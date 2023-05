Geekmaxi fracasse les prix sur ses panneaux et générateurs électriques solaires FOSSiBOT !

Le soleil est déjà là dans certaines régions françaises ! Pour celles qui ne l’ont pas encore vu beaucoup, espérons qu’il ne tarde pas trop ! Ce soleil et la chaleur qu’il dégage, nous sommes nombreux à souhaiter l’utiliser pour produire notre électricité. Reconnaissons qu’avec les récentes augmentations de l’électricité, il est plutôt légitime de vouloir réaliser quelques économies. Si vous envisagez de vous équiper en centrale solaire portable, pour votre terrasse ou balcon, le site Geekmaxi propose actuellement de supers offres sur certains produits de la marque FOSSiBOT. Découvrez les offres en cours, et profitez-en rapidement, elles ne seront pas éternelles.

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400

Cette centrale électrique portable présente des caractéristiques impressionnantes pour répondre aux besoins énergétiques des utilisateurs. Avec une capacité de stockage très élevée de 2048 Wh et un rendement élevé de 2400 W, il procure une puissance de sortie AC de 2400 W et une capacité de 2048 Wh. Grâce à sa batterie LifePO4, il est capable de fournir plus de 3 500 cycles de batterie, assurant une durabilité exceptionnelle. De plus, il bénéficie d’un chargement ultra-rapide en seulement 1,5 heure, permettant une utilisation plus efficace de l’énergie solaire. Doté d’une fonction d’alimentation sans interruption (UPS), il assure une alimentation continue et fiable en cas de coupure de courant. Pour une utilisation pratique, il est équipé de six prises multifonctions avec des couvercles de protection, procurant une sécurité supplémentaire lors de l’utilisation des appareils électriques. La station FOSSiBOT F2400 2048Wh/2400W Portable Power est au prix de 1149,99 € sur le site Geekmaxi grâce au coupon : cPry5PyG

Le panneau solaire pliable FOSSiBOT SP200 18 V 200 W

Le panneau solaire portable FOSSiBOT SP200 se dote de cellules solaires monocristallines à haut rendement, offrant jusqu’à 23 % d’efficacité de conversion solaire. Il fonctionne de manière optimale même dans des conditions de faible luminosité. De plus, le panneau est conçu pour être durable grâce à un revêtement en ETFE résistant aux rayures et à une construction conforme à la norme d’étanchéité IP65. Ces caractéristiques font qu’il peut être utilisé même par mauvais temps, en extérieur. Côté compatibilité, il fonctionne avec la plupart des générateurs solaires du marché, utilisant un connecteur MC*3. Il s’adapte également sur les générateurs solaires FOSSiBOT (F1200/F2400/F3600). En outre, grâce à sa conception pliable et à son poids léger de seulement 8,14 kg, le FOSSiBOT SP200 est facilement transportable et installable pour tous. Le panneau solaire pliable FOSSiBOT SP200 18V 200W est au prix de 339 € avec sur le site Geekmaxi grâce au coupon : LYbridJ5

Le générateur FOSSiBOT F2400 2048Wh/2400W Portable Power Station Combo

Ce générateur solaire se dote d’une capacité exceptionnelle de 2048Wh/640000 mAh et d’une sortie nominale de 2400W. Il dispose de nombreux ports de sortie répartis ainsi : 6 prises d’alimentation CA, 6 ports USB et 4 ports CC, ce qui la rend compatible de nombreux appareils, allant du sèche-cheveux au micro-ondes, en passant par les chargeurs de smartphone. La centrale électrique FOSSiBOT utilise une technologie d’onduleur bidirectionnel et des boutons intelligents de réglage de la puissance d’entrée. Elle offre une puissance d’entrée allant jusqu’à 1100 W et peut être chargée de 0 à 80 % en seulement 80 minutes. Grâce à un bouton de réglage intelligent de la puissance d’entrée, elle offre également un niveau de protection maximale. Un réglage qui permet aussi de prolonger la durée de vie de l’appareil. Elle se dote aussi d’une fonction d’alimentation sans coupure UPS, qui fait que l’onduleur bascule automatiquement en mode d’alimentation UPS en seulement 0,01 seconde, en cas de coupure de courant. Le générateur FOSSiBOT F2400 2048Wh/2400W Portable Power Station Combo est au prix de 1449,99 € sur le site Geekmaxi grâce au coupon : cPry5PyG

Le FOSSiBOT F2400 2048Wh/2400W Portable Power Station Combo With 2 Pcs FOSSiBOT SP200 200W Solar

Cette station solaire portable est l’une des puissantes disponibles chez FOSSiBOT avec une capacité de batterie de 2048Wh/640000 mAh et une sortie nominale de 2400W. Elle s’équipe de 16 ports de sorties répartis de la manière suivante : 6 prises d’alimentation CA, 6 ports USB et 4 ports CC. Du côté de l’onduleur, il est un bidirectionnel avancé, combiné à des boutons de réglage intelligents de la puissance d’entrée. Côté chargement, il ne lui faut que 80 minutes pour être rechargé de 0 à 80 %. La centrale solaire F2400 est équipée d’une alimentation de protection pour les puissances d’entrée de 300 W, 500 W, 700 W, 900 W et 1100 W. Cela permet un contrôle complet de la vitesse de charge et le maintien d’une tension d’entrée constante, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil et assurant une protection optimale de vos équipements.

Comme la station présentée précédemment, elle s’équipe également de la fonction UPS, qui pallie les coupures de courant. Enfin, elle offre aussi trois méthodes de charge pratiques : la charge directe via une prise secteur, la charge solaire et la charge via un chargeur de voiture. Elle est actuellement l’une des plus performantes sur le marché. Le FOSSiBOT F2400 2048Wh/2400W Portable Power Station Combo With 2 Pcs FOSSiBOT SP200 200W Solar est au prix de 1649,99 € sur le site Geekmaxi avec le coupon : cPry5PyG