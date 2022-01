Everdrone : un drone autonome équipé d’un défibrillateur sauve la vie d’un homme en arrêt cardiaque

La technologie s’invite de plus en plus dans notre quotidien. Bien que certains soient contre celle-ci, un évènement pourrait bien les faire changer d’avis. Et si ces innovations permettaient de sauver des vies ? Eh bien c’est ce qui s’est passé en décembre 2021: un homme de 71 ans subissant un arrêt cardiaque a pu être sauvé grâce à l’intervention d’un drone. Cet exploit a eu lieu dans la ville de Trollhättan en Suède.

Un homme sauvé par un drone

Aussi étonnant que cela puisse paraître, un drone vient de sauver la vie d’un homme. Cet homme, âgé de 71 ans, retirait la neige présente dans son allée lorsqu’il a été victime d’un arrêt cardiaque soudain. C’est à ce moment-là que l’exploit a commencé. Un drone autonome Everdrone a aussitôt livré un défibrillateur auprès de l’homme afin de permettre de lui sauver la vie. Cet exploit fut possible grâce à un appel d’urgence immédiat et à la livraison de ce fameux défibrillateur. C’est le Dr Mustafa Ali qui constata l’urgence en se rendant sur son lieu de travail. Il a immédiatement contacté les urgences qui ont, eux, envoyé ce fameux drone. Les premiers soins par défibrillation ont donc pu être effectués avant l’arrivée de l’ambulance. Et c’est sûrement ce qui a permis de sauver la vie de cet homme. A la suite du traitement fait sur place, l’homme de 71 ans à été transporté d’urgence à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. « Je ne peux pas dire à quel point je suis reconnaissant envers cette nouvelle technologie et la livraison rapide du défibrillateur. Sans le drone, je ne serais probablement pas ici », déclare le patient de 71 ans. Il est aujourd’hui totalement rétabli de son arrêt cardiaque et est rentré chez lui.

Une expérience inoubliable pour le Dr Mustafa Ali

La vie de l’homme de 71 ans a également pu être sauvée grâce à l’intervention du Dr Mustafa Ali. Lorsqu’il se rendait au travail, celui-ci à remarqué que quelque chose n’allait pas chez le patient victime d’un arrêt cardiaque; il s’est alors précipité à son secours. Une fois sur place, le docteur remarqua que la victime n’avait pas de pouls et commença donc à procéder à une réanimation cardio-respiratoire. Pendant ce temps, un autre passant présent au moment des faits contacta le service d’urgence. Et c’est seulement quelques minutes après cet appel que le premier exploit de ce genre dans le monde a eu lieu! Les deux hommes furent étonnés de voir un drone volé au-dessus de leurs têtes. Et en y regardant de plus près, ils virent que le drone transportait en réalité un défibrillateur. C’est donc l’intervention du Dr Mustafa Ali et la livraison de ce défibrillateur qui a permis à l’homme de 71 ans d’être encore en vie aujourd’hui.

Everdrone, le drone qui sauve des vies

Ce système de livraison de défibrillateur par drone est développé et exploité par Everdrone. L’entreprise n’est autre que le leader mondial de l’industrie des drones autonomes. Selon le PDG d’Everdrone, Mats Sällström «Il s’agit d’un excellent exemple concret de la façon dont la technologie de pointe des drones d’Everdrone». En Europe, 275 000 patients sont victimes chaque année d’arrêt cardiaque hors hôpital ainsi que 350 000 patients aux Etats-Unis. Bien souvent, ces arrêts cardiaques surviennent dans des endroits dépourvus de défibrillateur. De plus, lorsque les secours arrivent sur place, il est souvent trop tard pour sauver le patient. C’est pourquoi Everdrone s’est intéressé à trouver la meilleure solution pour permettre de sauver le plus de vies possibles. Et c’est ainsi que le drone livreur de défibrillateur est né. Ce tout nouveau service peut actuellement sauver la vie de 200 000 potentielles victimes, et devrait s’étendre en Europe au cours de l’année 2022. Pour l’homme de 71 ans, « C’est une technologie vraiment révolutionnaire qui doit être mise en œuvre partout. »