charge de 126 kg, le traîneau québécois est vendu sur le site de la marque au prix de 395 $. Le prix inclut le traîneau ainsi que tous les dispositifs de sangle de maintien de la victime et de celles permettant de tirer le dispositif. Nous vous rappelons qu’en cas d’accident en montagne, la première des choses à faire est de prévenir les secours naturellement. En attendant, il faut sécuriser le périmètre de l’accident afin d’éviter le « sur-accident », en plantant vos skis en croix dans la neige, en amont de la victime.

En attendant les secours, il faut protéger la victime du froid, ne pas la manipuler ni la bouger et ne pas lui ôter son casque. Si vous n’avez pas le nanoTRAINO avec vous, pensez à glisser une couverture de survie dans votre sac à dos. En effet, le froid est le pire ennemi des accidentés de montagne risquant subitement l’hypothermie. Plus d’informations : nanotraino.com