FlexiOH : une start-up invente un dispositif d’immobilisation orthopédique innovant et révolutionnaire

Si vous connaissez déjà la douleur d’une fracture, et que vous avez déjà été plâtré pendant de longues semaines, vous savez combien c’est difficile à supporter… Lorsque l’on porte un plâtre classique pour immobiliser totalement le membre blessé, on s’arme généralement d’une aiguille à tricoter, parce qu’un plâtre, cela grattouille ! La peau ne respire pas et les démangeaisons sont inévitables, c’est assez désagréable d’ailleurs… Vous avez aussi dû connaître le sac plastique que l’on enfile pour avoir le droit de se doucher. Un calvaire quand le plâtre se trouve sur une cheville ou un tibia ! Avec le FlexiOH® inventé par l’entreprise OrthoHeal, tout cela pourrait être révolu, et l’on vous explique pourquoi.

OrthoHeal c’est qui ?

OrthoHeal est l’une des start-up med-tech les plus prometteuses de l’Inde, qui se concentre en particulier sur le segment des dispositifs médicaux orthopédiques. Chez OrthoHeal, ils s’efforcent d’utiliser la technologie disponible pour développer des dispositifs et des produits capables d’offrir un éventail de solutions innovantes aux patients, leur apportant ainsi de meilleurs soins. Le FlexiOH® est le premier dispositif orthopédique au monde qui permet de résoudre les problèmes liés au plâtre conventionnel (respirabilité, lavabilité et poids). Grâce à la technologie FlexiOH®, ils comptent révolutionner la thérapie d’immobilisation des os en proposant de meilleurs soins et un plus grand confort.

FlexiOH® qu’est-ce que c’est ?

FlexiOH® est un immobilisateur conçu pour s’adapter à la peau du patient; il est confortable et permet d’effectuer les activités quotidiennes avec une relative facilité. C’est donc le premier dispositif d’immobilisation orthopédique du genre, il possède la rigidité nécessaire pour « réparer » le membre fracturé tout en assurant une bonne ventilation de la peau. Le dispositif se présente comme un plâtre ajouré, qui se ferme avec une simple fermeture éclair, étanche, facile à poser et facile à enlever… Si l’on vous a déjà enlevé un plâtre, la scie est assez traumatisante et encore plus pour un enfant, non ?

Comment fonctionne FlexiOH® ?

FlexiOH® se présente sous la forme d’un matériau facile à fixer sur la partie blessée. Une fois qu’il est positionné sur le membre fracturé, un traitement à la lumière UV provoque le processus de durcissement et rend le FlexiOH® rigide. Ce processus est rapide et ne prend que 3 à 10 minutes, selon la taille de l’immobilisateur FlexiOH®. Une fois la fracture résorbée, FlexiOH® peut être retiré sans l’utilisation d’un autre dispositif externe de coupe ou d’écartement du plâtre, simplement avec une fermeture éclair ! FlexiOH® est en mousse biocompatible (certifiée ISO 10993-10) et dispose d’un coussin sur la partie interne du dispositif afin d’assurer le confort, mais surtout dans le but de permettre la circulation de l’air et l’évaporation de la sueur ou de l’eau à la surface de la peau.

Oubliez les aiguilles à tricoter pour se gratter… Comme avec un plâtre classique, il est possible d’effectuer des radiographies de contrôle facilement. FlexiOH® est plus sûr, totalement lavable, sans latex et fabriqué dans des matériaux non allergiques et non sensibilisants. Il est confortable et prévient les irritations cutanées, en laissant la peau respirer. Enfin, il est très léger, ce qui peut être très commode pour les enfants ou personnes âgées parfois immobilisés plus qu’ils ne le devraient à cause du poids du plâtre traditionnel.