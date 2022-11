Le SUV hybride Cupra Terramar se dévoile un peu plus

Nous connaissons tous la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, ou plutôt SEAT, un constructeur automobile espagnol, filiale du groupe allemand Volkswagen depuis 1986. Avec son modèle phare, la SEAT Ibiza, le constructeur espagnol misait sur les petites citadines… Afin de proposer une gamme plus large à ses clients, la marque espagnole fait le choix d’un nouveau SUV, le CUPRA Terramar, prévu pour 2024. SEAT n’est pas une marque qui propose énormément de modèles, et peine à conquérir de nouveaux clients… Sa survie tiendra-t-elle au CUPRA Terramar, puis à l’UrbanRebel, une petite citadine électrique qui devrait entrer en jeu en 2025.

L’avenir de SEAT ?

À la CUPRA Terramar, la voiture suv de SEAT et à l’Urban Rebel, devrait également s’ajouter le Tavascan, un concept car découvert pour la première fois en 2019 qui devrait aussi fonctionner sans énergie fossile… SEAT envisage de produire ce troisième modèle en 2024 également… Mais, le plus concret reste pour le moment la CUPRA Terramar, un SUV qui ressemble étrangement à certains modèles phares de la marque mère, Volkswagen. Vous pourrez donc lui trouver quelques similitudes avec l’Audi Q3 ou la Volkswagen Tiguan, avec laquelle il partagera d’ailleurs une hybridation rechargeable.

Le CUPRA Terramar quelques détails…

Son surnom, Terramar, il le tient de l’autodrome Sitges-Terramar, un circuit de vitesse, situé à Sant Père de Ribes près de Barcelone. Ce circuit n’a jamais accueilli de courses majeures, mais seulement quelques courses dans les années 1950… On espère que le CUPRA Terramar ne subira pas le même sort que ce circuit, abandonné quelques années seulement après son inauguration. Ce ne devrait pas être le cas, car SEAT mise beaucoup sur son nouveau SUV et lui donne les moyens de se faire une place sur ce marché porteur. En souvenir des virages de l’autodrome, le CUPRA Terramar, long de 4.50 mètres, s’inscrit dans une posture haute de SUV, à l’opposé des petits bolides que peuvent être les Leon, Ibiza, aux lignes plus sportives que le SUV évidemment… Les aficionados de la marque auraient peut-être préféré une petite citadine. Cependant, SEAT a misé sur le SUV, incité par Volkswagen à ouvrir le marché des crossovers plutôt que celui des sportives.

Une belle autonomie ?

Puisqu’il est le prochain modèle de SEAT et qu’il ne sortira qu’en 2024, vous comprendrez que l’on n’en sait pas grand-chose de ses performances ni de ses caractéristiques… On sait juste qu’il reprendra la plateforme de la prochaine génération de Tiguan (Volkswagen) prévu l’an prochain. On sait également qu’il profitera des avancées sur l’hybridation rechargeables de la firme Volkswagen, et qu’il devrait donc pouvoir parcourir une centaine de kilomètres en tout-électrique. Le CUPRA Terramar devrait être disponibles en version thermique et hybride classique. Sur le plan esthétique, il devrait, en revanche, se différencier de son cousin le Tiguan, en gardant une ligne classique et ne ressemblera en conséquence pas à un SUV coupé, comme c’est le cas de nombreux SUV actuellement. Sauf si SEAT décidait d’une version qui s’apparenterait à la version Sportback, des modèles Audi, plus sportifs et plus luxueux que les modèles de base… Pour le prix, il devrait approcher des 40 000€ pour l’entrée de gamme, et plus évidemment en ajoutant des options qui seront proposées. Le suspens durera encore au moins un an, avant que le CUPRA Terramar ne se dévoile entièrement !

Article Partenaire