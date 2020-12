Robotaxi : Amazon Zoox dévoile sa voiture électrique et autonome de type « calèche »

Fondée en 2014, Zoox a été rachetée par Amazon en juin dernier. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la conception de voitures autonomes. Après avoir passé six ans en développement, son robotaxi est désormais officiel.

Certes, le véhicule possède un design qui rappelle celui d’autres modèles concurrents, mais Zoox n’a pas oublié d’y intégrer des fonctionnalités et d’autres particularités qui font la différence. Ce véhicule autonome de la filiale de la firme de Jeff Bezos se positionne à vrai dire entre le grand robotaxi Origin de Cruise (General Motors) et le véhicule de livraison de Nuro.

Une vitesse de pointe de 120 km/h

Pour se différencier, le robotaxi de Zoox mise par exemple sur sa capacité à effectuer des manœuvres délicates. Cela est rendu possible par la transmission intégrale qui, selon la firme, permettra de gérer plus facilement les manœuvres au stationnement dans les grandes villes. Zoox promet aussi une vitesse de pointe particulièrement élevée, plus précisément de 120 km/h. Une première pour une voiture autonome ! Cette vitesse élevée signifie que le véhicule sera également en mesure de rouler sur une autoroute.

Étant donné qu’il s’agit d’un véhicule autonome, l’accent a été mis sur la sécurité. Il est question de six LiDAR ainsi que d’un certain nombre de caméras. Selon le constructeur, ces dispositifs couvrent un champ de vision de 270 degrés sur chaque côté. Il n’y a donc pas d’angles morts. Pour couronner le tout, Zoox a installé des radars qui peuvent détecter des objets jusqu’à 150 mètres de distance.

Une voiture autonome quadriplace

À l’intérieur, le véhicule autonome d’Amazon propose le strict minimum, sans pour autant négliger la sécurité. L’essentiel étant de permettre aux passagers de se rendre d’un point à l’autre de manière confortable. Les deux banquettes positionnées face à face peuvent accueillir au total quatre personnes. Elles renferment également ce que Zoox considère comme des airbags reposant sur des technologies avancées. Des portes-gobelets sont même prévus ainsi que des espaces pour la recharge sans fil.

Un écran tactile futuriste

Grâce à un petit écran tactile, les occupants pourront contrôler la musique et la climatisation. Cet affichage servira aussi pour voir l’itinéraire. Il est intéressant de souligner que le robotaxi de la filiale d’Amazon intègre une puissante batterie de 133 kW, soit d’une capacité légèrement supérieure à celle des voitures les plus endurantes de Tesla. D’après Zoox, cette configuration permettra au robotaxi de fonctionner 16 heures d’affilée. L’entreprise prévoit de lancer un service de covoiturage. Ce dernier fera ses débuts à San Francisco et Las Vegas.