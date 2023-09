Geekbuying casse les prix sur les panneaux solaires et générateurs électriques Oukitel

Alors que l’été s’éteint doucement, l’automne et ses jours plus courts, va bientôt arriver. Vos panneaux solaires vont faire grise mine, et ne seront plus aussi productifs que par un soleil éclatant. C’est peut-être parce que vous n’avez pas choisi les bons panneaux solaires ? Pour ceux qui ne sont pas encore équipés et qui souhaitent faire des économies aussi cet hiver, Geekbuying lance une promotion jusqu’au 30 septembre inclus, sur certains produits de la marque Oukitel. Station d’alimentation portable BP2000, batterie B2000 et panneau solaire PV 400 sont disponibles sous plusieurs packs, mais tous bénéficient d’un code de réduction (à découvrir en fin d’article). Découverte.

Présentation de la station d’alimentation portable Oukitel BP2000

La centrale électrique portable BP2000 s’équipe d’un onduleur bidirectionnel de pointe permettant une recharge AC ultra-rapide allant jusqu’à 1 800 W. Pour assurer une alimentation électrique stable et sécurisée, elle utilise des batteries LiFePO4 de haute qualité, dotées de 3 500 cycles de vie, accompagnées d’un système de gestion de batterie (BMS) intelligent. De plus, la présence d’une puce d’alimentation MPPT garantit une charge solaire efficace, et lui offre la possibilité de fonctionner comme une alimentation sans interruption (UPS) en cas de panne de courant est un atout majeur.

La capacité de la BP2000 est de 2 048 Wh, avec une sortie CA de 2 200 W, ce qui lui permet d’alimenter une variété d’appareils, des gros réfrigérateurs aux bouilloires en passant par les sèche-cheveux. Elle se dote également d’un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 200 W qui assure une tension stable, en toutes circonstances. De plus, vous allez pouvoir booster sa capacité de production en superposant jusqu’à 7 batteries d’extension B2000 (chacune de 2 048 Wh). Le temps de recharge rapide et se fait en seulement 1,5 heure via une prise murale CA, ou encore plus rapidement en utilisant à la fois l’énergie solaire et le secteur. Elle dispose de 5 modes de charge : AC, Solaire, AC+Solar, Voiture et générateur, avec un bouton de commande pour réguler la vitesse de charge, minimisant ainsi les risques de surchauffe ou de surcharge.

Présentation de la batterie Oukitel B2000

L’Oukitel B2000 est une batterie LiFePO4 portable d’une puissance impressionnante, idéale pour une utilisation en cas d’urgence à domicile, lors de voyages en plein air, ou pour pallier une panne de courant. Dotée d’une batterie lithium ion intégrée organisée en 16 chaînes, elle affiche une tension de 51,2 Vcc (16*3,2 V), offrant ainsi des ports de sortie CC et des ports d’entrée, ainsi que des interfaces USB-A et USB-C. Un des points forts majeurs de la B2000 est sa capacité d’extension considérable, offrant une généreuse capacité de 2048 Wh, avec une capacité totale de 640 000 mAh.

Cette batterie LiFePO4 garantit une durée de vie impressionnante, avec plus de 3 500 cycles de charge, équivalant à une utilisation durable sur une période prolongée. Elle est équipée de ports d’extension de batterie, permettant une flexibilité accrue. Le temps de charge solaire est d’environ 10 heures. De plus, elle peut être chargée en voiture, avec une sortie de 12 V/8 A ou 24 V/10 A. Enfin, elle offre de nombreuses possibilités de sortie : USB-A de 12 W (5 V/2,4 A) USB-C PD100W, etc. De plus, elle est équipée d’une sortie DC 48 V de 15 A et d’un port allume-cigare de 12 V/10 A.

Présentation du panneau solaire Oukitel PV 400

Le panneau solaire pliable Oukitel PV400 se distingue par son taux de conversion d’énergie élevé, atteignant jusqu’à 23 %. Cette performance est rendue possible grâce à sa construction à partir de cellules solaires monocristallines hautement efficaces, lui permettant de convertir un maximum d’énergie solaire en énergie utilisable. Grâce à son revêtement ETFE, il est résistant à l’eau (IP65) et dispose d’une grande durabilité.

Le PV400 est également très commode à transporter grâce à sa conception pliable, ce qui en fait un compagnon idéal pour les déplacements. De plus, il est livré avec une béquille qui peut être ajustée pour permettre au panneau solaire d’absorber efficacement l’énergie lumineuse du soleil, optimisant ainsi ses performances. Enfin, sa large compatibilité est un atout majeur. Équipé d’un connecteur MC4, ce panneau solaire est compatible avec de nombreuses centrales électriques et autres générateurs disponibles sur le marché.

Quelles sont les offres en cours sur Geekbuying ?

Plusieurs packs sont disponibles sur le site Geekbuying avec des promotions jusqu’au 30 septembre inclus :

