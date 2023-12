Sunity : une promo de noël très intéressante sur les panneaux solaires et les kits avec batteries SolarFlow

Le Black Friday est désormais derrière nous, et certains prix vont commencer d’augmenter jusqu’à la fin du mois, c’est presque, une évidence chaque année. Chez Sunity, c’est plutôt l’inverse en termes de prix puisqu’ils proposent une offre promotionnelle « Spécial Noël » qui se prolongera jusqu’en début d’année 2024. Tous les produits sont concernés : kit solaire, packs kit et batterie, mais également les batteries seules. N’est-ce pas l’occasion rêvée pour débuter l’année 2024, sous un soleil, qui vous fera gagner de l’argent pour vos prochaines factures ? Découvrons ensemble les offres Sunity en cours, vous allez voir que les bonnes affaires ne manquent pas !

Les kits panneaux solaires Sunity

Branchez, Produisez, Économisez, telle est la devise de Sunity, qui permet, à ses clients, d’économiser jusqu’à 170 € par kit. Chaque année, un kit 425 W vous permet d’alimenter 10 ampoules (100 kWh), un réfrigérateur (140 kWh), une télévision LED (100 kWh), une box internet (95 kWh), un ordinateur portable (80 kWh) et une à laver (135 kWh). Avec une production garantie sur 30 ans et une rentabilité estimée de 3 à 5 ans, le Sunity Kit procure la possibilité de produire de l’énergie de manière simple et sereine. La production d’énergie dépendra tout de même du lieu d’installation, avec plus ou moins d’appareils alimentés. Évidemment, vous produirez moins d’énergie solaire dans l’Aisne, que dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le kit s’installe en 10 minutes au sol ou au mur, puisqu’il suffit de le brancher sur une prise de courant, et votre électricité sera transmise à vos appareils. De plus, l’autoconsommation est optimisée, car vos appareils privilégieront l’électricité produite par le kit, un principe physique, qui fait que l’électricité est toujours distribuée par le point le plus près de la production. Le kit Sunity, doté de la technologie bifaciale, produit désormais à l’avant et à l’arrière, captant jusqu’à 30 % de lumière réfléchie en plus, proposant un potentiel de puissance maximale de 552W. Cette double production contribue à un impact positif en réduisant les émissions de CO2, empêchant jusqu’à 35 kg de CO2 par an pour chaque kit Sunity. Retrouvez tous les kits panneaux solaires en cliquant ici.

Un kit de 425 W vendu au prix de 669 € au lieu de 720 € soit une économie de 51 €

Deux kits de 850 W vendus au prix de 1 309 € au lieu de 1 440 € soit une économie de 131 €

Trois kits de 1 275 W vendus au prix de 1 949 € au lieu de 2 160 € soit une économie de 211 €

Quatre kits de 1 700 W vendus au prix de 2 589 € au lieu de 2 880 € soit une économie de 291 €

Les kits panneaux solaires + batterie SolarFlow

Facile à installer et à déplacer, le système SolarFlow propose une expérience Plug&Play sans effort. Un seul câble suffit pour brancher, charger, démonter et déplacer l’appareil en quelques secondes, éliminant ainsi tout gâchis ou coût supplémentaire. Avec une capacité extensible pouvant atteindre quatre batteries (3 840 Wh), SolarFlow représente la solution énergétique optimale pour les familles, les projets de petites entreprises et bien plus encore. En termes de puissance et de durabilité exceptionnelles, le système SolarFlow garantit une expérience utilisateur de qualité avec une garantie de 10 ans. La batterie AB1000, offrant 6 000 cycles, peut atteindre une durée de vie remarquable de 15 ans, assurant une fiabilité durablement pour vos besoins énergétiques. De plus, le fonctionnement silencieux de SolarFlow procure une tranquillité inégalée avec un niveau sonore 0 dB. Retrouvez toutes les offres kits panneaux solaires + batterie ici.

Le nouveau kit solaire 850 W avec sa batterie est au prix de 1 969 € au lieu de 3 138 € soit une économie de 1 169 €

La seconde batterie extensible Zendure achetée avec le kit solaire est au prix de 600 € au lieu de 900 € soit une économie de 300 €

Les offres promotionnelles sur les batteries Sunity Zendure seules

Nous avons déjà décrit plus haut, le potentiel des batteries Sunity, mais elles aussi bénéficient, jusqu’au début de l’année prochaine, de promotions intéressantes. Voici ses caractéristiques techniques :

Capacité : 960 Wh

Marque : Zendure

Extensible jusqu’à 4 batteries soit une capacité max de 3 840 Wh

Type LiFePO4

Entrée max 800 W

Sortie max 1200 W

Durée de vie 6 000 cycles

Indice de protection IP65 (protection complète contre la poussière et l’eau)

Connectivité : Bluetooth et Wi-Fi pour suivi de consommation et de stockage via l’app compagnon

Poids de la batterie : 11,5 kg

Poids du Smart hub : 4,7 kg

Garantie : 10 ans

Et, voici les promotions en cours jusqu’au début de l’année 2024 :

La batterie extensible Zendure seule est au prix de 999 € au lieu de 1 299 € soit une économie de 300 €

La batterie supplémentaire est au prix de 600 € au lieu de 900 € soit une économie de 300 €

Le micro-onduleur acheté avec le kit batterie est au prix de 100 € au lieu de 399 € soit une économie de 299 €

Prenons l’exemple d’un kit avec deux batteries et le micro-onduleur, il vous reviendra à 1 699 € au lieu de 2 598 € soit une économie immédiate de 899 €. Retrouvez la promotion sur les batteries Sunity en cliquant ici.

Bonus : les offres lumineuses de Sunity

En cliquant sur le cadeau qui s’affiche en bas à gauche de votre écran, vous accéderez à une offre supplémentaire appelée « Offre Lumineuse ». En vous inscrivant à la newsletter, vous obtiendrez un code de réduction qui vous permettra de payer votre premier kit panneau solaire plug&play au prix de 599 € au lieu de 720 €. Puis, tous les panneaux suivants achetés simultanément vous reviendront à 500 € l’unité. Sunity précise les modalités de cette offre :

Offre non cumulable avec d’autres offres

Offre uniquement valable sur le kit double-face

Si vous voulez commencer l’année 2024 en économisant, c’est maintenant qu’il faut passer commande, Sunity assure les livraisons sous 45 jours. La demande étant très forte, à cause probablement des augmentations de l’électricité, les délais de livraison se voient un peu plus longs qu’à l’accoutumée.

Comment calculer vos économies ?

Comme nous vous l’avons dit, les économies réalisées dépendent du lieu d’installation de vos panneaux solaires. Sunity a mis au point un calculateur d’économies afin de vous convaincre du bien-fondé d’une telle installation. Nous avons pris l’exemple d’un habitant de Strasbourg, et d’un habitant de Bordeaux. Pour Strasbourg, l’économie serait de 134 € par an sur 10 ans, soit 1 344 € au total. La rentabilité est estimée à 4,5 ans, et la production annuelle à 473 kWh. Pour le Bordelais, l’économie serait de 155 € par an sur 10 ans, soit 1551 € au total. La rentabilité serait atteinte au bout de 3,9 ans seulement avec une production annuelle de 545 kWh. Ces estimations s’entendent avec un prix d’achat du kWh en France de 0,2228 €. Que pensez-vous de ce bon plan sur les panneaux solaires et batterie Sunity ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.