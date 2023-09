Dans quelques heures il sera trop tard ! Profitez de cette énorme promotion sur les panneaux solaires Sunity,

Le soleil est radieux depuis quelques jours, voire trop radieux tant il fait chaud partout en France. Et, vous vous dites que vous auriez pu réaliser de belles économies sur votre facture en installant des panneaux solaires ! Pas de panique, la marque Sunity propose une promotion sur tous ses panneaux solaires jusqu’au 12 septembre 2023 inclus. Il est donc encore temps de faire de grosses économies pour l’hiver prochain ! En attendant de découvrir la promotion en fin d’article, nous vous proposons de découvrir comment faire de ces panneaux solaires prêts à brancher, des panneaux réellement rentables. Mais, aussi, comment les utiliser au mieux afin d’optimiser votre production d’énergie. Découverte.

Les panneaux prêts à brancher, la solution facile et accessible

Les kits solaires, aussi appelés plug and play (prêts à l’emploi) sont de petits panneaux solaires qui procurent une alternative très intéressante aux installations traditionnelles plus couteuses. Ils ont aussi l’énorme avantage de pouvoir être installés très rapidement, sans gros travaux, et de fonctionner à la seconde même où l’on branche la prise électrique. Généralement composé d’un, ou deux panneaux, voire quatre dans le cas du Quattro de Sunity, et d’un micro-onduleur, à peine reçus, vous pouvez immédiatement commencer d’autoproduire votre électricité. Par le principe physique de l’électricité, celle produite au plus près de vos points sera privilégiée à celle, la plus éloignée. Vous n’aurez donc aucun branchement supplémentaire à effectuer pour utiliser votre électricité produite sur votre balcon ou votre jardin. Aucun permis de construire n’est requis si vous respectez les critères d’installation suivants :

Une puissance maximale des panneaux qui n’excède pas 3 kWc (kilowatt-crête).

Une installation à moins d’1,80 mètre de hauteur.

Un terrain situé hors d’une zone protégée (monuments historiques, sites protégés, etc.).

Quelles économies peut-on réaliser ?

La puissance annoncée par les constructeurs est toujours indiquée dans les conditions optimales d’utilisation (ensoleillement, position, etc.). En été, par temps clair, avec des panneaux propres, sans ombre, parfaitement orientés et inclinés vers le soleil. Les économies estimées varient selon le nombre de panneaux et votre localisation. Par exemple, pour l’achat d’un pack Sunity Quatro pour une maison située dans le Rhône, il est possible d’économiser approximativement 596 € par an, sur 10 ans, soit 5 964 € d’économies sur une période de 10 ans. Cela signifie que, dans le meilleur des cas, il faudra approximativement une 4,2 ans pour rentabiliser l’installation de quatre panneaux solaires Sunity. En comparaison avec les installations solaires classiques plus puissantes, ces kits prêts à l’emploi sont moins coûteux, mais ils nécessitent un laps de temps plus important pour atteindre le seuil de rentabilité.

Comment les rendre le plus efficace possible ?

Pour profiter pleinement de votre kit solaire, il est essentiel de bien gérer son fonctionnement. Vous avez deux options : être présent pour démarrer vos panneaux au moment opportun ou les programmer pour qu’ils fonctionnent automatiquement en votre absence, garantissant ainsi un rendement optimal pendant que vous êtes loin. N’oubliez pas que le surplus d’électricité ne peut pas être vendu sur le réseau public de distribution avec un kit, donc toute énergie non consommée sera injectée gratuitement dans le réseau. De plus, assurez-vous de bien positionner vos panneaux. L’installation facile et rapide de ces kits est leur principal avantage, mais ne les déployez pas hâtivement.

Pour obtenir une production maximale, il faudra les orienter au sud ou au sud-est. Bien entendu, ils fonctionneront aussi en étant orientés vers d’autres points cardinaux, mais la production en sera amoindrie, surtout au nord. Sachez qu’il est également possible d’installer un « tracker solaire » pour augmenter la production de 25 à 30 %. Le YouTuber Le Profes’Solaire a d’ailleurs dévoilé une vidéo très intéressante sur ce sujet avec des panneaux solaires Sunity et un tracker maison.

Quelles sont toutes les promotions en cours ?

Le Uno double-face (1 kit) est au prix de 720 €, et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit un prix de 648 € (-72 €).

est au prix de 720 €, et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit un prix de 648 € (-72 €). Le Duo double-face (2 kits) est au prix de 1 410 € au lieu de 1 440 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 269 € (-171 €).

est au prix de 1 410 € au lieu de 1 440 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 269 € (-171 €). Le Trio double-face (3 kits) est au prix de 2 100 € au lieu de 2 160 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 890 € (-270 €).

est au prix de 2 100 € au lieu de 2 160 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 890 € (-270 €). Le Quattro double-face (4 kits) est au prix de 2 790 € au lieu de 2 880 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 2 511 € (-369 €).

Pour obtenir la réduction de 10 % supplémentaire, il suffit de renseigner son adresse mail sur le site officiel avant la commande pour recevoir le coupon de réduction.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales