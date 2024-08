C’est fou ! Le carport solaire Habitat Et Jardin (4,1 kW) affiche une réduction de 1405 € chez Casto

Vous envisagez quelques travaux pour l’automne, et en l’occurrence l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur votre toiture ? Des travaux couteux, qui ne sont pas éligibles, ou très peu, aux aides de l’État, qui privilégient les panneaux solaires thermiques, qui permettent de chauffer l’eau, et non pas de seulement produire de l’électricité. Si vous recherchez une manière intelligente de produire de l’électricité, sans toucher à votre toit, je vous propose de découvrir comment un carport solaire peut vous combler. Un abri pour voiture qui produit de l’électricité : une idée intéressante, qui séduit de plus en plus. Je vous propose de découvrir un modèle proposé par Habitat et Jardin. En effet, le carport solaire avec panneaux photovoltaïques est vendu actuellement, exclusivement sur Castorama.fr, au prix de 4 068 €* au lieu de 5 473,11 €.

Un carport solaire en aluminium

En choisissant ce carport solaire, vous optez pour la robustesse et la durabilité, grâce à une structure renforcée par neufs renforts muraux. Solidement fixé, il résistera aux vents forts, comme aux intempéries. Prévu pour une voiture, ou pour protéger votre bois de chauffage, par exemple, il mesure « hors-tout » 366 × 556 × 366 cm et sera soutenu par six poteaux métalliques. Quant à la toiture, elle dispose d’une inclinaison optimisée à 15° pour permettre l’évacuation de l’eau grâce à un système de drainage intégré, et une gouttière. Sa conception en aluminium le rend facile à entretenir, étant traité anti-rouille et anti-UV.

De l’électricité depuis votre « garage »

Construire un garage, et installer des panneaux solaires sur le toit, ce sont deux phases de travaux, qui nécessitent du temps et de l’argent. Avec l’option d’allier l’abri pour voiture, avec les panneaux solaires, vous vous procurez une solution économique et écologique ! En effet, ce mobilier extérieur équipé de panneaux solaires photovoltaïques produit de l’énergie, même en faible ensoleillement. Ce dernier s’équipe de 10 panneaux, fabriqués en aluminium anodisé noir, qui assurent une production d’énergie stable avec une puissance de 410 W par panneau. Si vous possédez une voiture électrique, c’est évidemment le produit qu’il vous faut, puisqu’il est conçu pour recevoir une borne de recharge.

Une énorme réduction chez Castorama

Afin de prévoir vos travaux, sachez que chaque panneau solaire mesure 172,2 × 113,4 × 3 cm et pèse 20,5 kg. Techniquement, ils se dotent de cellules de 182 mm et d’une boîte de jonction de classe IP68, qui assurent une performance sécurisée et fiable dans le temps. Il est livré avec des câbles de 1200 mm équipés de connecteurs MC4 pour faciliter l’installation et garantir une efficacité énergétique optimale. Enfin, ils disposent d’un courant de 12,88 A et d’une tension de 31,83 V au point de puissance maximale (MPP), pour une production d’électricité verte assurée par tous les temps. Je vous rappelle le prix, actuellement en promotion, de ce carport solaire : 4068 €* au lieu de 5 473,11 €, exclusivement sur le site internet Castorama.fr. L’article n’est pas disponible en magasin. Et, vous ? Envisagez-vous l’installation de ce type de structure pour produire votre électricité ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 18 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.