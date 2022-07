MAN TGX, sacré camion de l’année 2021

Le domaine de la construction automobile ressemble un peu à celui de la boxe puisque l’on trouve des catégories légers, lourds ou super-lourds. Comme dans ce sport, il y a également des classements de véhicules comme la voiture de l’année ou le camion de l’année. Dans la catégorie poids lourds, l’année 2021 a élu le camion MAN TGX, camion international de l’année par un jury (IToY) de 25 journalistes qui travaillent pour des magazines spécialisés en Europe. MAN SE, anciennement appelée MAN AG est la marque d’un constructeur allemand de véhicules fondée en 1758 qui fabrique des camions, des bus, des turbomachines et des moteurs Diesel.

Le MAN TGX, camion de l’année 2021

155 voix, c’est le score du camion allemand arrivé devant la gamme FH de Volvo Trucks. Pour élire le camion de l’année, les membres du jury l’ont testé lors d’essais prolongés et ont pris en compte les points suivants :

confort,

maniabilité,

économie de carburant,

innovation,

coût total de revient,

sécurité,

empreinte environnementale.

Tous ces critères réunis ont permis d’élire le MAN TGX, camion de l’année au niveau international. Le jury a notamment apprécié les améliorations aérodynamiques de la cabine, l’essieu moteur optimisé et la conduite assistée par GPS. Avec les moteurs D38 Euro 6d et D26, le TGX affiche une belle réduction de la consommation de carburant. Le jury a également apprécié la relation homme-machine qui s’appuie sur le système SmartSelect et sa commande rotative à droite. Enfin, le jury a noté de belles améliorations pour l’homme grâce à de nombreux outils d’assistance électronique qui permettent de réduire la charge de travail des conducteurs.

Le prix d’un MAN TGX : acheter neuf ou d’occasion ?

Comme pour une voiture, la qualité et la sécurité se paient. Ces monstres de la route coûtent plus de 120 000 € s’ils sont achetés neufs, ce prix concerne uniquement le tracteur. D’occasion, il est possible de trouver ce modèle entre 40 000 € et 65 000 € environ. Vous pouvez par ailleurs vous tourner vers une boutique spécialisée pour camion MAN pour trouver toutes les pièces détachées nécessaires à la parfaite remise en état du camion. Les camions MAN sont mondialement connus pour leur robustesse et leur maniabilité. Ce sont aussi des engins qui restent accessibles d’occasion, et qui peuvent être facilement remis en état.

Le coût d’utilisation et d’entretien d’un MAN TGX

Jean-Pierre Peutot, directeur technique du Groupe Alainé a opté l’année dernière pour des MAN TGX pour renouveler sa flotte de camions. Il explique dans une interview accordée au magazine Flotauto que ses camions permettent de réduire de 8 % la consommation de carburant grâce à un nouveau système d’échappement. Il explique aussi que, grâce à la boîte robotisée, au ralentisseur hydraulique et à l’aérodynamisme du camion, il réduit ses coûts de carburant et d’entretien. Quant à Julien Grès, gérant des transports Grès dans le Lot, il a choisi un MAN TGX Euro 6 D de 510 ch pour approvisionner en matériaux les centrales à béton du Lot, de la Dordogne et de la Corrèze. Il explique qu’il a réduit ses coûts d’entretien, ses coûts de carburants et que son camion apporte un confort indéniable et donc de meilleures conditions de travail à ses chauffeurs… Les avis sont unanimes chez les professionnels, le MAN GTX mérite largement d’avoir été élu camion de l’année 2021 !