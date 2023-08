Le coût de l’assurance auto pour les voitures électriques est moins élevé que pour les véhicules thermiques

Lors de l’achat de votre dernier véhicule, vous avez opté pour une voiture électrique. Ainsi, vous espérez faire des économies de carburant évidemment, mais également, faire un geste pour l’environnement en choisissant de ne plus utiliser de combustibles fossiles, polluants. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que vous économiseriez aussi sur le prix de votre assurance auto. En effet, une récente étude menée par LeLynx.fr sur l’année 2022 montre que l’assurance pour une voiture électrique revient moins chère qu’une assurance pour un véhicule diesel ou essence. Et c’est plutôt une bonne nouvelle, car il faut reconnaître que les voitures électriques sont actuellement plus chères à l’achat que les véhicules thermiques. Décryptage.

Pourquoi est-ce moins cher d’assurer une voiture électrique ?

Hormis si vous choisissez certains modèles comme ceux de la marque Tesla, très convoitée, souvent volées ou vandalisées, votre assurance auto devrait vous revenir moins cher que pour une voiture thermique. Cela s’explique pour plusieurs raisons. La plupart des véhicules électriques se dotent de fonctionnalités techniques de sécurité avancées, comme des radars anti-collision. Cela réduit le risque d’accidents, et donc entraîner des primes d’assurance moins élevées. Certaines études montrant que les propriétaires de voitures électriques ont tendance à être des conducteurs plus prudents et plus responsables, ce qui entraîne aussi une baisse du coût de l’assurance auto. Enfin, certaines compagnies d’assurance travaillent sur l’environnement, et propose des baisses de prime, aux conducteurs les plus respectueux de la planète. Ce qui est évidemment le cas pour les voitures électriques, si l’on fait abstraction du recyclage des batteries encore incertain.

Comparatif des prix d’une assurance véhicule thermique vs véhicule électrique

Cette tendance à la baisse provient d’une récente étude menée par LeLynx.fr, reprenant un échantillon de 795 064 primes d’assurances auto cliquées par les utilisateurs sur toute l’année 2022 et 349 242 primes d’assurance auto cliquées sur l’année 2023. Prenons l’exemple d’une voiture électrique, d’une diesel, et d’une essence, qui seraient toutes assurées sur un contrat « tous risques ». En 2022, le coût annuel pour un moteur diesel était de 757,14 €, contre 757,97 € pour un moteur d’essence, et 621,82 € pour une voiture électrique. Soit plus de 100 € d’économisés sur une prime annuelle. Sur des véhicules assurés au tiers, ce qui est rarement le cas pour des véhicules récents, les différences sont sensiblement les mêmes avec, pour l’année 2023 cette fois-ci. Le coût de la prime annuelle pour une voiture électrique est de 420,32 €, contre 522,69 € pour un moteur essence, et 544,99 € pour un moteur diesel. Il faut aussi tenir compte de la marque de votre véhicule, car les assurances sont souvent moins chères sur des marques françaises en comparaison aux marques étrangères.

Quel est le coût d’une assurance pour voiture électrique parmi les plus populaires ?

En termes de popularité, nous avons choisi de comparer la Renault Zoe, la Dacia Spring électrique et la Fiat 500 E. Pour une Renault Zoe, le prix moyen d’une assurance annuelle se situe aux alentours de 450 €. Pour une Dacia Spring électrique, le coût annuel se situe aux alentours de 551 € soit 133 € de moins que sur un véhicule thermique. Enfin, pour une petite Fiat 500 E, neuve, une année d’assurance revient à approximativement à 799 €. Avant d’acheter votre nouvelle voiture, nous ne pouvons que vous conseiller de comparer le coût de l’assurance, car nous vous rappelons, qu’en France, l’assurance auto est obligatoire !