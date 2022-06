Les POCO F4 et POCO X4 GT se dévoilent et sont déjà en promotion

C’est officiel, nous les attendions et ils arrivent… Eux, ce sont les deux petits nouveaux, le POCO F4 et le POCO X4 GT… Etla marque ne déroge pas à ses habitudes en proposant cette fois-ci encore deux smartphones très puissants, mais évidemment très abordables quant à leurs prix ! Quel plus beau moment que l’été pour lancer de nouveaux smartphones ! Imaginez-vous découvrir les multiples fonctionnalités de votre smartphone, les doigts de pieds en éventail sur votre transat… Le POCO F4 et le POCO X4 GT peuvent ne pas vous sembler nouveaux, car leurs caractéristiques avaient déjà été divulgués… On savait donc qu’ils allaient arriver sans savoir quand… Désormais c’est officiel, ils sont disponibles en France et vous allez les adorer !

Les détails du POCO F4

Avec ce nouveau smartphone, on ne parle plus exclusivement de gaming comme ce fût le cas du F4 GT qui se destinait à cet univers un peu particulier. Avec le POCO F4, la marque revient à son créneau habituel, la puissance et le prix… Ce nouveau smartphone qui sera peut-être l’une des stars de l’été embarque en son cœur un Snapdragon 870 Octa Core, et d’une gamme de fréquence de 3.2 GHz, soit la plus élevée possible… la marque lui évite la surchauffe grâce à une innovante chambre à vapeur, une mémoire RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1. Du côté du design, le POCO F4 se veut assez classique avec des bords plats et un module photo à l’arrière… Module photo assez imposant mais photos extraordinaires grâce à un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), un objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4).

Pour les selfies, vous pourrez compter sur la performance assez hallucinante d’une caméra de 20 mégapixels, soit à peu près la même qualité qu’un appareil photo reflex ! Du côté de l’écran, c’est un 6.67 pouces avec mode 120 Hz, AMOLED et Full HD+ cela va presque de soi… Pour la protection, la marque n’a pas lésiné sur les moyens puisque c’est un verre Gorilla Glass 5 qui lui confère une solidité à toutes épreuves (ou presque) ! Enfin le dernier petit plus du POCO F4 est sa charge rapide voire très rapide… Sa batterie de 67 W et de 4500 mAh passe de 0 à 100% en seulement 38 minutes… Impressionnant ! Evidemment ce smartphone est compatible avec la 5G, le NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Dolby Atmos. Il prend en charge deux cartes nano-sim et le réseau Netcom complet.

Les détails du POCO X4 GT

La seconde sortie prévue est dons le POCO X4 GT et il se différencie du F4 par sa taille, plus grande d’un centimètre, plus lourd de 200 grammes et un module photo esthétiquement différent. Le POCO X4 GT abandonne le Snapdragon au profit d’un MediaTek Dimensity 8100 gravé en 5 nm et dispose d’un affichage en Full HD+ mais avec une fluidité de 144 Hz. L’écran du POCO X4 GT n’est plus AMOLED mais OLED avec une meilleure fluidité et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Côté photo, il s’équipe de trois caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP GWI (1/72), un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP… Pour les selfies, la caméra avant vous affichera en 16 MP. Grâce au matériel impressionnant et à une intelligence artificielle de pointe, vous allez pouvoir l’utiliser pour alimenter un Vlog en un clic et proposer des vidéos de haute qualité. Le taux de rafraîchissement adaptatif à 7 étapes jusqu’à 144Hz lui permet une plus longue durée de vie de la batterie et une meilleure expérience utilisateur. Côté batterie, il se dote d’une batterie un peu plus puissante que le F4 avec une 5080 mAh et une recharge rapide de 67W, il ne lui faut que 47 minutes pour se recharger et vous disposez alors de 36 heures en appel, 120 heures de musique, 22 heures de vidéo etc. Elle dispose d’une charge turbo de 67W et de la technologie MMT pour une charge sûre et à grande vitesse.

Les prix et date de sortie des deux nouveaux POCO

Pour le POCO F4 :

Du 27 juin au 2 juillet : Réduction de 50 euros sur les coloris noir, argent et vert.

Pour le POCO X4 GT :

Les deux derniers modèles bénéficient d’une offre de lancement qui ne se représentera peut-être pas tout de suite, c’est donc bien le moment de vous faire plaisir avec deux smartphones performants pour des prix abordables.

Article Partenaire