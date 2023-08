L’énergie solaire à prix doux avec cette offre spéciale sur les kits solaires Beem (à brancher sur une prise)

Envie de passer à l’énergie solaire pour une partie de vos appareils ? Avec les kits solaires Beem, vous réduirez, à coup sûr, votre prochaine facture d’électricité. En ce moment, les deux kits solaires, 420 W et 840 W sont en promotion et vous aurez même la possibilité de les financer en 10 fois sans frais. Le kit Solaire Beem 420W, est à seulement 710 €* au lieu de 740 €, et le kit Solaire Beem 840W, est, lui, à 1 420 €* au lieu de 1 480 €. Cette offre exceptionnelle promet jusqu’à 270 € d’économies par an, tout en simplifiant l’installation qui se fait en moins d’une heure. Découverte.

Présentation des kits solaires Beem Energy

Avec Beem, l’installation devient simple : branchez, produisez ! Grâce à eux, vous économiserez également 150 € par an par kit grâce à la production solaire et 120 € supplémentaires grâce à la gestion efficace de votre énergie. Grâce à leur conception compacte, ces kits comportent quatre panneaux pour une flexibilité maximale et une installation sûre en seulement une heure. Avec une inclinaison optimisée pour une production maximale, l’installation est à la fois sécurisée et rapide. Suivre votre production énergétique est par ailleurs simple en un clic. Devenez un producteur d’énergie positive grâce à Beem Energy !

Les kits solaires de l’entreprise sont conçus pour s’adapter à votre style de vie et à votre maison, qu’ils soient installés au mur ou au sol, dans une version classique ou ornée d’un motif floral. Même face aux intempéries, votre kit ne bougera pas d’un iota, vous continuerez à produire votre électricité. Ils sont aussi, et heureusement, conçus pour fonctionner sous la pluie, vous n’aurez pas, non plus, besoin de les débrancher en période de non-production. Avec une garantie de 10 ans et deux brevets déposés à l’INPI pour la Beem Box, Beem vous garantit l’assurance de produire une électricité verte et de faire des économies !

Et, si votre kit était remboursé grâce à vos amis ?

Beem propose également un programme de Parrainage, qui vous propose l’opportunité de vous faire rembourser votre kit solaire en intégralité. Chaque fois qu’un filleul utilise votre code de parrainage, vous recevrez 50 € en récompense. En retour, votre filleul bénéficiera d’une réduction de 15 % sur sa première commande. À chaque activation de votre code, Beem créditera 50 € sur votre dernière commande, jusqu’à ce que le montant total de cette dernière soit entièrement remboursé. Il ne vous reste plus qu’à mobiliser vos réseaux après votre achat, ce serait évidemment tout bénéfice pour vous !

Toutes les caractéristiques techniques

Hauteur : 805 mm

Poids : 6,5 kg

Largeur : 805 mm

Puissance : 420 watts (4 × 105W)

Profondeur : 25 mm

Tension circuit ouvert : 10,9 V DC

Finition : cellules PV monocristallin PERC Laminé verre trempé

Cadre aluminium

Garantie : 10 ans à 80 % de la puissance nominale après 25 ans

Développé selon EN 61215 et EN 61 730 Marquage CE

Pourrait-on installer un kit solaire Beem, sans compteur Linky ?

Le kit Beem est conçu pour fonctionner avec un compteur électronique. Si vous avez encore les vieux compteurs mécaniques à roue, ce n’est pas, donc pas possible. D’ailleurs, ils sont désormais interdits en France ! Ce qui veut dire que le compteur ne doit pas forcément être un Linky pour que cela fonctionne. Cependant, vous devrez signer un Contrat d’Accès au Compteur et aux Services d’Informations (CACSI) avec ENEDIS et lors de cette signature, l’entreprise remplace systématiquement le compteur existant par un compteur Linky. Si vous refusez ce compteur, nous ne pouvons que vous souhaiter du courage dans votre combat avec ENEDIS.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). 0 x Veuilez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce bon plan sur les panneaux solaires BEEM ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().

*Les prix ont été relevés le 8 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales