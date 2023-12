Bon plan : un cashback de 7 % sur cette célèbre boutique de bricolage

Alors que l’hiver approche, les travaux à l’extérieur vont se mettre en sommeil pour quelques mois. Hormis les feuilles qu’il faut penser à ramasser, les oiseaux qu’il faut nourrir, et les canalisations qu’il faut protéger, le bricolage d’hiver se trouve plutôt à l’intérieur. Isolation des fenêtres, des portes, changement de papier-peint, des peintures ou installation d’une verrière, tout est envisageable. Saviez-vous que mano mano, grand spécialiste du bricolage, pouvait vous aider à réaliser tous vos rêves ? Et, comme, le Black Friday bat son plein depuis quelques jours déjà, c’est vraiment le moment de réaliser de belles économies sur vos travaux d’intérieur. Découverte.

Que propose le site ManoMano ?

Si vous avez des projets de rénovation, de réaménagement ou de décoration, ne cherchez pas plus loin. ManoMano, c’est un catalogue gigantesque regroupant plus de 1000 marques à des prix très intéressants. Vous y trouverez de quoi changer votre mobilier intérieur avec des tables, des fauteuils, des meubles de salle à manger ou de salon. Besoin d’un coup de jeune dans votre chambre ? Le site propose aussi des têtes de lit, des armoires ou des chaises. La nécessité d’aménager une pièce ou un coin pour télétravailler, se fait sentir ?

Vous trouverez probablement votre futur bureau, votre chaise, votre lampe de bureau, et même le petit tapis qui vous tiendra chaud aux pieds, à glisser sous le bureau. Pour les bricoleurs, qu’ils soient « du dimanche » ou confirmés, ManoMano pourrait être assimilé à un magasin de jouet pour enfants, tant les marques, et les types d’outils sont nombreux. Enfin, et parce qu’en ce moment, c’est très important, le site propose une large gamme de produits « solaires » à des prix intéressants. Panneaux solaires ou station génératrice portable, ils vous aideront également à faire baisser votre prochaine facture d’électricité.

Quelques offres en cours en novembre…

En vous inscrivant sur le site, vous bénéficiez, dans un premier temps, d’un cashback de 7 % sur le montant Hors Taxe (HT) de votre commande. Si vous envisagez de gros travaux intérieurs, cela peut s’avérer très intéressant, la plupart des cashbacks étant de 1 à 3 %. Pour le Black Friday, plusieurs codes promos sont à découvrir. Par exemple, 25 € offerts pour 100 € dépensés (réservé aux professionnels) ou encore 30 € dès 500 € pour les particuliers. De plus, si vous ciblez un produit en particulier, certains proposent aussi de belles promotions. Vous pouvez obtenir entre autres 34 % offerts sur le générateur solaire Bluetti B230 jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2023 inclus ou 34 % sur le panneau solaire Bluetti PV120. D’autres promotions sont à découvrir, ce qui est certain, c’est qu’elles vous permettront toutes, de gagner de l’argent !

Pourquoi utiliser Widilo ?

Avec cette plateforme en ligne qui propose des bons de réduction, des codes promo et des remises pour un large éventail de boutiques en ligne, la recherche des bonnes affaires se voit simplifiée. Vous créez votre compte, vous recherchez votre marchand préféré, puis vous cliquez sur le lien qui vous renverra vers le site marchand. À la clé, des codes promos, du cashback, et des promotions ciblées sur différents produits précis, comme nous venons de vous en citer quelques exemples. Des centaines de partenaires vous attendent et ont tous, le même objectif : vous proposer des économies sur vos achats.