Leroy Merlin pulvérise littéralement les prix sur la piscine hors sol Cordoue (-590 €), c’est le moment d’en profiter

Le calendrier nous indique que le printemps est revenu, ce qui n’est pas réellement le cas de la météo dans le nord de la France. Cependant, il faut rester optimiste, le Soleil va revenir réchauffer l’atmosphère, les oiseaux vont de nouveau chanter, etc. Cette année, vous déciderez peut-être d’investir dans une piscine hors sol, pour profiter de baignades à la maison, à défaut de plage à disposition. L’inflation ne touche pas que les courses du quotidien, les prix des séjours vacances la subissent aussi, mais là n’est pas le débat. Bref, si vous voulez profiter d’un accès gratuit à la piscine tout l’été, cela tombe bien, Leroy Merlin casse les prix sur le modèle Cordoue hors sol en bois. 1 599 € au lieu de 2 190,41 € en exclusivité sur le site internet Leroy Merlin. Découverte.

Présentation de la piscine hors sol Cordoue

Cette piscine en bois est construite en pin du nord traité en autoclave classe IV et de forme octogonale allongée. Plusieurs alternatives sont possibles pour l’installer. La plus simple étant hors sol puisqu’elle s’y adapte. Cependant, vous pouvez aussi choisir l’installation enterrée ou semi-enterrée, il faudra juste patienter un peu plus pour en profiter. Les dimensions intérieures sont de 2,95 × 1,62 × 1,17 m (L × l × h m), pour un volume de 5 m³ et les dimensions extérieures sont de 3,48 × 2,15 × 1,18 m. La filtration se fait grâce à une cartouche avec débit de 3,8 m³/h.

Elle dispose d’un liner PVC uni bleu, d’une échelle bois extérieure, d’une échelle inox intérieure, d’un tapis de sol en feutre de fond et de parois. Une prise pour un balai est disponible, ainsi qu’une base de refoulement. Hors construction de la dalle en béton, il faut compter deux jours à deux personnes pour la monter hors sol. Elle dispose d’une certification FSC et d’une garantie de la structure de 10 ans. Attention, la piscine hors sol bois Cordoue n’est pas disponible en magasin. C’est une « exclusivité Internet », inutile donc de vous rendre sur place.

Quelle est la réglementation en matière de piscine hors sol ?

Une piscine hors sol est considérée comme démontable. De ce fait, la réglementation est beaucoup plus souple que lors de la construction d’une piscine en dur et enterrée. Pour installer une piscine hors sol telle que la Cordoue, dont le bassin dispose d’un volume de moins de 10 m³, vous devez faire une déclaration préalable de travaux en mairie, uniquement si votre terrain se trouve :

Dans le périmètre d’un site patrimonial.

Aux abords d’un monument historique.

Dans un secteur sauvegardé comme un centre historique urbain.

Sur un site classé ou en instance de classement.

Dans les autres cas, vous pouvez l’installer sans autorisation, en veillant, dans la mesure du possible, à l’éloigner des clôtures de votre voisin.

Avec une piscine hors sol, vais-je payer la taxe d’aménagement ?

En choisissant la piscine hors sol Cordoue, vous échapperez évidemment à la taxe d’aménagement, qui ne concerne que les piscines extérieures d’une surface de plus de 10 m². Vous serez également exonérés de la taxe d’habitation, pour ceux qui la paient encore, car elle concerne les annexes, ssoit des piscines bâties en dur. Quant à la taxe foncière, vous n’y serez pas non plus assujettis.

En effet, votre piscine est démontable et n’apporte aucune valeur locative à votre maison, en cas de revente. Alors ? Un bon plan cette piscine, non ? La Piscine hors sol bois, Cordoue est actuellement proposé à 1 599 € au lieu de 2 190,41 € en exclusivité sur le site internet Leroy Merlin, (−590 € de réduction).

