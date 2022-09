Comment louer un camping car ?

Pour vos prochaines vacances, votre prochain week-end ou même un enterrement de vie de jeune fille ou de jeune homme, vous envisagez peut-être de partir sur les routes à bord d’un camping-car… Mais acheter un camping-car n’est pas permis à tout le monde, surtout lors d’un premier voyage… Pourquoi alors, ne pas opter pour la location de camping-cars, qui vous autorise des modèles confortables, ou des modèles plus petits qui seront adaptés à votre futur road trip. Pour Auto Europe, l’un des spécialistes de la location de camping-car, cette solution est synonyme de liberté illimitée…

Camping-car, RV ou Campervan quelles différences ?

Avant de vous lancer dans la location de camping-car, il faut d’abord identifier vos besoins… Si vous partez en famille avec deux ou trois enfants réaliser un tour d’Europe, il vous faudra évidemment louer un camping-car, pour garder votre autonomie mais également votre confort. Ils peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes, et offrent tout le confort d’une maison : cuisine, salle de bain, toilette, couchages etc. Si votre road trip se résume à un week-end en amoureux, vous pourrez alors opter pour ce que les Anglais appellent un campervan ou fourgon aménagé dans la langue de Molière… Ces petits fourgons aménagés ont l’avantage de se conduire comme une voiture (ou presque) et peuvent se garer n’importe où (ou presque) … Le confort y est plutôt spartiate mais pour un couple ou des amis en week-end, c’ est le compromis parfait. Enfin, une dernière solution s’offre à vous, le RV (recreational vehicle) qui correspond aux véhicules aménagés en camping-car tels les fourgons utilisés dans le BTP par exemple… Une solution accessible qui séduit ceux qui hésitent à louer un mastodonte.

Que faut-il savoir avant de louer un camping-car ?

Pour louer le camping-car de vos rêves, vous aurez le choix entre la location entre particuliers ou via des professionnels de la location… Les loueurs demandent généralement quelques garanties au niveau du permis de conduire… Si les camping-cars en location font moins de 3.5 tonnes et se conduisent avec un permis B, il faut généralement avoir plus de 3 ans de permis et un âge minimum et un âge maximum, dans le cas d’Auto Europe, il faut avoir entre 26 et 69 ans pour pouvoir louer un véhicule (cela peut varier car selon la catégorie de véhicule sélectionnée)… Comme pour toute location de véhicule, une caution vous sera demandée… Attention si vous louez un grand camping-car, la conduite ne s’appréhende pas comme celle d’un véhicule léger (hauteur, largeur etc.) et votre caution pourrait s’envoler à la remise du véhicule. Si vous réunissez toutes les conditions, le road trip s’offre à vous et vous pourrez profiter du paysage en toute liberté.

Combien coûte la location d’un camping-car ?

A l’évidence, plus le camping-car choisi sera imposant, plus le prix augmentera… Louer un Nomad pour 9 nuits au printemps prochain coûtera environ 800€… Pour un Adria Matrix Plus Automatic, la facture s’élève à environ 2600€ sans option à titre d’ exemple… Les prix sont proposés avec un kilométrage de base, et mieux vaut dans le cas d’un long voyage, opter pour le kilométrage illimité (option supplémentaire), mais qui vous permettra de parcourir autant de kilomètres qui vous seront nécessaires. Petit ou grand camping-car, passer par un loueur professionnel vous offre certaines garanties ou options comme le pack literie/cuisine, ou encore des garanties sur une éventuelle franchise, ou annulation. N’hésitez pas à passer par un professionnel, vous aurez la garantie d’un véhicule révisé et sûr qui ne vous laissera pas en panne sur le bord de l’autoroute ou au beau milieu d’un pays étranger… Et si cela devait arriver, le loueur possède un réseau et des garanties qui vous permettront de gérer facilement ce genre d’aléas…

