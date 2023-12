Besoin de mélatonine ou de sérotonine ? La lampe de luminothérapie Beurer TL 95 est justement en promotion

En hiver, le manque de lumière est cruel pour notre moral. Notre organisme a besoin de lumière naturelle pour fabriquer certaines substances comme la mélatonine ou la sérotonine. Des neurotransmetteurs qui agissent sur l’humeur et le bien-être en général. Lorsque le soleil brille, nous nous exposons, même inconsciemment, à sa chaleur et à ses rayons et sécrétons naturellement ces neurotransmetteurs. Mais en hiver, le soleil se couche tôt et se lève tard et nous, enfermés dans nos bureaux sous de la lumière artificielle, manquons de lumière. Pour pallier ce manque, il est possible de s’exposer à une lampe de luminothérapie, conçue justement pour aider à conserver la forme. Actuellement en promotion sur Amazon, la lampe Beurer TL 95 est disponible au prix de 129,98 € au lieu de 155 €, l’occasion de faire le plein de lumière. Découverte.

Un aperçu de la lampe Beurer TL 95

La lampe Beurer TL 95 est bien plus qu’une simple source de lumière. C’est un dispositif médical, recommandé par les médecins qui n’hésitent plus à préconiser des séances de luminothérapie lors de dépressions saisonnières. Cette lampe se dote de la technologie LED SunLike, elle simule la lumière naturelle du jour avec une intensité impressionnante de 14 000 lux. Pour une efficacité maximale, il est conseillé d’opter pour des lampes de 10 000 lux au minimum.

Quelles sont ses caractéristiques techniques ?

En fonction de vos besoins, vous pourrez ajuster l’intensité de la lumière sur l’un des six niveaux. Une fonction intéressante relativement au temps que vous aurez à accorder à votre séance « bien-être ». Le temps d’exposition varie par rapport à l’intensité choisie, ce qui peut vous permettre une petite séance avant de partir travailler, par exemple. Si vous avez plus de temps à « vous » consacrer, alors vous prendrez un bon bouquin et prolongerez la séance de luminothérapie ! Cette lampe de 14 000 lux nécessite une distance de 20 cm entre votre visage et cette dernière, lorsque celle-ci est réglée au maximum de sa puissance. De plus, elle intègre une fonction mémoire, enregistrant la durée de traitement précédente ainsi que le niveau de luminosité. Cette fonctionnalité permet une utilisation plus pratique et personnalisée. Enfin, elle s’équipe de la technologie d’éclairage LED SunLike, qui protège vos yeux, puisqu’elle n’émet aucun rayon UV. Enfin, elle dispose d’une minuterie avec 4 niveaux (de 30 à 120 min) qui vous permet de ne pas dépasser le temps en fonction de la luminosité choisie.

Comment utiliser la lampe Beurer TL 95 ?

Chaque jour, vous pouvez prévoir une séance de 20 min, par exemple, un temps pour vous qui ne sera qu’à vous. Il vous suffira de régler la luminosité selon vos préférences et vos besoins puis d’exposer votre visage à la lampe. Pensez à enregistrer vos réglages préférés grâce à la fonction mémoire. Vous gagnerez du temps lors de votre prochaine séance. Optez pour le bien-être avec la Lampe Beurer TL 95 et redécouvrez le pouvoir de la lumière naturelle dans votre vie quotidienne. Pour savoir si vous avez besoin d’une lampe de luminothérapie, écoutez votre corps ! Si vous vous sentez morose, énervé ou que vous manquez d’énergie, vous avez probablement besoin de lumière !

Pratiquez-vous déjà la luminothérapie ? Est-ce que cela vous permet d’avoir une meilleure forme en hiver ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Beurer TL 95 lampe lumière du jour, simulation de la lumière du jour, 14 000 lux, dispositif médical, lampe lumière du jour en cas de manque de lumière, technologie LED SunLike PRODUIT MÉDICAL : Grâce à la simulation de la lumière du jour, la lampe à lumière du jour est adaptée à une utilisation en cas de manque de lumière comme le déséquilibre, l'humeur... PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez