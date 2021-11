Les accessoires UGREEN affichent de belles promotions pendant le Black Friday

Vendredi 26 novembre sera le jour désormais culte du Black Friday dans le monde entier ! Un événement planétaire et commercial qui vous fait réaliser de réelles économies… Pendant 24 heures, les produits à des prix défiants toute concurrence se trouvent à la pelle… Il suffit parfois d’être au bon endroit au bon moment, ou de connaître en amont, les supers promotions qui seront proposées.

Chez UGREEN, fabricant d’appareils et d’accessoires électroniques « grand public » dotés d’innovations technologiques de pointe, ils ont une mission : “Fournir une grande valeur aux utilisateurs, augmenter le bonheur des employés et faire une différence dans la société.”

Et c’est donc avec ces valeurs qu’UGREEN propose quelques heures avant le Black Friday, une dizaine de produits phares et utiles qui seront en promotion… Attention, les prix vont être très, très bas ! C’est le moment ou jamais de vous équiper en chargeurs, câbles de qualités et autres hubs en tous genre… Petit tour d’horizon des produits UGREEN à ne rater sous aucun prétexte !

UGREEN USB C Chargeur Rapide 100W 4 Ports USB

C’est le petit nouveau de la gamme sorti cette année, et l’acheter c’est s’assurer une charge rapide de plusieurs appareils simultanément si le besoin se fait sentir ! Peu importe la marque de votre périphérique, il s’adapte aussi bien à un smartphone Huawei ou Xiaomi en USB-C qu’à un iPhone en USB-A… Avec 3 ports USB-C, un port USB-A et 100 W de possibilité de charge en sortie, il fournit à chaque appareil branché une charge optimale et un rechargement rapide.

Il se dote également de puces GaN ! Ces nouvelles puces permettent de fonctionner à une tension élevée mais sans consommer plus d’énergie. Le chargeur s’approvisionne directement dans le circuit intégré de la puce pour fournir une expérience parfaite à l’utilisateur, sans latence, ni temps de chargement trop long. Avec son design moderne et minimaliste, le chargeur s’intègrera dans n’importe quel intérieur ou espace de travail. Et grâce à sa toute petite taille, il se glissera facilement dans vos bagages si vous partez en voyage !

Et pour parfaire la description du produit, sachez que le chargeur GaN est économe en énergie. Plus durable, plus sûr et plus écologique que les chargeurs au silicium, il produit 10 fois moins de CO2 grâce à la technologie Navitas GaN. Retrouvez le UGREEN USB C Chargeur Rapide 100W 4 Ports USB sur Amazon à 60,78€ au lieu de 75,99€. Promotion valable du 25 au à 29 novembre 2021.

Les chargeurs USB / Secteur

Dans cette catégorie, nous trouvons deux produits différents :

UGREEN 20W Chargeur USB C PD 3.0 qui est également compatible avec les appareils de marque Apple comme l’iPhone 13 Pro Max Mini / 12 Pro Se 2020 / 11 Pro XR X / 8 / iPad Pro / iPad Mini 6. Il est proposé au prix de 14,44€ au lieu de 16,99€.

Il supporte les technologies QC4.0/3.0/2.0 pour un chargement rapide et le protocole PD pour charger plus rapidement les iPhones. Il est recommandé pour les modèles iPhone / iPad / Galaxy S21 / RedMi Note 10. Grâce à un chip intelligent, il protège vos appareils d’un éventuel court-circuit, mais également des surchauffes ou surtensions…. Fabriqué en matière ignifuge, il résiste aux hautes températures sans risque pour votre appareil branché.

UGREEN USB C Chargeur 20W PD 3.0 avec Câble USB C vers Lightning MFi compatible avec les appareils de type iPhone 13 Pro Max Mini / 12 Pro Max / 11 Pro X XS XR / 8 Plus.

Il supporte les technologies QC4.0/3.0/2.0 pour chargement rapide et le protocole PD pour charger plus rapidement les iPhones. Comme le précédent, il est recommandé pour les modèles iPhone / iPad / Galaxy S21 / RedMi Note 10 mais est compatible avec de nombreux autres modèles ! Il faut ajouter au chargeur, un câble UBS-C vers lightning (certifié MFI) d’un mètre. De petite taille, il se glisse facilement dans votre sac à main et s’emporte au bureau, en voyage ou dans tout autre endroit pourvu de prise de courant ! Le câble d’un mètre s’avère très pratique lorsqu’il faut recharger dans des endroits exigus ! Le produit est à 18,69€ au lieu de 23,99€.

Les hubs et câbles

Plusieurs produits sont à votre disposition dans cette catégorie et tous possèdent la même qualité que les précédents. Ils peuvent parfois s’avérer très utiles.

UGREEN 6 en 1 Hub USB C HDMI 4K, c’est probablement le produit dont nous ne pourrions plus nous passer ! Ce hub branché à une prise USB-C de votre ordinateur vous permettra tous les branchements possibles au même endroit ! Un Hub 6 en 1 composé de 3 ports USB 3.0 pour clavier, souris, disque dur affichant une vitesse de transfert de 5 Gbps. Ajoutons à cela un port de carte SD pour transférer vos documents et photos, un port micro SD/TF et un port HDMI 4K@30Hz. Grâce à sa coque robuste en aluminium, il possède une parfaite isolation thermique et évite que le hub ne chauffe sur votre bureau. Le produit est proposé à 24,64€ au lieu de 29,99€.

UGREEN Cat 7 Plat Câble Ethernet Réseau RJ45 1M, ce câble de 10 Gbps 600 MHz Ethernet gigabit convient parfaitement aux réseaux Ethernet de 10/ 100/ 1000/ 10 000 Mbps (10 Gbps) et possède une capacité de bande passante de 600 MHz. Ces données lui assurent une parfaite fluidité et une excellente stabilité. Fabriqué en fibre de cuivre, il évite les interférences audios et électromagnétiques. Un câble RJ45 assure toujours une meilleure connexion Internet qu’un réseau Wifi, et cela a toute son importance lorsque l’on travaille chez soi par exemple. Il est proposé au prix de 6,79€ au lieu de 7,99€.

Les adaptateurs USB

Dans cette catégorie, on retrouve également trois produits qui vont vous permettre de rester connectés en toutes circonstances.

UGREEN Adaptateur USB C vers Ethernet RJ45 Gigabit, il assurera une connexion filaire stable avec une compatibilité étendue. Il est compatible avec le plug & play sous Mac OS, iOS, Windows 11/ 10/ 8.1/ 8. Doté d’une petite LED, il indique lorsqu’il est en fonctionnement… Et côté vitesse, vous pourrez compter sur de l’ultra-rapide, il peut aller jusqu’à 1 000 Mbps. Grâce à sa coque en aluminium anodisé, il assure une solidité à toute épreuve et une dissipation thermique très efficace ! Le produit est à 15,29€ au lieu de 17,99€.

UGREEN Adaptateur Bluetooth USB 5.0 convient pour Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / 32/ 64 bits et offre une transmission sans obstacle allant jusqu’à 20 mètres. Il peut connecter plusieurs appareils (manettes de jeu, consoles, casques audios, enceintes etc…) et assure la transmission de données et de sons audios. Grâce à sa toute petite taille, vous pouvez le laisser branché à votre ordinateur sans risquer de l’endommager. Il est proposé au prix de 11,15€ au lieu de 13,99€.

UGREEN Adaptateur USB C Jack 3.5mm est compatible avec Huawei P40 Pro / P30 Pro / Mate 40 Pro / 30 Pro / One Plus 9 / 8 Pro / 8T / 7T Pro / Xiaomi Mi 10 Pro / Mi 9 Pro (Gris). Il permet de brancher des écouteurs, une enceinte (3.5 mm) ou un casque. Grâce au câble en nylon tressé, il est très résistant et durera dans le temps pour toutes vos utilisations. Le produit est à 8,49€ au lieu de 9,99€.

Les supports de voitures

Deux supports de téléphone s’offrent à vous dans la gamme de produits UGREEN !

UGREEN Support Téléphone Voiture, ce support est compatible avec les écrans allant de 4.7 à 7.12 pouces pour une largeur située entre 65 et 90 millimètres. Il permet de passer de la verticale à l’horizontale en modifiant simplement le sens du support. Sa rotule pivotante permet d’ajuster l’angle de vue à 360°, pratique quand on utilise son smartphone comme GPS ! Il est conçu uniquement pour s’accrocher aux grilles d’aération du véhicule, mais ne les abîmera pas grâce à sa griffe en caoutchouc, et ce, même si vous l’utilisez quotidiennement ! Il est proposé au prix de 11,04€ au lieu de 12,99€

UGREEN Support Téléphone Voiture Gravité, ce deuxième support de téléphone accepte lui-aussi les smartphones de dimensions écran situées entre 4.7 et 7 pouces. Contrairement au premier, il ne peut s’utiliser qu’en mode vertical (portrait), il n’est pas conçu pour y déposer un smartphone à l’horizontal. Il se dote de trois bras de serrage et de deux pinces garnis de caoutchouc anti-dérapant, ce qui permet une meilleure fixation du smartphone. Enfin grâce à l’ingénieux système de gravité, il s’installe en quelques secondes sur la grille d’aération verticale. Il est proposé au prix de 12,74€ au lieu de 14,99€

Le boitier externe

Pour terminer, UGREEN propose également le boitier externe UGREEN USB 3.1 Gen 2 Boîtier Externe pour Disque Dur SATA SSD HDD 2.5 Pouces. Il est compatible avec les disques durs 2.5 Pouces avec boîtier dur SATA III II I, SSD et HDD. Il offre une vitesse de transfert maximale de 6 Gbps (avec câble de C to C, 5G bps avec câble AC ). Enfin, il prend en charge le protocole de transfert UASP. Il est proposé au prix de 16,14€ au lieu de 18,99€.

On vous avait prévenu, c’est le moment ou jamais de vous équiper avec des produits de qualité et des prix vraiment très intéressants !

Visiter la boutique UGREEN sur Amazon

Article proposé par UGREEN