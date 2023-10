Adieu les acariens et les poils d’animaux, les aspirateurs à main JIGOO J300 et JIGOO S300 PRO sont en promo !

Nous allons bientôt ressortir nos couettes d’hiver, et retourner notre matelas pour choisir la face hiver et avoir chaud la nuit. Il va donc falloir en profiter pour à un grand nettoyage. Vous n’êtes pas sans savoir que votre matelas est le lieu de vie favori des acariens, et depuis peu, des punaises de lit… Ces dernières vous piquent et provoquent des démangeaisons. En revanche, chez les personnes non allergiques, les acariens passent plutôt inaperçus et ne provoquent aucune gêne notoire. Ce n’est pas une raison pour les laisser tranquillement vivre leur vie sur votre matelas, il faut passer à l’attaque. Pour ce faire, nous vous proposons de découvrir deux aspirateurs spéciaux pour les acariens de la marque JIGOO.

Présentation de l’aspirateur anti-acarien JIGOO S300 PRO

L’aspirateur anti-acarien JIGOO S300 Pro est un nouveau produit qui se présente comme un nettoyeur intelligent doté d’un capteur d’acariens précis et pratique. Pour venir à bout de vos hôtes indésirables, il s’équipe d’un moteur de 500 W, d’une aspiration de 13 KPa et d’une large entrée d’aspiration de 230 mm. Pour une hygiène parfaite, il s’équipe de deux réservoirs distincts, l’un qui filtre les poussières aspirées, et le second qui recueille la poussière. Cela permet de « bloquer » les acariens qui pourraient se retrouver propulsés dans l’air rejeté par l’aspirateur. Pour assurer la propreté impeccable de votre matelas, il s’équipe d’une brosse métallique innovante composée d’un corps robuste en métal et de bandes de silicone, permettant un passage rapide et puissant pour éliminer les acariens du matelas sans endommager sa surface. Le JIGOO S300 Pro est aussi un aspirateur anti-acarien intelligent. En effet, il est doté d’un capteur intelligent d’acarien qui va détecter avec précision leur présence. En fonction de ce qu’il va détecter, il va vous indiquer comment nettoyer, et à quelle puissance.

Une fois que votre matelas sera parfaitement propre, et qu’il ne détectera plus la présence des acariens, vous saurez que votre nettoyage a été très efficace. Lorsque le matelas est propre, le voyant d’état de nettoyage devient vert, indiquant un environnement propre réussi. Avec une élimination des acariens à 99,9 %, une longueur d’onde UV de 253,7 nm et des ondes ultrasonores, le JIGOO S300 Pro assure un nettoyage approfondi et durable du matelas. Pour éradiquer les acariens de votre matelas, et ça marche aussi pour les canapés, il dispose d’une fonction de chauffage multidirectionnel jusqu’à 55 ℃. De plus, il va aussi déshumidifier votre matelas afin de vous assurer un environnement de sommeil plus sain. Techniquement, il offre une tension nominale de 220 V-240 V, une puissance nominale de 500 W, une double aspiration de 13 KPa, une capacité du bac à poussière de 0,5 L, une longueur de cordon d’alimentation de 5 m, et une température de vent chaud de 55 °C.

L’aspirateur anti-acarien JIGOO S300 PRO est en promotion actuellement. Vous pouvez l’acheter sur Geekmaxi au prix de 109,99 €, ou sur Jigoolife au prix de 103,55 € en déduisant 10 € grâce au code JIGOOEUPR10 (prix affiché 113,55 €). Vous pouvez obtenir 2 % de réduction supplémentaire en vous inscrivant sur Geekmaxi ou 4 % de réduction supplémentaire en vous abonnant au site.

Présentation de l’aspirateur anti-acarien JIGOO J300

L’aspirateur anti-acarien JIGOO J300 est également une nouveauté de la marque, et se caractérise par sa petite taille et sa grande puissance. Lui aussi se dote d’un moteur de 500 W, d’une aspiration de 13 KPa mais son entrée d’aspiration est un peu plus petite avec 205 mm, ce qui se révèle plus simple pour les canapés ou les fauteuils plus étroits. Eh oui, les acariens ne se trouvent pas que dans votre lit, ils sont partout en réalité ! Il se dote par ailleurs de deux réservoirs, l’un étant destiné à la filtration de la poussière, et l’autre à la réception de la poussière aspirée. Filtrer la poussière avant qu’elle ne soit déposée dans le réservoir, évite que les acariens se retrouvent en suspension dans l’air. Comme le précédent, ce modèle intègre aussi un capteur d’acariens intelligent qui calcule en temps réel la présence d’acariens, révolutionnant ainsi votre routine de nettoyage.

Grâce à ses 12 000 tapotements par minute effectués par une brosse métallique, le J300 élimine en profondeur les acariens nichés dans les tissus, assurant une propreté optimale. La lampe LED UV-C du J300, avec une longueur d’onde de 253,7 mm, éradique 99,9 % des acariens, offrant une solution hygiénique. Le J300 intègre également un rouleau brosse en métal avec des bandes de silicone flexibles, et une puissance de chauffe à 55 °C, permettant l’éradication de ceux qui ont élu domicile sur votre matelas. L’aspirateur anti-acarien JIGOO J300 est en promotion actuellement. Vous pouvez l’acheter sur Geekmaxi au prix de 85,99 €, ou sur Jigoolife au prix de 94,09 € en déduisant 10 € grâce au code JIGOOEUPR10 (prix affiché 104,09 €). Vous pouvez obtenir 2 % de réduction supplémentaire en vous inscrivant sur Geekmaxi ou 4 % de réduction supplémentaire en vous abonnant au site.

Pourquoi faut-il éliminer les acariens de votre maison ?

Sans les aspirateurs JIGOO avec leurs détecteurs d’acariens intelligents, ne les cherchez pas, vous ne les apercevrez jamais ! Un acarien mesure de 250 à 450 µm, et est donc absolument invisible à l’œil nu. Ce qui ne l’empêche pas de se reproduire à vitesse grand V et d’être capable de pondre 200 000 œufs en quatre mois. Comme dit en introduction, les acariens ne présentent pas de danger pour la santé si les personnes ne possèdent pas de « terrain allergique ». Ils ne transmettent pas non plus de maladies particulières, ne piquent pas, ou ne mordent pas. En revanche, ils sont responsables de 45 % des allergies respiratoires et peuvent déclencher des réactions cutanées et oculaires, notamment la conjonctivite.

D’ailleurs, de nombreuses personnes développent des allergies ou des réactions cutanées, sans savoir que les acariens sont à l’origine de leurs soucis de santé. Environ une personne sur quatre réagit de manière allergique à ces substances. Malgré leur petite taille, les acariens sont omniprésents, et ne se trouvent pas uniquement sur les matelas. Ils investissent aussi les tapis, les moquettes, les rideaux, les canapés, les coussins, les draps, les tissus d’ameublement, les peluches, les jouets et les livres. En règle générale, ils affectionnent particulièrement les endroits chauds, humides et poussiéreux, d’où l’intérêt de vous armer efficacement pour tenter d’assainir votre maison !