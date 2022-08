Inflatable stretcher : une étudiante invente une civière gonflable innovante qui peut aussi servir d’attelle !

Lors d’accidents dans des endroits difficilement accessibles comme les montagnes, ou les gorges, les secours rencontrent souvent des difficultés à prendre en charge les victimes. Les civières que possèdent les secours sont toutes rigides, et il faut pouvoir les apporter sur le lieu de l’accident et remonter la victime dans les meilleures conditions possibles. Les évacuations par hélicoptère sont souvent privilégiées, mais parfois il faut remonter la victime uniquement grâce à la coordination de l’équipe humaine… Une étudiante de l’Université Shih Chien de Taïwan, Yu-Hsin Wu, a inventé une civière gonflable qui enveloppe le patient de manière sûre grâce à de multiples sangles qui le protègent de la chute lorsque les médecins le transportent vers l’ambulance. Découverte.

Quelle est cette invention ?

La civière inventée par l’étudiante taïwanaise semble être pliable et transportable, ce qui pourrait rendre l’acheminement du matériel bien plus facile pour les secours. Cette civière innovante pourrait donc être gonflée à l’aide d’une pompe à air lorsqu’elle doit être utilisée, au plus près de la victime. Cette civière gonflable compacte, légère et facile à assembler et à utiliser, contraste avec les civières courantes utilisées par les établissements de santé de nos jours, rigides, lourdes et parfois difficiles à manipuler dans des endroits escarpés.

Comment se présente cette invention ?

La civière gonflable semble faire partie d’un kit d’urgence appelée First Aid Kit et se présente sous la forme d’une trousse de secours identifiable grâce aux couleurs rouge et blanc facilement repérables. Elle a été conçue pour être utilisée pour secourir les blessés lors de différents types d’accidents ou sur des urgences telles que les catastrophes naturelles (tremblements de terre, tsunamis, etc.). Elle permet aussi les interventions au domicile des patients, ou dans des lieux isolés comme la montagne par exemple.

“Lorsqu’un accident se produit, les émotions et les tensions du secouriste peuvent ne pas être en mesure d’effectuer un sauvetage correct. Le brancard gonflable intègre des fournitures d’ambulance et des équipements fixes, il est prévu que lorsqu’un incident se produit, il peut être rapidement pris sous la forme d’un sac, et suivre calmement les instructions sur le brancard pour secourir correctement.” WU,YU-HSIN

Comment fonctionne-t-elle ?

La civière une fois gonflée enveloppe le patient et le protège d’éventuelles chutes. Elle permet aussi d’immobiliser le patient afin qu’il ne subisse pas les aléas du transport, qui pourraient aggraver les blessures. Le kit premiers secours dispose également de nombreux compartiments pour pouvoir acheminer tout le matériel nécessaire à une bonne prise en charge du patient…

Avec la civière, on trouve donc une trousse de premiers secours classique et prête à l’emploi. Le concepteur a également pensé à imprimer un avertissement de sensibilisation à l’évaluation sur le côté du sac afin de rappeler aux utilisateurs ce qu’ils doivent faire lorsqu’ils abordent une situation difficile. Un graphique explique, étape par étape, la procédure à suivre en cas d’urgence. Le secouriste peut également évaluer grâce à des dessins la gravité des blessures et la conduite à tenir.

Comme le montre le prototype présenté, les secours pourront inclure dans le kit des gazes, des pansements, du ruban adhésif, des ciseaux, cotons tiges, masques, etc. Le deuxième kit est appelé gonfleur, et sert donc à gonfler la civière mais également à protéger le bras ou la jambe du blessé en cas d’os cassé. La civière peut donc aussi servir d’attelle pliable pour protéger un membre, même si le patient n’a pas besoin d’utiliser la civière. Plus d’information : Inflatable Stretcher

Un autre modèle fabriqué par Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co, Ltd