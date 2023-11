Promotion exceptionnelle : offrez-vous une imprimante 3D Creality à prix cassé sur Geekbuying.com 

Noël approche, et cette année, il faut faire des économies coûte que coûte ! Pour cela, vous envisagez peut-être de fabriquer vous-même vos décorations de sapin, ou même les cadeaux que vous offrirez à vos proches. Pour réaliser ces petits chefs-d’œuvre, il va falloir vous équiper d’une imprimante 3D digne de ce nom. Est-ce pour cette raison que Geekbuying.com a choisi de casser les prix sur quatre modèles d’imprimantes 3D de la marque Creality ? Toujours est-il que si vous souhaitez vous offrir l’une de ces imprimantes, il ne faudra pas attendre « la Saint Glin-Glin », ou il sera trop tard. Certes, c’est un investissement, mais pensez aux économies que vous ferez, et à la satisfaction que vous ressentirez en réalisant vos petits cadeaux avec amour pour vos proches ! C’est parti pour les promotions de folie !

Présentation de l’imprimante 3D Creality Printer K1

L’imprimante 3D Creality K1, c’est une petite révolution dans le monde de l’impression 3D. Cette imprimante offre des caractéristiques impressionnantes qui la placent en tête de la compétition. Avec une vitesse d’impression maximale de 600 mm/s, la Creality K1 rivalise sérieusement avec la Banbu Lab P1P. Son volume de construction de 300 × 300 × 300 mm vous permet de donner vie à vos créations en 3D de manière plus étendue. Ce modèle est équipé d’une tête d’impression légère qui renforce les « systèmes de mouvement innovants » et intègre des « capteurs G », éliminant ainsi la résonance, les sonneries indésirables et les images fantômes qui peuvent survenir lors de l’impression à grande vitesse.

L’imprimante 3D Creality K1 offre également une mise à niveau automatique, un hotend offrant un débit maximal de 32 mm³/s, un cadre moulé sous pression Unibody, un double ventilateur de refroidissement, et bien plus encore. Pour cette nouvelle version, Creality a apporté des mises à niveau significatives pour une expérience d’impression encore plus fluide. L’extrudeuse a été améliorée pour éviter les problèmes de sous-extrusion ou de blocage. Le micrologiciel a été actualisé pour optimiser la fonction de mise à niveau automatique. L’imprimante 3D Creality Printer K1 est au prix de 439 € au lieu de 539 € sur Geekbuying.com, en entrant le code de réduction NNNFRCRK1 dans votre panier.

Présentation de l’imprimante 3D Creality K1 Max

L’imprimante 3D Creality K1 Max est synonyme de performance et de puissance. Dotée d’une vitesse d’impression stupéfiante atteignant jusqu’à 600 mm/s, cette imprimante repousse les limites de la rapidité. Avec un généreux volume de construction de 300 × 300 × 300 mm, elle offre un espace d’impression considérable pour donner vie à vos projets les plus ambitieux. L’extrudeuse directe à double engrenage peut chauffer jusqu’à 300 degrés Celsius, ce qui la rend polyvalente pour une variété de matériaux d’impression. Parmi ses caractéristiques notables, la Creality K1 Max propose une mise à niveau automatique du lit, ce qui facilite grandement la préparation de l’impression.

De plus, elle est dotée de capacités d’IA pour une impression intelligente, ainsi que d’un purificateur d’air intégré pour garantir un environnement de travail sain. Son écran tactile de 4,3 pouces permet une navigation conviviale. Ce qui distingue vraiment la Creality K1 Max, c’est sa vitesse exceptionnelle. Elle peut atteindre 600 mm/s en seulement 0,03 s grâce à une accélération de 20 000 mm/s². Cette rapidité la rend aussi productive que plusieurs imprimantes 3D combinées. De plus, elle combine la technologie agile Core XY avec une tête d’impression légère de 190 g pour réduire l’inertie de mouvement. La Creality K1 Max est conçue pour les passionnés d’impression 3D qui recherchent la combinaison ultime de vitesse, de qualité et de précision. L’imprimante 3D Creality K1 Max est au prix de 739 € au lieu de 969 € sur le site Geekbuying.com, en entrant le code de réduction NNNFRK1MAX dans votre panier.

Présentation de l’imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro

Le Creality Ender-3 S1 Pro est une imprimante 3D qui se distingue par ses caractéristiques impressionnantes. Dotée d’une extrudeuse “Sprite” directe à double engrenage entièrement métallique, elle garantit une alimentation en douceur pour différents types de filaments grâce à sa force d’extrusion de 80N. Cette caractéristique en fait une version améliorée de son prédécesseur, l’Ender 3 S1. Contrairement à de nombreuses extrudeuses à entraînement direct, qui nécessitent une rétraction significative, l’Ender-3 S1 Pro exige une distance de rétraction minimale, optimisant ainsi le processus d’impression. De plus, cette imprimante est équipée de toutes les fonctionnalités essentielles que l’on peut attendre d’une imprimante 3D conviviale, notamment la mise à niveau automatique du lit et une carte mère silencieuse 32 bits.

Ces caractéristiques font de la Creality Ender-3 S1 Pro une option abordable offrant une valeur exceptionnelle pour son prix. Elle propose un large volume de construction de 220 × 220 × 270 mm et peut atteindre une vitesse maximale de 160 mm/s. Grâce à sa compatibilité avec divers filaments tels que le PLA, l’ABS, le PVA, le bois, le TPU, le PETG et le PA, cette imprimante offre une grande flexibilité pour donner vie à vos projets. En outre, son plateau d’impression en acier à ressort PEI facilite le retrait des impressions une fois terminées. L’imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro est au prix de 249 € au lieu de 379 € sur le site Geekbuying.com, en entrant le code de réduction NNNFRCRE31 dans votre panier.

Présentation de l’imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE

La Creality Ender 3 V3 SE présente une alternative intéressante à la série Ender-3 V2, offrant une vitesse d’impression maximale de 250 mm/s et une interface utilisateur optimisée. Avec un volume de construction de 220 × 220 × 250 mm, cette imprimante 3D est équipée de fonctionnalités avancées. C’est notamment le cas d’un système de mise à niveau automatique, une extrudeuse directe “Sprite” pour une impression fluide avec divers types de filaments, des arbres linéaires doubles sur l’axe Y assurant un mouvement précis.

Elle s’équipe également d’une carte mère silencieuse 32 bits et un mécanisme de chargement/déchargement automatique des filaments. Elle offre une vitesse d’impression plus rapide atteignant 250 mm/s, tout en maintenant une excellente précision d’impression de 0,1 mm. De plus, la fonction de reprise d’impression et un double axe Z stable synchronisé par une courroie de distribution de haute qualité contribuent à garantir une qualité d’impression élevée. Cette imprimante est par ailleurs accompagnée d’une interface utilisateur intuitive qui facilite la surveillance du processus d’impression et des réglages. En somme, la Creality Ender 3 V3 SE offre des performances et une polyvalence accrues pour les passionnés d’impression 3D. L’imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE est au prix de 174,99 € au lieu de 219 € sur le site Geekbuying.com, en entrant le code de réduction NNNFRV3SE dans votre panier.

