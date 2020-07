Saviez-vous qu’il était possible d’acheter (légalement) des licences de Windows 10 à moins de 10€ ?

Dans l’inconscient collectif, passer d’un système d’exploitation Windows à un autre coûte cher ! Cette croyance était peut-être valable il y a une dizaine d’années… Et les informaticiens en herbe se tournaient vers le piratage…

Qui n’a jamais récupéré un CD avec un code à rallonge, toujours le même d’ailleurs, pour installer une nouvelle version de Windows sur son ordinateur. Aujourd’hui, il est possible de trouver des clés pour Windows 10 pour un peu moins de 10€ et en parfaite légalité !

Stop au piratage, des sites comme Keyworlds vous propose des offres intéressantes ! Pensez-y avant de télécharger un Windows 10 piraté qui pourrait vous apporter des ennuis et des virus !

« Les articles L.335-3, L.122-4 et L.335-2 du code de la propriété intellectuelle interdisent la copie et l’installation d’un logiciel sans l’accord du détenteur des droits d’auteur, et définissent les sanctions encourues (…) La contrefaçon est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Les vulnérabilités des anciennes versions

Depuis le 14 janvier dernier, il n’est plus possible de mettre à jour Windows 7 et donc d’obtenir les mises à jour de sécurité du système. Il faut donc migrer vers Windows 10 plus sûr et plus actuel. En effet, si vous conservez malgré tout, votre Windows 7 vous serez vulnérables aux cyberattaques et autres piratages ! Si vous êtes utilisateurs de versions plus anciennes encore comme XP ou Vista, il est vraiment temps de passer à Windows 10 ! Seul Google Chrome continuera à garantir la sécurité de Windows 7 jusqu’au 15 juillet 2021.

Avant d’effectuer une mise à jour de votre système, il faudra vérifier la configuration de votre ordinateur. L’assistant de mise à jour vous y aidera. Alors qu’il y a quelques années, l’investissement était en moyenne de 150€, il n’est que d’une dizaine d’euros aujourd’hui !

Qui plus est, une migration de Windows 7 vers Windows 10 prend une petite demi-heure… Juste le temps de prendre une petite pause pour retrouver un système au top !

L’avantage de Windows 10 Pro par rapport aux anciennes versions

Si vous hésitez entre deux versions de Windows 10, nous ne saurions que vous conseiller d’opter pour la version Pro. Notamment si vous installez le système pour une entreprise.

Avec Windows 10 Pro vous obtiendrez des mises à jour de sécurité régulières et vraiment efficaces. De plus, la version Pro propose de nouvelles fonctionnalités qui simplifient la gestion d’un parc informatique. Ces fonctionnalités permettent également d’augmenter la productivité des entreprises. Windows 10 Pro constitue aujourd’hui la version le plus sécurisée existante.

Grâce au mode AutoPilot, Windows Pro simplifie grandement le travail du service informatique. Tous les appareils sont contrôlés via un Cloud et l’installation d’un logiciel ou d’un programme interne se fait en quelques minutes… Il est révolu le temps où l’informaticien devait installer le même logiciel sur les 500 ordinateurs de l’entreprise ! Et bien sûr, le télétravail se trouve faciliter puisque les installations sur ordinateur se font sans déplacement du technicien… Parfait pour respecter les distanciations sociales et continuer à se protéger !

Windows 10 Pro est également LA solution pour parer aux cyberattaques qui se sont multipliées ces dernières semaines. Pare-Feu, protection Web SmartScreen ou Windows Defender, tout est fait pour protéger vos données.

Concernant la protection des données, Windows 10 Pro intègre des protections matérielles et logicielles qui n’existaient pas dans Windows 7. Windows Hello est un mode d’identification biométrique qui fonctionne grâce à une webcam à infrarouge ou via un lecteur d’empreinte digitale. Ainsi seules les personnes autorisées peuvent accéder à l’ordinateur ou à ses contenus. Windows 10 Pro dispose également de BitLocker et BitLocker To Go. Ces assistants permettent de chiffrer les informations d’un ordinateur portable par exemple. Mais également de les supprimer à distance si l’ordinateur est égaré ou volé. Ils permettent donc une protection optimale des éventuelles données confidentielles d’une entreprise.

Grâce à Windows 10 Pro, vous pourrez gérer toute votre entreprise depuis un seul PC, augmenter votre productivité et protéger les données de vos collaborateurs. Ce serait dommage de s’en priver !

Est-ce légal d’acheter des clés Windows 10 à moins de 10 € ?

L’achat de clés Windows 10 à moins de 10€ est tout à fait légal ! Et c’est la Cour de Justice Européenne qui en fait part dans un décret paru le 3 juillet 2012. Elle dit clairement :

« Un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences « d’occasion » permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet »

Il s’agit bien là de versions légales, leur prix bas résulte du fait qu’ils sont vendus sur clés ou envoyés par mail. Habituellement vendues avec un nouveau PC, elles peuvent tout à faire être vendues sur support numériques seules.

Pour faire court, lorsque le titulaire d’un droit d’auteur met à disposition une copie de logiciel contre un paiement, le client peut en disposer à sa guise. Et ce, même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure. L’auteur ne peut donc plus s’opposer à la « vente d’un produit d’occasion », et ce, quel qu’en soit le prix de vente !

Photo de couverture De Friemann / Shutterstock