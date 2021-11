Black Friday : c’est la fête chez LENOVO avec trois énormes promotions sur les casques audios

Le Black Friday c’est vendredi 26 novembre normalement, mais chez Lenovo, ils ont apparemment pris un peu d’avance… Et ce sont trois produits à tendance musicale qui bénéficieront d’offres sensationnelles, à ne manque sous aucun prétexte… Si vous avez besoin de changer votre casque, qu’il soit avec ou sans fil, c’est le moment de vous intéresser à ce qui va suivre…

Les trois produits suivants : Lenovo QT81 TWS Earphone Bluetooth, Lenovo HD300 Wireless Bluetooth et Lenovo XE05 Earphone Bluetooth 5.0 se trouvent à des prix que vous ne retrouverez probablement pas de sitôt ! Suivez le guide !

Le casque oreillette Lenovo QT81 TWS Earphone Bluetooth

Grâce à son design ergonomique, il est pratiquement impossible que ce casque tombe de vos oreilles ! Il se dote de la nouvelle génération Bluetooth 5.0, qui est actuellement la connexion la plus stable et la plus rapide qui puisse exister.

Le son et l’image se trouvent parfaitement synchroniser et son nouveau Bluetooth évite les déconnexions inopinées et désagréables. Si vous l’utilisez pour des appels téléphoniques, il permet les appels en 4D et assure une expérience auditive sans égal ! Retrouvez le Lenovo QT81 TWS Earphone Bluetooth au prix de 9.99$ au lieu de 19.19$

Le casque sans fil Lenovo HD300 Wireless Bluetooth

Grâce à sa puce de transmission Bluetooth 5.0 ce casque permet d’assurer une parfaite transmission à 10 m de distance dans un environnement sans obstacle… La qualité sonore est assurée par un son stéréo de 360° et un micro-HD intégré. Le champ sonore (Driver de 3.40 mm) plus large que sur les autres modèles permet de réduire la distorsion. Il offre également une expérience de jeu en parfaite immersion.

Avec sa conception ergonomique et ses oreillettes en éponge douce, il vous isolera des bruits extérieurs avec un confort parfait. Et grâce à l’arceau réglable, vous pourrez l’ajuster parfaitement à votre tête ! Enfin, il est compatible avec les smartphones, les tablettes, PC, ordinateurs portables grâce à sa fonction Bluetooth. Retrouvez le Lenovo HD300 Wireless Bluetooth au prix de 14.99$ au lieu de 53.99$

Le casque sans fil Lenovo XE05 Earphone Bluetooth

Ce petit casque sans fil se dote du Bluetooth 5.0 et d’une unité d’entraînement stéréo de 10MM. Avec un temps de veille de 120 heures, il vous laisse tranquille un bon moment avant de recharger la batterie de 105 mAh. Le port Intra-auriculaire avec col en TPE, et étui en métal permet le réglage du volume.

Grâce à la fonction mains libres vous pourrez répondre au téléphone, prendre un appel ou raccrocher… Et c’est aussi valable pour mettre un jeu vidéo en pause par exemple. Enfin, il permet une transmission sans fil de 10 mètres environ et une écoute de musique de 5 heures consécutives environ ! Retrouvez le Lenovo XE05 Earphone Bluetooth au prix de 6.99$ au lieu de 14.75$

On vous avait prévenu, les promotions pour le Black Friday sont impressionnantes, mais elles ne durent que deux jours… C’est donc maintenant ou jamais qu’il faut passer commande si vous voulez les obtenir à ces prix si bas !

