Ce kit Sunity (410 W) en promo jusqu’à rupture de stock, permet de passer à l’énergie solaire en moins d’une heure

Réduire sa facture d’énergie, est une action qui cristallise toutes les attentions depuis quelques mois. Combien sommes-nous à avoir reçu une facture salée pour l’année écoulée, et combien serons-nous à recevoir la douloureuse en début d’année prochaine ? Le bouclier tarifaire n’est plus qu’un souvenir, et nous allons subir de plein fouet les augmentations passées et futures. Pourquoi ne pas investir dès maintenant dans une énergie propre, renouvelable et gratuite : l’énergie solaire évidemment ! Pour réaliser des économies, la marque Sunity prolonge ses promotions sur ses différents kits doubles-faces, et c’est une excellente nouvelle pour tout le monde. Découverte.

Quelles sont toutes les promotions en cours ?

En ce mois d’octobre, des promotions complément inédites vous attendent pour commencer dès maintenant à économiser sur votre future facture. Voici le détail des promotions en cours :

Le Uno double-face (1 kit) bénéficie d’une réduction de 121 €, il est au prix de 599 € au lieu de 720 €.

Le Duo double-face (2 kits) bénéficie d’une réduction de 271 €, il est au prix de 1 169 € au lieu de 1 440 €.

Le Trio double-face (3 kits) bénéficie d’une réduction de 421 €, il est au prix de 1 739 € au lieu de 2 160 €.

Le Quattro double-face (4 kits) bénéficie d’une réduction de 571 €, il est au prix de 2 309 € au lieu de 2 880 €.

Les prix sont littéralement fracassés par Sunity, et c’est probablement la meilleure offre du moment, il ne faut donc pas la manquer !

Quelles économies pouvez-vous réaliser avec un kit Trio ?

Trio comme trois panneaux solaires donc. Bien entendu, les économies réalisées vont dépendre de votre situation géographique. Prenons deux villes opposées pour réaliser ce petit comparatif : Lille et Perpignan. L’une étant bien plus ensoleillée que l’autre !

Les économies par an à Lille :

Avec le kit Trio, vous pourriez réaliser 379 € d’économies par an, soit 3 792 € en 10 ans. En sachant que le retour sur investissement est estimé à 4,6 ans, vous amortirez le coût initial en moins de cinq ans. La production annuelle de l’installation serait d’environ 1 322 kWh, avec un prix de revient du kWh produit à 0,08 €, comparé au coût actuel du kWh en France, évalué à 0,2228.

Les économies par an à Perpignan :

Dans l’une des villes les plus au sud de la France, l’économie annuelle serait de 524 €, soit 5 240 € en 10 ans. Au vu du fort ensoleillement de cette région, le kit serait amorti en 3,3 ans, durée après laquelle votre électricité serait réellement gratuite. En région Occitanie, la production annuelle grâce au kit Trio est estimée à 1 826 kWh, soit un prix de revient du kWh à 0,06 €

Sunity vous facilite les paiements

Investir dans des panneaux solaires est actuellement rentable en quelques années. Il n’empêche que pour profiter d’électricité gratuite, il faut, au départ, investir, rentabiliser, puis profiter au bout de quelques années. Comme nous l’avons vu précédemment, le seuil de rentabilité diffère en fonction de votre zone géographique d’installation.

Pour alléger votre budget travaux, avant d’alléger votre facture d’électricité, Sunity propose un paiement en quatre fois sans frais. Ainsi, pour reprendre notre exemple du kit Trio, qui coûte actuellement 1 739 € au lieu de 2 160 €, il vous revient à 434,75 € par mois sur 4 mois donc. Et, c’est une autre bonne raison de franchir enfin le pas et de vous garantir un avenir moins couteux !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez