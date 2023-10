Comment économiser de l’argent avec eBuyClub ?

L’heure est aux économies, qu’elles soient de chauffage, d’eau et bien sûr d’argent. Le saviez-vous que vous pourriez gagner de l’argent en choisissant le Cashback en ligne ? Ce système fonctionne de différentes manières, puisqu’il vous permet de cagnotter de l’argent avec le Cashback de Ligne ou le Cashback en magasin, et par ailleurs de récupérer des bons d’achat dans certains magasins. eBuyClub, leader français du CashBack vous permet de cumuler ces trois façons de gagner de l’argent, et donc de faire de belles économies.

Quelles sont les trois manières d’économiser avec eBuyClub ?

Le CashBack en ligne : c’est peut-être le plus connu des trois et c’est enfantin à appliquer. Il suffit de vous inscrire en ligne sur le site, puis de vous diriger depuis eBuyClub, vers l’un des 400 marchands présents. Une fois votre commande validée et payée, vous percevrez un pourcentage de celle-ci, versé en bons d’achat ou par virement bancaire. Le CashBack en magasin : encore assez méconnue, cette méthode tend à se développer et est également simple à mettre en pratique. Il faut aussi être inscrit sur le site, puis vous rendre physiquement dans l’un des magasins partenaires.

Attention, il faudra récupérer votre ticket de caisse en version papier ou dématérialisée. Vous photographiez votre ticket de caisse, vous l’envoyez via l’app eBuyClub et 48 h plus tard, un pourcentage défini à l’avance vient s’ajouter à votre cagnotte. Le CashBack en bons d’achat : c’est un nouveau système qui permet de récupérer de l’argent sur l’achat de carte-cadeau (ou bons d’achat). Concrètement, vous achetez une carte-cadeau Auchan, Carrefour ou Leroy Merlin, par exemple. Vous serez ensuite crédité d’un pourcentage remboursé sur le montant de votre carte-cadeau.

Prenons quelques exemples pour mieux comprendre

Vous décidez de choisir le CashBack en ligne et dépensez 100 € sur le site Auchan.fr, eBuyClub vous reverse jusqu’à 5 % de votre achat, soit 5 € en cagnotte. Pour le CashBack en carte-cadeau, si vous dépensez 1 000 € chez Airbnb, 5 % vous seront remboursés immédiatement, soit 50 €. Enfin, pour le CashBack en magasin, vous achetez 100 € de gourmandises chez l’Atelier du chocolat, eBuyClub vous reverse 10 % du montant de votre ticket de caisse, soit 10 €. Simple à comprendre et à appliquer, vous avez la preuve que dépenser de l’argent chez les partenaires d’eBuyClub peut, en réalité, vous permettre d’en gagner.

Quelles sont les offres promotionnelles en cours ?

Toute l’année, eBuyClub propose des offres promotionnelles et des cashback revalorisés. Par exemple, vous serez crédités de 3 € lors de votre inscription. Puis, à chaque parrainage via un lien personnel, le parrain bénéficie de 3 € cagnottés et de 10 % de montant de leurs gains à vie. De plus, en vous inscrivant via notre lien d’offre de bienvenue, vous recevrez un bonus supplémentaire de 6 € ! Ne vous privez pas de réaliser des économies, à quelques encablures de vos cadeaux de Noël, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, non ? Avec l’argent cagnotté, ce sera à votre tour de vous faire plaisir ! Elle n’est pas belle, la vie ?