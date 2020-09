Les serveurs virtuels VPS IKOULA sont à -50% (à vie) jusqu’au 01/10/2020

Vous êtes propriétaire d’un site Web et aimeriez passer d’un serveur physique à un VPS, c’est peut-être le moment de saisir les offres que proposent IKOULA. Pour ceux qui ne connaissent pas cet hébergeur, IKOULA est présent depuis 1998, il possède ses propres datas center en France, le tout alimenté par 100% d’énergie verte.

L’hébergeur propose actuellement de nombreuses offres pour un serveur virtuel packagé qui allie la puissance d’un serveur dédié à la souplesse d’un serveur virtuel. Un VPS (Virtual Private Server) est un serveur virtuel qui a les caractéristiques d’un serveur dédié, mais qui utilise la technique de virtualisation. Souvent privilégié par les propriétaires de sites WEB, il est un excellent compromis entre un hébergement mutualisé et un serveur dédié.

Les avantages et inconvénients d’un VPS.

Au niveau des avantages, le VPS est plus rapide et plus fiable. Les augmentations de trafic des autres utilisateurs ne génèrent pas de ralentissement de votre site. La confidentialité est protégée car le réseau étant parallèle, les fichiers et bases de données sont verrouillés pour les autres utilisateurs. Le VPS s’adapte facilement au développement de votre site web grâce aux mises à niveau fréquentes. Ce qui vous permet d’éviter les longs et fastidieux basculement d’un serveur à l’autre !

grâce aux mises à niveau fréquentes. Ce qui vous permet d’éviter les longs et fastidieux basculement d’un serveur à l’autre ! Les quelques inconvénients concernent le prix, qui est plus élevé qu’un hébergement partagé (mutualisé). Il est également nécessaire de posséder de solides connaissances techniques pour savoir le configurer et éviter les failles de sécurité.

Pourquoi un VPS Ikoula ?

Portail : Grâce à l’accès au portail Microsoft vous pouvez interagir avec votre machine pour créer un ISO ou des snapshots .

. Hyper-V : Tous les VPS Ikoula utilisent la technologie Hyper-V de Microsoft, c’est actuellement l’hyperviseur le plus performant du marché pour OS Windows !

Extranet : L’interface développée par Ikoula intègre l’Extranet et rassemble les outils techniques de gestions tels que « démarrer », « arrêter » ou « réinstaller le système d’exploitation ». Les VPS sont disponibles pour Windows ou OS Linux.

Un large choix de personnalisation est proposé pour les serveurs virtuels.

Avec ces VPS vous serez délivrés des contraintes de gestions hardware qui seront prises en charge par Ikoula. Mais vous restez administrateur de votre VPS avec un accès total. Les VPS vous offrent flexibilité et liberté et s’adaptent à tous vos besoins. De plus, vous n’utilisez que les ressources nécessaires à vos projets. Vous pouvez également faire évoluer ces ressources quand bon vous semble.

Grâce aux Snaspshots, vous ne prendrez plus de risques d’une mise à jour plantée et pourrez créer une sauvegarde depuis l’Extranet. L’Extranet vous permettra également d’accéder à vos historiques, vos statistiques en temps réel ainsi qu’aux paramétrages des DNS ou MX. Vous pourrez également sauvegarder vos disques durs virtuels depuis ce même Extranet. Il existe une infogérance dès 79€ proposée par Ikoula pour que la gestion de vos VPS soit totale ou partielle et facilite votre travail.

Des promotions intéressantes sur Ikoula…

L’offre VPS Flex’Server est la 1ère brique Cloud Computing d’IKOULA. Avec ce serveur dédié virtuel, vous alliez la puissance du serveur et la souplesse du travail.

Tous les VPS sont à moins 50%* avec le code promo VPS50 actuellement :

Flex’Server 1

Processeur : 1 CPU / Mémoire : 1 Go / Disque dur : 50 Go / 100 Mbs Full duplex / Setup OFFERT Soit 6.49€ HT par mois au lieu de 12.99€

Flex’Server 2 :

Processeur : 2 CPU / Mémoire : 2 Go / Disque dur : 70 Go / 100 Mbs Full duplex / Setup OFFERT Soit 9.99€ HT par mois au lieu de 19.99€

Flex’Server 3 :

Processeur : 4 CPU / Mémoire : 3 Go / Disque dur : 120 Go / 100 Mbs Full duplex / Setup OFFERT Soit 13.99€ HT par mois au lieu de 27.99€

Flex’Server 4 :

Processeur : 4 CPU / Mémoire : 4 Go / Disque dur : 150 Go / 100 Mbs Full duplex / Setup OFFERT Soit 22.49€ HT par mois au lieu de 44.99€

*Offre exceptionnelle -50% valable à vie sur toutes les périodes d’engagement (valable sur tous les plans Flex et FlexiCloud, hors option et hors renouvellement). L’offre est valable jusqu’au 01/10/2020 (23h59) et non cumulable avec d’autres remises. Dans la limite des coupons disponibles (300) – Maximum de 4 coupons par personne.