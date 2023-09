Cette année, il est un sujet qui aura monopolisé toutes les attentions : le pellet ou granulé de bois ! Inutile de vous dire que les utilisateurs de pellets n’ont probablement pas l’intention de revivre l’expérience de l’année précédente. Le prix des pellets avait augmenté de manière assez folle et la tonne, vendue aux alentours de 400 € en 2021, avait parfois dépassé les 1 000 € ! La crise énergétique, la guerre en Ukraine et par ailleurs la peur de manquer avaient incité les gens à acheter des pellets, et ce, même au prix fort. Depuis quelques mois, les prix se stabilisent, mais ne sont pas à l’abri d’une nouvelle augmentation ! Si vous devez passer commande, les magasins Leroy Merlin proposent actuellement un prix intéressant sur la palette de pellets COGRA. Cette palette de 70 sacs de 15 kg est vendue 455 €* à Lyon, par exemple, et 483 €* à Paris, les prix varient en fonction des magasins de l’enseigne.

Présentation des granulés de bois COGRA

Avec une faible teneur en humidité de seulement 7 % et une production de cendres limitée à 0,7 %, les granulés de bois COGRA sont disponibles en différentes essences telles que le pin, le sapin et l’épicéa. Les pellets de bois COGRA se présentent comme une option respectueuse de l’environnement pour un chauffage économique et efficace. Ne contenant aucun additif ni liant, ils offrent également un PCI de 5 000 Wh/Kg et présentent un taux de CO 2 inférieur à 0,3. Pour un rendement optimal, il est recommandé de les stocker à sec à l’intérieur.

COGRA, l’assurance de pellets de qualité fabriqués en France

COGRA se distingue comme pionnier dans le domaine de la production de granulés de bois en Europe, une histoire qui remonte à 1982. Fondée par des professionnels chevronnés, cette entreprise a été créée dans le but de valoriser les sous-produits fibro-ligneux en produisant un combustible de qualité, à savoir les granulés de bois. Le siège social est basé à Mende, en France, et dispose d’unités de production à Craponne sur Arzon et à Sévérac d’Aveyron. Et si vous avez la chance de vivre en Auvergne, vous pouvez aussi vous rendre directement dans le magasin d’usine : 76 Route de Sévérac à Onet-Le-Château (12 850).

Rappel sur les normes de qualité des pellets de bois

Les granulés de bois répondent à des spécifications rigoureuses en termes de qualité et de composition. Leur diamètre est soigneusement contrôlé, variant entre 6 mm ± 1 ou 8 mm ± 1, tandis que leur longueur doit être comprise de 3,15 à 40 mm. L’humidité est maintenue en dessous de 10 %, et le taux de cendres est strictement limité à un maximum de 0,7 %. Concernant leur résistance mécanique, elle doit atteindre un minimum de 97,5 %. Les granulés de bois affichent également un taux de fines très faible, plafonné à 1 %, avec la possibilité d’inclure des additifs, toutefois, dans des proportions n’excédant pas 2 %. Leur pouvoir calorifique inférieur (PCI) se situe de 4 600 à 5 300 kWh/kg, ce qui garantit leur efficacité énergétique.

Ils sont fabriqués à partir de bois vierge d’origine naturelle. Concernant leur composition chimique, les granulés de bois affichent une température de fusion des cendres minimale de 1 200 °C. La promotion en cours chez Leroy Merlin, revient à 6,50 € le sac de 15 kg, un prix stable depuis quelques semaines. Cependant, son avantage est que les pellets sont encore disponibles, ce qui ne sera peut-être pas toujours le cas !

*Les prix ont été relevés le 12 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

