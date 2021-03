Comment acheter une licence Windows 10 (légalement) à moins de 8€

Windows et Office font déjà partie intégrante de notre quotidien… Que ce soit l’un ou l’autre, nous connaissons parfaitement Windows 10 et Office 2019. Ces deux logiciels indispensables sont souvent considérés comme ayant un prix élevé, et peuvent parfois rebuter les acheteurs. Nous avons tous connus aussi, les clés « pirates » pour ces logiciels. Et depuis quelques années, les fabricants vendaient leurs équipements sans ces licences.

Aujourd’hui, il faut compter environ 100€ de différence entre un ordinateur équipé Windows 10 et un ordinateur avec un DOS gratuit. Mais les solutions piratées ou gratuites ne sont pas toujours très fiables, que ce soit au niveau du fonctionnement en lui-même ou des sécurités possibles. L’un des seuls moyens sûrs d’obtenir une clé Windows 10 beaucoup moins chère mais totalement légale, est peut-être d’opter pour un achat sur un site sécurisé comme Godeal24.com. Voici comment obtenir une clé beaucoup moins chère que dans le commerce traditionnel.

Les logiciels bon marché

Les clés peuvent être classées par licence Retail, licence OEM, licence volume et clé d’abonnement MSDN.

Par rapport à la version de détail, généralement les clés OEM sont négociées en gros, ce qui explique la baisse du prix. Les clés OEM deviennent une alternative pratique et sûre mais à un prix inférieur. Si leur prix est si bas, c’est parce qu’elles ont achetée en grand nombre. Pour éviter la fraude, il faut discerner les clés originelles, des clés frauduleuses. En vous approvisionnant sur Godeal24.com, vous réaliserez de bonnes affaires, tout en restant dans la légalité absolue.

Le site Godeal24.com s’est mis aux couleurs pastel du printemps, mais là n’est pas vraiment l’important. Votre attention devra surtouts se porter sur les prix ultra-compétitifs proposés. Moins de 8€ (après remise) pour la licence Windows 10 et de manière totalement légale. Quant à Microsoft Office 2019 Professional Plus logiciel de bureau, vous pourrez l’obtenir pour 27€.

Windows 10 pour 7,25€, Office 2019 pour 26,86€ et Window 10 pro+ Office 2019 pour 26,86€ !

Godeal24 met en place, une offre spéciale pour vous. Ainsi vous pouvez obtenir Windows 10 licence pro et Office 2019 ensemble au prix d’Office 2019 seulement, soit 26.86€. En outre, vous pouvez profiter d’une réduction de 62% lors de votre achat. Pour cela, il suffit d’utiliser les 62% de réduction sur le code coupon « BNT62 » avant la caisse. Offre immanquable s’il en est !

Une offre de 50% de réduction sur Windows 10 avec le Code : BNT51

Habituellement, une copie de Windows 10 pour votre PC à domicile vous coûterait 120 € à partir du site officiel de Microsoft. Mais sur Godeal24, vous pouvez obtenir une copie de Windows 10 à partir de 7,25 € seulement

Une offre de 66% de réduction sur Office 2016 avec le code : BNT66

Vous pouvez sélectionner l’une ou l’autre des séries MS OFFICE 2016 et vous obtiendrez l’incroyable rabais mise en place pour la journée internationale des droits des femmes 2021.

Une offre de 55% de réduction sur encore plus de produits avec le code BNT55

Pour ceux qui ont besoin de logiciels Office pour le travail, l’école ou à titre personnel, Godeal24 offre également des offres spéciales sur ces produits. (Code coupon BNT55)

Tous ces produits présentés vous feront indéniablement gagner du temps, que ce soit dans le domaine de la conception, de l’éducation ou encore dans votre domaine professionnel. Et les produits bons marchés pourraient vous étonner par leur efficacité. Un produit couteux n’est pas forcément mieux qu’un produit qui l’est moins !

Chez GoDeal24, vous pouvez vous attendre au meilleur service. Peu de temps après la commande, vous recevrez les marchandises tout simplement et rapidement par courriel. Si vous avez la moindre question ou le moindre souci à l’installation, le service à la clientèle est là pour vous aider. Vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse: service@godeal24.com concernant pour toutes questions ou problèmes liés à vos commandes.

