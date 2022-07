Comment récupérer les photos supprimées d’une carte SD avec Tenorshare

Mais comment récupérer des photos sur carte SD ? Lorsque la carte SD ne répond plus, on se dit que nos milliers de photos, documents et autres fichiers sont à jamais perdus… Une sacrée tuile pour celles et ceux qui ne fonctionnent qu’avec une carte SD, sur leur appareil photo par exemple… Et c’est toujours difficile de récupérer ces fichiers importants… Avec le logiciel 4DDiG de Tenorshare, nous vous avons probablement trouvé la solution adéquate pour récupérer un fichier supprimé sur une carte SD, récupérer des photos sur une carte mémoire ou des photos supprimées sur une carte SD… Simple et efficace, ce logiciel devrait vous rendre de fiers services. Découverte.

Le logiciel 4DDiG c’est quoi exactement ?

Si vous vous demandez comment récupérer des photos sur carte SD, ce logiciel peut vous y aider. 4DDiG est une solution complète pour la récupération des données ou leur réparation pour toutes les situations que vous pouvez rencontrer… Le logiciel peut vous aider à récupérer les données d’un PC ou d’un ordinateur, d’un lecteur externe ou interne, d’un disque flash USB. Il est également très efficace pour récupérer des fichiers supprimés sur une carte SD. Au total, il permet de récupérer plus de 1000 types de fichiers tels que des vidéos, photos, documents word, excel ou encore fichiers audios. Que les fichiers aient été perdus à la suite d’une mauvaise manipulation de votre part, d’une attaque de virus, d’une partition perdue ou d’une corruption du système, ce logiciel performant vous permettra de récupérer tous vos fichiers perdus ou supprimés. Facile à utiliser, le logiciel 4DDiG Windows Data Recovery dispose d’un algorithme avancé qui analysera aussi tous les fichiers cachés ou supprimés depuis longtemps… Avec lui, les pertes de données n’existeront plus.

Comment récupérer des photos ou images supprimées de la carte SD avec 4DDiG ?

Pour savoir comment récupérer des photos sur carte mémoire, il suffit de quelques manipulations assez simples. Récupérer des photos supprimées sur une carte SD deviendrait alors presqu’un jeu d’enfant. Avant de débuter la récupération de vos données sur carte SD, il y a certaines choses à NE PAS faire, afin que 4DDiG puisse accomplir correctement sa tâche. Il ne faut donc pas enregistrer de nouveaux fichiers sur la carte SD, cela aurait pour conséquence d’effacer les données des fichiers effacées, qui, elles sont toujours présentes sur votre carte SD. Les nouvelles données viendraient donc écraser les précédentes, ce qui rendrait la récupération impossible. Et à l’évidence, il NE FAUT PAS formater votre carte SD, même si le PC vous le demande.

Pour récupérer vos données sur carte SD avec Tenorshare 4DDiG Data Recovery, voici comment procéder :

Téléchargez et installez le logiciel Tenorshare 4DDiG Data Recovery sur votre PC/ Mac puis le lancer sur votre ordinateur.

Après avoir lancé le logiciel, insérez votre carte SD, puis sélectionnez le type de fichiers que vous devez récupérer. Puis cliquez sur Suivant.

Choisissez ensuite l’emplacement où se trouve la sauvegarde des fichiers supprimés. Vous verrez cette liste apparaître sur votre écran, pas de panique…

Cliquez sur Analyser si vous ne vous souvenez plus de l’emplacement. Le logiciel analysera alors la totalité de votre ordinateur.

Une fois l’analyse terminée, le logiciel vous affichera la liste de vos données perdues sur carte SD. Vous n’aurez plus qu’à sélectionner les données que vous souhaitez restaurer et récupérer vos fichiers supprimés sur carte SD.

Appuyez après sur « Récupérer »

Choisissez enfin l’endroit où vous souhaitez voir vos fichiers restaurés enregistrés… L’emplacement doit être différent de celui où étaient stockés vos fichiers perdus…

Appuyez sur OK et c’est terminé !

Voilà vous connaissez désormais la manipulation précise pour récupérer des photos supprimées sur une carte SD… On vous l’avait dit, Tenorshare 4DDiG Data Recovery va vous faciliter la vie et vous permettre de récupérer les photos sur carte SD… Simple comme bonjour finalement !

Tenorshare 4DDiG Data Recovery répare aussi vos photos endommagées…

Cette fonction avancée du logiciel peut vous aider à réparer des images endommagées et ce peut être vraiment pratique quand on croit avoir abîmé d’anciennes photos par exemple… La réparation des photos endommagées avec ce logiciel, est simple, rapide et intuitive et cela est rendu possible grâce à son algorithme intelligent et moderne… Il est capable de réparer des photos grisées, floues, endommagées ou corrompues et bien entendu ne contient aucun logiciel malveillant, ni virus, ni même de publicités. De nombreux types de fichiers sont pris en charge en matière de photos, les plus courants comme JPG, PNG ou RAW, mais également d’autres fichiers images un peu moins courants. Il suffit alors d’ouvrir le logiciel puis de choisir l’option « Réparation de photos ». Ajoutez ensuite les photos à réparer dans votre liste et lancez la réparation… Une fois réparées, les photos pourront être transférées à l’emplacement de votre choix.

Combien coûte Tenorshare 4DDiG Data Recovery ?

Actuellement Tenorshare offre 30% de réduction sur les abonnements disponibles en 3 versions :

Licence pour 1 mois à 45.99€ au lieu de 89,99€ (Hors taxe), valable pour un ordinateur.

Licence pour 1 an à 65.99€ au lieu de 99.99€ (Hors taxe), valable pour un ordinateur. Renouvellement à tout moment et sans engagement.

Licence à vie à 99.99€ au lieu de 119.99€, valable pour un ordinateur.

Notre avis sur Tenorshare 4DDiG Data Recovery

Comment ne pas vous dire que ce logiciel est un vrai avantage lorsque l’on croit avoir tout perdu… On se trouve souvent démunis face à une perte de photos de familles, ou de données professionnelles. Il vous fera gagner un temps inestimable au lieu d’avoir à chercher des logiciels qui s’avèrent parfois malveillants sur Internet… Ajoutons aussi qu’il peut réparer des vidéos endommagées, que l’on peut choisir une analyse rapide ou approfondie, arrêter l’analyse en cours pour exporter les résultats, puis reprendre l’analyse complète etc. Avec ce logiciel, la récupération de données, images, vidéos ou documents est grandement simplifiée et répond à tous les utilisateurs, qu’ils soient novices en la matière ou expérimentés. Pour résumer, le logiciel Tenorshare 4DDiG Data Recovery peut vraiment se révéler indispensable… Pensez-y avant de partir en vacances, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir récupérer toutes vos jolies photos si votre carte SD venait à vous lâcher non ?

Article Partenaire