Comment fonctionne le cashback ? Est-ce intéressant ?

Les commandes sur internet sont aujourd’hui très fréquentes, et certains commandent même plusieurs fois par jour. Lorsque l’on cherche un produit, nous avons le réflexe de le chercher sur Internet avant de nous déplacer en magasin. Ce n’est pas une généralité, mais il faut reconnaître que nous sommes nombreux à procéder ainsi. Mais, saviez-vous que vos achats sur Internet pouvaient aussi vous rapporter de l’argent ?

Le cashback qu’est-ce que c’est ?

L’idée du cash back a été inventée aux États-Unis dans les années 1970. (Source Wikipédia). À l’origine, il s’agissait d’un système destiné aux titulaires de certaines cartes de crédit. Les clients de ces banques pouvaient alors gagner de 1 à 2 % de leurs dépenses annuelles, ce qui pouvait représenter une somme importante et un beau bonus en décembre ! Puis, dans les années 1990, le cashback est apparu sur Internet, permettant aux internautes d’obtenir des réductions sur leurs achats en ligne. En France, c’est en 2010 que le cashback apparaît et s’étend à des milliers de sites de e-commerce. En d’autres termes, si vous vous trouvez sur l’un des meilleurs sites de cashback, vous devriez pouvoir réaliser de belles économies, voire gagner de l’argent.

Le cashback comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement du cashback pour l’internaute est un jeu d’enfant. Dans les faits, il suffit de se rendre sur le site de cashback puis d’y créer un compte gratuit la plupart du temps. Ensuite, lorsque le client passe commande, une barre s’affiche en haut de la page pour activer le cashback, et ainsi obtenir un lien qui indiquera au site vendeur que vous obtiendrez un pourcentage sur le montant de votre commande. Les sites de cashback regroupent des milliers de marchands, et proposent parfois des codes de réductions spéciaux, ou des offres promotionnelles. Pour le client l’opération est totalement transparente, il faut seulement penser à activer le cashback pour en bénéficier.

Que pouvez-vous gagner à vous inscrire sur un site de cashback ?

Les gains pour l’internaute sont réels, mais peuvent prendre différentes formes. Tout d’abord, il existe le cagnottage, qui consiste à vous reverser un pourcentage sur le montant de votre commande. Ces pourcentages sont variables et oscillent de 0,5 % à 10 %. Il faut cependant reconnaître que les sites qui vous reversent 10 % de votre commande en argent sonnant et trébuchant sont assez rares. Généralement, le retour d’argent est de 2 % ou 3 %, ce qui pour 100 € dépensés vous rapportent donc 2 € ou 3 €. Pour la plupart des sites de cashback, le paiement de la cagnotte se fait à partir d’un certain montant, et peut être versé par virement bancaire, ou via un compte PayPal. Certains sites de cashback proposent également de transformer votre cagnotte en bons d’achat valables sur certains sites partenaires. Quel que soit le mode de rémunération, le consommateur ne prend aucun risque à utiliser les sites de cashback, bien au contraire. Si les commandes sont nombreuses, la cagnotte peut grimper très vite, et vous permettre un petit plaisir supplémentaire avec l’argent récolté grâce à vos commandes !