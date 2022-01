Tunnel Keeper : un concept bike électrique dédié aux premiers secours dans les tunnels

Si vous êtes né(e) avant la fin des années 90, vous vous souvenez forcément d’une tragédie qui avait eu lieu le 24 mars 1999. Cet accident sans précédent avait causé la mort de 39 personnes, prisonniers de leurs véhicules, des flammes et du Tunnel du Mont Blanc… Ce tunnel, frontière entre la France et l’Italie, avait été le théâtre d’une scène dramatique, où un camion avait pris feu et avait entraîné un incendie gigantesque… A l’époque, la justice avait bien reconnu que ce tunnel ne respectait pas les conditions de sécurité.

Les matériels de secours n’étaient probablement pas adaptés à un incendie d’une si forte intensité (1000°c) en milieu clos. Un homme avait pu sauver la vie de huit personnes, un motard, Pierlucio Tinazzi, qui a malheureusement péri en se montrant héroïque… C’est peut-être ce triste exemple qui a donné l’idée à un designer chinois d’inventer un concept de moto électrique pouvant porter secours dans les tunnels. Présentation.

Tunnel Keeper Concept Bike, c’est quoi ?

Ce concept bike a été imaginé par Syu Wei Chen, qu’il présente comme une moto électrique qui pourrait sauver des vies dans un tunnel. Cette moto semble tout droit sortie d’un manga ou d’un film de science-fiction, pourtant elle est imaginée pour faciliter les sauvetages dans ces milieux étroits que sont les tunnels. Le designer a pensé cette étrange moto pour agir vite en tunnels et pour répondre à plusieurs problématiques :

Difficulté d’accès,

Vitesse de propagation des fumées,

Etroitesse des voies,

Rapidité d’intervention.

En 1999, les premiers secours étaient arrivés à 11h10, soit 24 minutes après l’embrasement du camion… Trop tard pour sauver des vies !

La moto sauveteuse en détails

Si vous êtes fans de manga, la Tunnel Keeper Concept Bike devrait vous rappeler celle de Kaneda dans le film Akira. Cette moto avait déjà inspiré un autre designer chinois, qui avait proposé une copie futuriste de l’engin. Le Tunnel Keeper aurait donc vocation à sauver des vies. L’engin possède un siège d’automobile, un volant et un pare-brise, et ressemble plus à une monoplace qu’à une moto. Son secret est qu’elle peut accueillir différents dispositifs d’urgence comme une caisse de ravitaillement, une mallette premiers secours ou encore une civière portative. A l’avant, on retrouve un puissant éclairage LED qui permettrait une bonne visibilité en cas de fumées opaques.

Mais ce n’est pas tout évidemment !

Si les premières descriptions peuvent sembler banales, le dispositif qu’intègre l’avant du véhicule l’est un peu moins. En effet, elle embarque un système de brouillard d’eau et un autre de mousse à air comprimé pour éteindre les incendies. Elle s’équipe aussi d’un dissipateur de fumée, qui permet de gagner en visibilité et de permettre la progression des secouristes.

Le concept bike peut également se connecter directement aux bouches d’incendie du tunnel et dispose d’un réservoir de mousse anti-incendie. Aussi, lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut rester en charge en attendant une future intervention. Pour terminer, le concepteur a imaginé un système de brume qui piège les particules nocives en suspension pour les ramener au sol, réduisant ainsi les risques d’intoxication par les fumées toxiques. Ce concept bike a d’ailleurs été lauréat du Student Notable Transportation Award… Dommage que ce ne soit qu’un concept, elle pourrait vraiment être utile dans la réalité !